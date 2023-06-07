关节是您身体里两个骨头连接在一起的地方，比如您的手腕、肘部、肩膀、髋部、膝盖和脚踝。
关节也存在于你可能没有想到的地方，例如你的脚、手、骨盆和脊柱中的许多骨头之间。
多于一个关节（通常超过 5 个）的严重疼痛通常是由长期关节疾病引起的
一些引起关节疼痛的疾病也可能引起皮疹、发烧、眼痛或口疮
导致多关节疼痛的原因有哪些？
当多关节疼痛时，我应该何时就医？
立即就医，如果你有多关节疼痛及出现以下警示症状：
关节肿胀、发热和发红
新发皮疹、斑点或紫斑
口腔、鼻腔或生殖器溃疡
胸痛、呼吸困难、新发或重度咳嗽
肚子疼
发烧、流汗或寒颤
眼红或眼痛
打电话与医生联系，如果出现多关节疼痛，但没有警示症状。
医生问诊时会发生什么？
医生会询问你的症状和病史，然后进行体格检查。
某些症状可以帮助医生确定导致你关节疼痛的原因。这些症状包括以下部位是否疼痛：
在对称关节出现（例如，双膝或双手）
从关节移动到另一关节
脊柱和/或骨盆
医生可能会做如下测试：
关节液检验：医生用针头将液体从关节中取出并送往测试
血液化验
影像学检查，通常为 X 线检查，但有时进行 CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）