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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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听力损失的一些病因和特征

病因*

共同特征†

诊断方法‡

外耳（传递性损失）

堵塞（例如由耳垢、异物、外耳感染引起，偶尔由肿瘤引起）

在医生检查时可见

医生的检查

中耳（传导性损失）

中耳感染（急性慢性

通常鼓膜看起来异常（医生检查时看到）

有时头晕，耳朵疼痛、耳朵肿胀、或耳溢液

通常曾多次发生耳部感染

鼓室声导抗测试（在耳内放入一个装置来检测声音通过耳部时情况怎样）

严重或反复感染的影像检查

耳外伤§

通常可见鼓膜穿孔、耳道内或鼓膜后有血，或两者都有

发生在最近明显受伤的人

医生的检查

耳硬化症

通常家庭成员具有相似的听力丧失

缓慢加重的听力丧失

听力丧失通常在20多岁和30多岁时开始

鼓室

肿瘤（癌性或非癌性）

经常是医生检查时看到肿瘤

只有一只耳朵产生听力损失

使用造影剂（钆）进行CT或MRI检查

内耳（感音性损失）

基因疾病

通常家庭成员具有相似的听力丧失

常伴有其他器官系统疾病

基因检测

对内耳使用造影剂（钆）进行CT和/或MRI检查

噪声暴露

通常病史明显

暂时性或永久性听力丧失，取决于噪音的强弱以及暴露的时间

医生的检查

老年性耳聋

年龄较大（男性大于 55 岁、女性大于 65 岁）

双耳听力逐渐丧失

神经系统检查正常

医生的检查

可能损伤耳朵的药物（耳毒性药物），例如

  • 阿司匹林

  • 氨基糖苷类（例如庆大霉素和妥布霉素）

  • 万古霉素

  • 顺铂

  • 呋塞米

  • 依他尼酸

  • 奎宁

最近使用致病性药物的人群

双耳听力丧失

有时头晕失去平衡感

医生的检查

有时测定血液中的药物水平

感染，如

明显感染史

感染期间或感染后很快发生听力丧失

医生的检查

系统性风湿和其他自身免疫性疾病，如

有些情况下，关节炎和皮疹

常发生在有已知疾病的人中

血液化验

自身免疫性内耳疾病

双耳听力丧失，可反复出现，并可能随时间恶化

通过血检查找其他自身免疫性疾病

美尼尔综合征（包括美尼尔病）

低频听力丧失发作（通常只有一只耳朵）

耳内胀满感

有时耳朵产生振铃或嗡嗡声（耳鸣）和/或旋转或移动的错觉（眩晕

使用造影剂（钆）进行MRI检查排除肿瘤

压力变化（气压伤，可能在潜水期间发生）

一侧或双侧耳朵耳聋

在致病行为下（例如潜水、飞机迅速下降）或耳朵受到重击后突然发病

有时伴随耳部疼痛、爆震声、头晕或者耳鸣

鼓室

眼震电图描记术（一个用来记录眼部不自主运动 [称为眼震问题] 的测试）检测平衡

使用造影剂（钆）进行CT或MRI检查

头部损伤（常伴有颅底骨折）§

发生于近期有明显严重损伤的人群中

可能出现头晕或面部肌肉下垂

有时受伤耳产生液体（血性、带血、或者清亮）或鼓膜后有血

使用造影剂（钆）进行CT或MRI检查

听神经病

声音感知好，但词语理解差

专门的听力检测

使用造影剂（钆）进行 MRI检查

神经系统（神经损失）

肿瘤，如

单耳听力丧失，常伴有耳鸣

经常伴有头晕或者晕眩，平衡有问题

有时面部肌肉下垂和/或面部麻木以及味觉异常

使用造影剂（钆）进行 MRI检查

脱髓鞘疾病，例如多发性硬化症

只有一只耳朵产生听力损失

有时身体的不同部位会反复有无力感或麻木感

使用造影剂（钆）对脑部和脊髓进行 MRI检查

有时进行脊椎穿刺（腰穿）

*每组中的病因按频率的大致顺序列出。

† 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

‡ 尽管医生总会通过听觉测试进行检查，但只有诊断可以仅靠医生检查和听觉测试而不需做任何其他检查时，才在此列中提及。换而言之，可能不需要其他检查。

§可能存在混合型传导性和感音神经性听力丧失。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。

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