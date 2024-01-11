现病史需确定瘙痒发生的时间，初发部位，进展过程，病程，瘙痒模式（如夜间或白天，间歇性或持续性，是否随季节变化）及是否伴发皮疹。应详细了解药物治疗史，包括处方药和非处方药，特别是最近开始使用的药物。 应回顾患者使用保湿剂和其他局部用药（如氢化可的松，苯海拉明）。病史中应包括使瘙痒加重或改善的因素。

系统性回顾病史，应寻找致病疾病的症状，包括

既往病史有助于确定原发疾病（如肾脏疾病，胆汁淤积，肿瘤化疗术后）及患者精神状态。 社会史关注是否家人有相似的皮疹或瘙痒（如虱病、疥疮）；瘙痒与职业、动植物、化学物质暴露史的关系；近期外出旅游史。