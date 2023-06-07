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小知识
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关节疼痛：多关节

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023
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关节是您身体里两个骨头连接在一起的地方，比如您的手腕、肘部、肩膀、髋部、膝盖和脚踝。

关节也存在于你可能没有想到的地方，例如你的脚、手、骨盆和脊柱中的许多骨头之间。

  • 多于一个关节（通常超过 5 个）的严重疼痛通常是由长期关节疾病引起的

  • 一些引起关节疼痛的疾病也可能引起皮疹、发烧、眼痛或口疮

导致多关节疼痛的原因有哪些？

多关节疼痛的原因不同于单关节疼痛

多关节疼痛通常是由以下原因造成的：

  • 关节炎

关节炎是导致关节肿胀、疼痛和僵硬的关节炎症。关节炎的原因，根据关节是否突然（急性）受伤或很久前受伤（慢性）而不同。

多关节突然发生（急性）关节炎最常见的原因是：

不常见原因包括：

多关节的慢性关节炎是由以下原因造成的：

可导致关节周围疼痛的最常见非关节疾病包括：

当多关节疼痛时，我应该何时就医？

立即就医，如果你有多关节疼痛及出现以下警示症状：

  • 关节肿胀、发热和发红

  • 新发皮疹、斑点或紫斑

  • 口腔、鼻腔或生殖器溃疡

  • 胸痛、呼吸困难、新发或重度咳嗽

  • 肚子疼

  • 发烧、流汗或寒颤

  • 眼红或眼痛

打电话与医生联系，如果出现多关节疼痛，但没有警示症状。

医生问诊时会发生什么？

医生会询问你的症状和病史，然后进行体格检查。

某些症状可以帮助医生确定导致你关节疼痛的原因。这些症状包括以下部位是否疼痛：

  • 在对称关节出现（例如，双膝或双手）

  • 从关节移动到另一关节

  • 脊柱和/或骨盆

医生可能会做如下测试：

  • 关节液检验：医生用针头将液体从关节中取出并送往测试

  • 血液化验

  • 影像学检查，通常为 X 线检查，但有时进行 CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）

医生如何治疗多个关节疼痛？

医生会治疗导致你关节疼痛的疾病。例如，如果你有自身免疫性疾病（你的身体免疫系统使身体攻击自己的组织），你可能需要药物来平息你的免疫系统

医生还可以用以下方法治疗你的关节疼痛：

  • 称为非甾体抗炎药 (NSAID) 的药物或对乙酰氨基酚

  • 夹板或吊带

  • 应用热敷或冷敷

  • 物理疗法

如果长期患有关节炎，锻炼（如步行或骑自行车）有助于保持关节放松，肌肉强壮。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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