痛经是指月经前几天、经期或经期后腹部最下部（盆腔）的疼痛。在月经开始后24小时最剧烈，经过2～3天后消退。疼痛常为痉挛或持续的钝痛，但也可能是锐痛或搏动痛，可能反复发作。可能延至背部下方或腿部。

很多女性还会出现头痛、恶心（有时伴有呕吐）、便秘或腹泻症状。还可出现尿频。

一些痛经女性也会出现经前综合征的症状（例如易怒、神经质、抑郁、疲乏和腹胀）。这些症状可能出现在月经期间的部分时间，也可能在整个月经期间持续存在。

有时经血含有血块。凝块可能呈鲜红色或黑色，其内可能包含子宫内膜产生的组织、液体和血。

在以下情况时，疼痛可能会更加严重

痛经始于早期。

周期长且严重。

女性抽烟。

家族有女性成员也痛经。

女性第一次怀孕和年龄增长后症状往往会减轻。

痛经的病因 痛经可能 原因不明（称为原发性痛经）

由另一种疾病导致（称为继发性痛经） 原发性痛经通常在青春期开始，可能随着年龄的增长减轻，怀孕后也会减轻。它比继发性痛经更常见。 继发性痛经通常始于成年期（除非是由生殖系统的出生缺陷引起的）。 常见原因 50% 以上的痛经女性为原发性痛经。这些女性中约有 5% 至 15% 的痛经程度较严重，会影响日常生活，使她们不能上学或上班。 专家认为，原发性痛经是因为女性在经期向血液或组织中释放了一种叫前列腺素的物质。在原发性痛经的女性中，前列腺素水平较高。前列腺素可能会造成子宫的收缩（就像分娩时一样），导致流向子宫的血流减少。这种收缩会造成疼痛和不适。前列腺素同样会导致子宫内的神经末梢能更明显的感知疼痛。 焦虑也可能导致疼痛。 继发性痛经是由生殖系统异常引起的。它通常由以下原因引起 子宫内膜异位症： 内膜组织-通常在子宫内膜层-出现在子宫外的部位。子宫内膜异位症是继发性疼痛的最常见原因。

子宫腺肌病： 子宫内膜组织生长到子宫肌肉层，子宫增大。

子宫肌瘤： 在子宫生长的非癌性肿瘤，由肌肉和纤维组织组成。 不常见原因 继发性痛经有很多不常见原因。它们包括 卵巢囊肿和肿瘤

使用宫内节育器 (IUD)

盆腔炎

子宫瘢痕组织

阴道、宫颈或子宫的出生缺陷 释放铜离子的宫内节育器 (IUD) 通常与痛经有关。释放孕激素（女性激素孕酮的合成形式）的宫内节育器通常不会引起痛经。 在少数女性中，疼痛的发生是因为子宫颈部的通道（子宫颈管）比较狭窄。子宫颈管狭窄（子宫颈狭窄）可能会在某些操作后发生，比如在子宫颈的癌前病变（异型增生）被治愈以后。

痛经的评估 当女患者主诉自己常有规律性经期疼痛时，医生往往会将此诊断为痛经。随后他们会判断该患者为原发性痛经还是继发性痛经。 警示体征 痛经患者中，以下症状可以引起癌症： 突然开始或新出现的剧烈疼痛

持续的疼痛

发热

阴道脓样分泌物

轻触腹部或甚至身体稍微移动时，锐痛会加剧 何时就医 有任何警示体征的女性应尽快就医（通常在当天）。 如果女性没有警示体征，但绞痛比平时更严重，或者疼痛持续的时间比平时更长，则应在几天内就医。 其他的痛经女患者应该打电话给医生。在医生询问她们的年龄、病史及其他症状后，决定她们应该何时就医。 医生会怎么做 医生和其他健康从业者会问及疼痛和病史，包括月经史。医生随后会做一个体格检查。他们在病史和身体检查中的发现可能会提示痛经的原因和可能需要做的检查（参见表痛经的一些原因和特征）。 为了获得完整的月经史，医生会询问女性关于月经的问题： 月经初次来潮的年龄

持续多少天

量有多大

每次月经之间的间隔有多长

月经周期是否规律

月经间期是否出现点滴状出血

这些症状是在月经周期的何时发生？ 医生还会询问以下内容： 痛经开始时的年龄

是否有其他症状

疼痛是什么样的，包括严重程度、什么因素会减轻或恶化症状，以及症状如何干扰日常活动

是否患有与月经无关的盆腔疼痛

非甾体类抗炎药 (NSAID) 是否有助于缓解疼痛

是否有性活动时疼痛或有怀孕问题（如在子宫内膜异位症情况下） 医生会询问女患者是不是患有或曾经患有可导致痛经的疾病，或者是其他状况，包括服用了某些药物（避孕药）或者用 IUD。医生询问她是否接受过任何增加盆腔疼痛风险的手术，例如破坏或切除子宫内膜的手术（子宫内膜消融术）。 会做骨盆检查。医生检查异常，包括分泌物、压痛、息肉和子宫肌瘤。 医生也会轻轻触摸腹部，检查有无特别压痛的部位，这可能表明腹部有严重的炎症（腹膜炎）。 表格 痛经的病因和特点 表格 检查 做检查是为了排除可能导致疼痛的疾病。对于大部分女性来说，这些检查包括： 对所有育龄女性进行妊娠测试

