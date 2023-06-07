关节是您身体里两个骨头连接在一起的地方，比如您的手腕、肘部、肩膀、髋部、膝盖和脚踝。

关节也存在于你可能没有想到的地方，例如你的脚、手、骨盆和脊柱中的许多骨头之间。

多于一个关节（通常超过 5 个）的严重疼痛通常是由长期关节疾病引起的

一些引起关节疼痛的疾病也可能引起皮疹、发烧、眼痛或口疮

导致多关节疼痛的原因有哪些？ 多关节疼痛的原因不同于单关节疼痛。 多关节疼痛通常是由以下原因造成的： 关节炎 关节炎是导致关节肿胀、疼痛和僵硬的关节炎症。关节炎的原因，根据关节是否突然（急性）受伤或很久前受伤（慢性）而不同。 多关节突然发生（急性）关节炎最常见的原因是： 感染病毒

新发关节疾病或原有慢性关节疾病（如类风湿性关节炎）急性加重 不常见原因包括： 莱姆病

淋病

链球菌感染

反应性关节炎

痛风 多关节的慢性关节炎是由以下原因造成的： 炎症性疾病如类风湿性关节炎、银屑病性关节炎或系统性红斑狼疮

骨关节炎是老年患者的最常见的病因

自身免疫性疾病

幼年特发性关节炎（儿童） 可导致关节周围疼痛的最常见非关节疾病包括： 纤维肌痛

风湿性多肌痛

滑囊炎或肌腱炎

当多关节疼痛时，我应该何时就医？ 立即就医，如果你有多关节疼痛及出现以下警示症状： 关节肿胀、发热和发红

新发皮疹、斑点或紫斑

口腔、鼻腔或生殖器溃疡

胸痛、呼吸困难、新发或重度咳嗽

肚子疼

发烧、流汗或寒颤

眼红或眼痛 打电话与医生联系，如果出现多关节疼痛，但没有警示症状。

医生问诊时会发生什么？ 医生会询问你的症状和病史，然后进行体格检查。 某些症状可以帮助医生确定导致你关节疼痛的原因。这些症状包括以下部位是否疼痛： 在对称关节出现（例如，双膝或双手）

从关节移动到另一关节

脊柱和/或骨盆 医生可能会做如下测试： 关节液检验：医生用针头将液体从关节中取出并送往测试

血液化验

影像学检查，通常为 X 线检查，但有时进行 CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）