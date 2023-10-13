引起胃肠炎的微生物
微生物
常见的来源
症状
抗生素/抗病毒药物使用
星状病毒
粪-口途径传播*
轻度水样泻
呕吐和发烧症状，
症状开始于感染后 3～4 天
通常持续2～7天
类似于轮状病毒
不用抗生素和抗病毒药物。
食用被污染的肉（尤其是未煮熟的家禽）
饮用受污染的水或未经高温消毒的牛奶
偶尔可由腹泻的狗或猫传染
水样腹泻，有时出现血性腹泻
通常持续约 1 周
感染消退后的几周内可能发生暂时性瘫痪（格林巴利综合征）或关节炎
在疾病的早期阶段给予抗生素可缩短症状持续时间（如阿奇霉素、环丙沙星）。
艰难梭状芽孢杆菌（艰难梭菌）
大多由艰难梭状芽孢杆菌在服用抗生素的患者体内过度生长所致
腹泻，可能表现为略微稀便，也可能为血性腹泻
通常在抗生素治疗开始后 5～10 天出现，也可能在治疗第一天或长达 2 个月后出现
停用可引起该病的抗生素。
口服万古霉素或非达霉素。
甲硝唑可口服用于不能耐受万古霉素和非达霉素的患者。
喝或吃受污染的水或食物
人与人接触
接触娱乐用水
艾滋病患者尤其易感
水样腹泻，有时发生腹部绞痛、恶心、疲劳和呕吐
通常持续 1～2 周
有时用抗寄生虫药物（如硝唑尼）。
进食或饮用受污染的水或食物
与受感染的伴侣进行口-肛性交
有时出现血性腹泻、腹部绞痛、体重减轻和发热，持续 1～3 周
可引起感染的肝和其他器官的感染
给予抗寄生虫药（例如，先用甲硝唑或替硝唑，然后再用双碘喹啉或巴龙霉素）。
肠出血性大肠杆菌（最常见的为大肠杆菌 O157:H7）
食用烹调不当的受污染食物，例如未煮熟的碎牛肉、未经巴氏灭菌的牛奶或果汁，或者未经处理的水
在受污染的游泳池、湖泊或水上公园游泳
人与人接触
接触被感染的动物，然后把手指放在嘴里
腹部突然绞痛，出现水样腹泻，通常在 1～3 天内转为血性腹泻
可能发生一种名为溶血性尿毒症综合征的严重并发症
不予以抗生素治疗是因为抗生素会增加溶血性尿毒症综合征的发病风险。
产肠毒素性大肠杆菌（引起旅行者腹泻）
进食或饮用受污染的水或食物
频繁水样腹泻、恶心、呕吐、腹部绞痛
症状开始于摄入受污染的食物或水后 12～72 小时
通常持续3～5天
抗生素（如环丙沙星或左氧氟沙星）可能有助于缩短病程。
阿奇霉素是给儿童的。
喝或吃受污染的水或食物
尤其是在日托中心的人与人接触
水样腹泻、恶心、呕吐和食欲不振
感染后 1～14 天（平均 7 天）出现症状
可能出现更长期的疾病（持续数天至数周），伴有大便恶臭、腹胀、胀气、疲劳和体重减轻
给予抗寄生虫药（例如，替硝唑、甲硝唑或硝唑尼特）。
肠道腺病毒
粪-口途径传播*
呼吸道飞沫
频繁的腹泻持续1～2周
腹泻开始后 1～2 天出现轻度呕吐
50% 的人会出现发烧
症状开始于感染后 3～10 天
症状通常会持续10天或更长时间
不用抗生素和抗病毒药物。
进食或饮用受污染的水或食物
通过粪-口途径传播可以很容易地在人与人之间蔓延*
频繁水样腹泻，尤其是成人
呕吐，尤其是儿童
胃痉挛、发热、头痛、酸痛和疼痛
症状开始于感染后 1～2 天
通常持续 1～3 天
不用抗生素和抗病毒药物。
粪-口途径传播*
频繁的腹泻
在儿童中，腹泻可导致重度脱水，甚至死亡
呕吐
发热超过 102°F（约 39°C）
症状开始于感染后 1～3 天
在婴幼儿中可能持续 5～7 天
不用抗生素和抗病毒药物。
吃了被污染的食品
接触爬行动物（如蜥蜴、蛇、龟）
高烧，疲劳，腹部绞痛，恶心，呕吐，腹泻，可能伴或不伴出血，
症状通常持续 1～4 天
通常不用抗生素。
人与人接触，尤其在每日护理中心
轻～重度不等
轻型患者，低热、水样腹泻
重型患者，高热，严重的腹绞痛，排便疼痛且大便含血和黏液
在儿童中，腹泻可导致重度脱水，甚至死亡
在成人中，轻型患者的症状通常持续约 4～8 天，重型患者通常持续至 3～6 周，无需治疗
在大多数儿童中，症状在第 2 周消退
健康成人的轻度感染一般不需要抗生素治疗。
对于极年幼或极年长、免疫系统功能低下或有中至重度感染的患者，可给予抗生素（例如，阿奇霉素和头孢曲松）。
蜡状芽孢杆菌梭菌
吃了被产生毒素细菌污染的食物
重的恶心、呕吐，腹泻
症状开始于摄入受污染食物后 30 分钟至 8 小时，并在 24 小时内缓解
不用抗生素。
进食或饮用受污染的水或食物
无腹痛，水样腹泻和呕吐
会导致巨大的流体损失和休克
给予抗生素（如环丙沙星、多西环素）。
成人可以接种疫苗。
其他类型的弧菌
贝壳类
水泻，经常伴有轻微的恶心或呕吐
给予抗生素（如环丙沙星、多西环素）。
*粪-口途径传播是指人在接触受粪便传染物污染的物品（如尿布或玩具）之后触摸嘴而发生的感染。