盆腔超声，以检查子宫肌瘤、子宫内膜异位症、子宫腺肌症和卵巢囊肿 如果怀疑是盆腔炎，在宫颈处提取分泌物样本，放到显微镜下检查，并送到实验室进行测试。 如果这些检查的结果不明确且症状持续存在，则执行以下一项或多项检查： 做影像学检查（例如，子宫输卵管造影术或者宫腔声学造影），来确定是否有息肉、子宫肌瘤以及先天性生理缺陷

做宫腔镜检查，以确定子宫颈或子宫的问题（但不用于确定卵巢的问题）

做磁共振成像 (MRI) 以识别其他异常

如果其他检查的结果不明确，进行腹腔镜检查 进行子宫输卵管造影术时，通过子宫颈向子宫和输卵管内注入一种可以在 X 射线上看到的物质（不透射线的造影剂）后，再进行 X 射线检查。如果检查结果不明确，可以进行磁共振成像 (MRI) 检查。 进行宫腔声学造影时，需要将一根细管插入阴道和子宫颈，并将液体注入子宫，然后进行超声检查。这种液体使人体的异常病灶更容易识别。 进行宫腔镜检查时，医生将一根细的显像管插入阴道和子宫颈来观察子宫内部。这个检查可以在医生的诊所进行，或作为门诊检查在医院进行。 腹腔镜检查时，通过肚脐正下方的小切口插入显像管，用于观察子宫、输卵管、卵巢和腹部器官。手术在医院或外科中心完成。腹腔镜检查能让医生直接观察盆腔内结构。

痛经的治疗 非甾体类抗炎药 (NSAID)

通常使用激素避孕药

基础疾病的治疗 如果痛经是由其他病因造成的话，如果有可能，对症治疗。比如，可以通过手术扩大狭窄的子宫颈。然而，这种方法只是暂时的缓解痛苦而已。如果需要的话，要通过手术切除子宫肌瘤或异位的子宫内膜组织（由子宫内膜异位症造成）。 如果有原发性痛经的女性没有可以治疗的特定疾病，她们可以使用一般措施或服用非甾体类抗炎药来缓解症状。 一般措施 在腹部应用湿热疗法也有帮助。 保证充足的睡眠和休息，并规律地运动可能也有帮助。 其他有助于缓解疼痛的措施包括低脂饮食和营养补充剂，例如 ω-3 脂肪酸、亚麻籽、镁、维生素 B1、维生素 E 和锌。没有很多证据支持饮食或这些营养补充剂的有用性，但大多数风险较低，因此有些女性可以尝试它们。女性在使用这些补充剂之前应与医生交谈。 药物 如果疼痛令人烦恼，服用非甾体类抗炎药，如布洛芬、萘普生或甲芬那酸，可能会有所帮助。非甾体类抗炎药应该在月经开始前 24 到 48 小时服用，并在月经开始后继续服用一到两天。 如果非甾体类抗炎药无效，医生可能还会推荐含有孕激素（女性激素孕酮的合成形式）和雌激素的避孕药。这些药物会阻止卵巢释放卵子（排卵）。不能服用雌激素的女性可以服用只含孕激素的避孕药。 如果非甾体类抗炎药或避孕药不能缓解症状，可以使用其他激素治疗。它们包括孕激素（例如口服左炔诺孕酮、依托孕烯、甲孕酮或微粉化孕酮）、促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂（例如亮脯利特和那法瑞林）、GnRH 拮抗剂（例如艾拉戈利）和释放孕激素的 IUD 或达那唑（一种合成雄性激素）。GnRH 激动剂和拮抗剂有助于缓解子宫内膜异位症引起的痛经。达那唑不常用，因为它有许多副作用。 其他治疗 如果女性可能患有子宫内膜异位症，药物无效或其存在不孕症，医生可能会进行腹腔镜手术，以确认子宫内膜异位症的诊断，并切除位于子宫外的子宫内膜组织（子宫内壁的组织）。 如果在各种类型的治疗后仍有严重疼痛，医生可能会做一项阻断子宫神经的手术，从而阻断疼痛信号。这些手术包括： 给神经注射麻醉剂（神经阻滞）

用激光、电或超声波破坏神经

切断神经 阻断神经的手术可以用腹腔镜来完成。当这些神经被切断时，盆腔中的其他器官（例如输尿管），偶尔也会受损。 已经提出了一些治疗痛经的替代疗法，但尚未得到很好的研究。它们包括行为咨询（如系统脱敏和放松以及疼痛管理培训）、针灸和穴位按摩。催眠也是有研究证实的一种治疗方法。