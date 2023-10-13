听力损失的一些病因和特征
病因*
共同特征†
诊断方法‡
外耳（传递性损失）
堵塞（例如由耳垢、异物、外耳感染引起，偶尔由肿瘤引起）
在医生检查时可见
医生的检查
中耳（传导性损失）
通常鼓膜看起来异常（医生检查时看到）
有时头晕，耳朵疼痛、耳朵肿胀、或耳溢液
通常曾多次发生耳部感染
鼓室声导抗测试（在耳内放入一个装置来检测声音通过耳部时情况怎样）
严重或反复感染的影像检查
耳外伤§
通常可见鼓膜穿孔、耳道内或鼓膜后有血，或两者都有
发生在最近明显受伤的人
医生的检查
耳硬化症
通常家庭成员具有相似的听力丧失
缓慢加重的听力丧失
听力丧失通常在20多岁和30多岁时开始
鼓室
肿瘤（癌性或非癌性）
经常是医生检查时看到肿瘤
只有一只耳朵产生听力损失
使用造影剂（钆）进行CT或MRI检查
内耳（感音性损失）
基因疾病
通常家庭成员具有相似的听力丧失
常伴有其他器官系统疾病
基因检测
对内耳使用造影剂（钆）进行CT和/或MRI检查
噪声暴露
通常病史明显
暂时性或永久性听力丧失，取决于噪音的强弱以及暴露的时间
医生的检查
年龄较大（男性大于 55 岁、女性大于 65 岁）
双耳听力逐渐丧失
神经系统检查正常
医生的检查
可能损伤耳朵的药物（耳毒性药物），例如
最近使用致病性药物的人群
双耳听力丧失
有时头晕失去平衡感
医生的检查
有时测定血液中的药物水平
感染，如
明显感染史
感染期间或感染后很快发生听力丧失
医生的检查
系统性风湿和其他自身免疫性疾病，如
有些情况下，关节炎和皮疹
常发生在有已知疾病的人中
血液化验
自身免疫性内耳疾病
双耳听力丧失，可反复出现，并可能随时间恶化
通过血检查找其他自身免疫性疾病
美尼尔综合征（包括美尼尔病）
低频听力丧失发作（通常只有一只耳朵）
耳内胀满感
使用造影剂（钆）进行MRI检查排除肿瘤
压力变化（气压伤，可能在潜水期间发生）
一侧或双侧耳朵耳聋
在致病行为下（例如潜水、飞机迅速下降）或耳朵受到重击后突然发病
有时伴随耳部疼痛、爆震声、头晕或者耳鸣
鼓室
眼震电图描记术（一个用来记录眼部不自主运动 [称为眼震问题] 的测试）检测平衡
使用造影剂（钆）进行CT或MRI检查
头部损伤（常伴有颅底骨折）§
发生于近期有明显严重损伤的人群中
可能出现头晕或面部肌肉下垂
有时受伤耳产生液体（血性、带血、或者清亮）或鼓膜后有血
使用造影剂（钆）进行CT或MRI检查
听神经病
声音感知好，但词语理解差
专门的听力检测
使用造影剂（钆）进行 MRI检查
神经系统（神经损失）
肿瘤，如
单耳听力丧失，常伴有耳鸣
经常伴有头晕或者晕眩，平衡有问题
有时面部肌肉下垂和/或面部麻木以及味觉异常
使用造影剂（钆）进行 MRI检查
脱髓鞘疾病，例如多发性硬化症
只有一只耳朵产生听力损失
有时身体的不同部位会反复有无力感或麻木感
使用造影剂（钆）对脑部和脊髓进行 MRI检查
有时进行脊椎穿刺（腰穿）
*每组中的病因按频率的大致顺序列出。
† 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
‡ 尽管医生总会通过听觉测试进行检查，但只有诊断可以仅靠医生检查和听觉测试而不需做任何其他检查时，才在此列中提及。换而言之，可能不需要其他检查。
§可能存在混合型传导性和感音神经性听力丧失。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。