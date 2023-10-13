头晕的一些原因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
常见原因
良性阵发性位置性眩晕 (BPPV)
向着特定方向移动头部，特别是当躺下时，引发严重、短暂（持续不到 1 分钟）的旋转感
有时恶心和呕吐
听力和神经功能正常
仅进行医生检查，通常包括 Dix-Hallpike 试验 †
多次彼此独立的眩晕发作，每次持续 20 分钟到 2 小时，伴有耳鸣、听力减退和耳内胀满感/压力感，通常仅累及一只耳
听力图
钆增强型 MRI，以排除其他原因
前庭神经元炎（可能由病毒引起）
突然的剧烈眩晕，无听力损失及其它发现
严重眩晕可能会持续数天，症状逐渐减轻，并可能发展成位置性眩晕
有时，仅进行医生检查 †
有时进行钆增强型MRI
迷路炎（病毒或细菌引起）
带严重眩晕的突发性听力损失，常伴随耳鸣
听力图
颞骨 CT扫描（如果医生怀疑有细菌感染）
针对听力损失和耳鸣患者进行钆增强型MRI以排除肿瘤
影响内耳的药物（特别是氨基糖苷类抗生素、氯喹、速尿和奎宁）
通常双耳听力损失
最近开始服用的可能致病药物
听力图
有时进行眼震电图描及转椅测试来看有无提示内耳损伤的异常眼球运动
影响整个脑部的药物（特别是治疗焦虑、抑郁和癫痫发作的药物，以及普通镇静药）
与运动和体位无关的症状
没有听力损失及其它症状
最近开始服用的可能致病药物
有时仅需医生进行体格检查 †
有时，测量某些致病药物的血液浓度
有时，停止用药，以观察症状是否停止
多次单独发作的眩晕或慢性头晕发作，有时伴有恶心
头痛或其它偏头痛症状，如视觉或其它先兆（头痛之前出现的感觉改变，例如灯光闪烁）和对光和/或噪声敏感
通常询问偏头痛史或家族史
有时，仅进行医生检查 †
有时进行 MRI 排除其它原因
有时，试用药物来治疗和预防偏头痛
不常见原因，通常伴有耳部症状（听力损失和/或耳鸣）
耳痛，有时耳溢液
检查期间耳膜外观异常
听力图
有时进行 CT扫描（针对慢性感染患者）
外伤（如鼓膜破裂、颅骨骨折或脑震荡）
近期明显外伤
根据损伤位置和程度的其它发现
有时进行听力图检查
有时进行 CT 扫描
缓慢的进行性单耳听力损失和耳鸣
罕见情况下有脸部麻木和/或无力
听力图
钆增强型MRI
半规管周围的骨缺陷
声音引发的头晕，低音听力损失
鼓室导抗听力图
通常进行 CT扫描
通常进行前庭试验
不常见原因，通常没有耳部症状
脑干中风
突然发病，症状持续
立即进行钆增强型MRI
小脑出血
突然发病，伴有持续的症状
行走和协调性测试困难
经常头痛
症状迅速恶化
立即进行钆增强型 MRI（或 CT 扫描）
神经系统症状的多次单独发作，例如影响身体不同部位的不同发作伴无力或麻木
钆增强型脑部和脊椎 MRI
低血糖（通常由糖尿病治疗药引起）
最近增加了剂量
有时出汗
指尖葡萄糖测试（如果可能，在症状出现期间进行检测）
低血压（例如由心脏疾病、降压药、失血或脱水引起）
起身时症状出现，但头部移动或平躺时无症状
病因症状通常明显（如严重失血或腹泻）
针对疑似原因进行测试
妊娠（通常患者自己不知道）
有时月经期延迟和/或孕吐
无耳部症状
妊娠试验
慢性症状，伴有时不时的双耳听力损失和眩晕发作
听力图
梅毒血液检测
体重变化
不能耐热或耐寒
血液检测甲状腺功能
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 大多数病人应该进行全面的听力测试（听力图）。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。