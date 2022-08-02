什么是产后期？
产后是指分娩后的时间段。通常是指分娩后的前 6 周。
以下是分娩后身体会出现的各种状况：
在组织愈合前，产妇的阴道会酸痛，小便时可能会刺痛
阴道会在长达 6 周的时间内产生分泌物
乳房开始分泌乳汁时会膨胀，可能会让人感到紧绷和酸痛
头一两周内有些人会感到有点悲伤或焦虑，这是常见现象，但是如果你真的感到抑郁，请及时就医，你可能是得了产后抑郁症
随着子宫在大约 2 周内收缩回到正常大小，你可能会出现绞痛
即使锻炼，腹部可能也需要几个月才能恢复到正常大小
恢复到正常体重可能需要更长时间
妊娠纹不会消失，但会随着时间而变淡
在最初的 3 或 4 天里，阴道分泌物中会带血，有时带有血凝块。然后分泌物变成浅棕色，然后是黄色或白色。
除非遇到问题和需要更早看医生，否则通常在分娩后 6 周去看医生。
分娩后最常见的问题是：
分娩后紧接着会发生什么？
分娩后，医生和护士会密切关注产妇几个小时，以确保不会出血过多。
为了防止出血过多，医生可能会：
按压腹部，以帮助子宫收缩
肌注或静脉输注药物（催产素），以帮助子宫收缩
如果失血过多，医生会给产妇静脉 (IV) 输液，有时还会输血。
产妇可以在分娩后不久开始正常进食。
分娩后，即使产妇膀胱已满，也可能不会感到尿意，因此：
产妇会被要求定期去小便
护士可能会按压产妇的腹部来帮助排空膀胱
如果产妇无法小便，并且膀胱已充满尿液，护士可能会将导管(柔性细管)插入膀胱一分钟以排干尿液
产妇分娩后可能会出现便秘，尤其是服用阿片类止痛药时。医生可能会建议使用泻药或大便软化剂。
分娩后，产妇可能还需要接种某些疫苗：
风疹疫苗（如果从未接种过）
白喉-破伤风-百日咳疫苗 (Tdap)
如果产妇血型是阴性，而婴儿的血型是阳性（该问题称为 Rh 不相容），则需要注射 Rh 因子
产妇何时可以出院回家？
如果产妇和婴儿均健康，通常的出院时间为：
阴道分娩后一两天内
剖腹产（剖宫产）后 4 天内
多久后可以锻炼？
分娩后，应该尽快起床走动。
如果是阴道分娩，产妇可以在感觉良好的情况下开始轻度锻炼，但是在医生同意之前，不要满负荷地恢复怀孕前的常规锻炼
如果是剖腹产，需要大约 6 周的时间才能完全恢复和痊愈，在医生同意之前，根本不应锻炼
身体在产后恢复过程中，会发生什么？
如果是阴道分娩，阴道区域感觉到疼痛是正常的。小便时可能会刺痛。尝试以下操作：
分娩后的前 24 小时敷冰袋或冷毛巾
使用麻醉霜或喷雾
每天用温水清洗该区域几次
坐在有温水的浅浴缸里（坐浴）
坐在环形枕头上
如果是剖腹产：
如果伤口变红或开始有液体排出，则打电话给医生
大约一天后可以淋浴，但是在拆线之前不要盆浴
小心缝线——淋浴时不要擦洗缝线
至少两周内不要在阴道里放任何东西（包括棉塞）
大约 6 周内避免提重物和剧烈运动
避免性行为约 6 周
无论哪种分娩方式，阴道在几周内都会产生分泌物（液体）：
带血分泌物持续 3-4 天
浅棕色液体大约 2 周
黄白色液体在分娩后可持续至多约 6 周
在分娩后的约一两周内，阴道出血量实际上可能会增加几天。这种出血是正常现象。它在子宫的胎盘附着处的结痂脱落时出现。可以使用卫生巾。
痔疮
痔疮是直肠和肛门壁上肿胀的静脉。
分娩时屏气用力会诱发或者加剧痔疮。可以通过以下方式缓解痔疮导致的疼痛：
温水坐浴
涂抹含有止痛药的凝胶
母乳喂养
母乳喂养有益于产妇和婴儿健康。
如果产妇不能或不想母乳喂养，乳房会在几天内非常疼痛和肿胀，直到停止分泌乳汁。在乳房上敷冰袋，佩戴有良好支撑的舒适胸罩，并服用止痛药，例如布洛芬。
如果选择母乳喂养，医生会建议在前 6 个月只喂母乳，然后在接下来的 6 个月喂母乳和食物。一年后，可以继续母乳喂养，直到产妇或婴儿准备好停止母乳喂养。
为了帮助缓解乳头疼痛和开裂：
帮助婴儿吸住乳头，以防止在喂奶时宝宝吮吸自己的下唇
在调整婴儿姿势时，用拇指轻轻松开婴儿的嘴唇，或者将手指滑入婴儿的嘴里以中断吮吸，然后再次尝试让婴儿吮吸
如果需要，使用棉垫吸收泄漏的乳汁
在您的乳头上涂上羊毛脂霜以保护它们
母乳喂养时要好好照顾自己：
服用含有至少 500 微克叶酸的维生素
多喝水
每天多摄入约 500 卡路里（确保额外的卡路里来自水果、蔬菜和良好的蛋白质来源）
如果有特殊的饮食习俗，例如素食或纯素食，应与医生讨论如何在母乳喂养时健康饮食
何时可以进行性生活？
当自己感觉已经可以，并且任何撕裂伤或手术切口已经愈合时，即可恢复正常的性生活。
大多数女性在分娩后会推迟性生活 6 周，直到完全痊愈。若是以下情况，则可能需要更长的时间：
剖腹产
分娩导致撕裂伤
会阴切开术（医生在阴道区域做了一个小切口以扩大开口）
节育
分娩后有哪些警示体征提示可能出现健康问题？
如果出现以下任何症状，请立即联系医生：
大量出血（每小时更换一次护垫，并持续超过 2 小时）
流出的血块比高尔夫球大
分泌物气味难闻
发热
腹部或胸部疼痛
小便时疼痛，排尿困难，或者尿频
胸部硬块
乳房疼痛、发红和肿胀
剖腹产切口周围疼痛或存在分泌物
气短
腿痛
极度悲伤、疲劳、或照顾自己或婴儿有困难
这些可能是产后感染或其他严重问题的迹象。