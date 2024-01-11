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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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瘙痒症

（瘙痒）

作者：Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School
已审核/已修订 1月 2024
看法 进行患者培训

瘙痒是引起不适的主要症状，也是大多数患者求医的主要理由。瘙痒导致搔抓，引起炎症、皮疹恶化并可能出现继发感染。皮肤可以苔藓样变，出现鳞屑、抓痕。

（参见皮肤病患者评估。）

瘙痒的病理生理学

瘙痒可由多种刺激引起，包括轻微碰触、振动及羊毛纤维。许多化学介质通过不同机制引起瘙痒。特定的周围感觉神经元介导痒感。这这些神经元与那些对轻触或疼痛有反应的神经元不同; 它们含有受体，MrgA3，其刺激引起瘙痒。

介质

组胺是众所周知的介质。合成及储存在皮肤的肥大细胞中。多种刺激可引起其释放。 其他介质（如神经肽）可引起组胺释放，其本身也是一种导致瘙痒的介质。这就可解释为何抗组胺治疗可缓解部分病例的瘙痒而非全部。阿片样物质在中枢引起瘙痒反应。

机制

瘙痒有3种反应机制：

  • 皮肤病学-这种机制通常由炎症性或病理性疾病（如荨麻疹湿疹）引起

  • 系统性-这一机制与皮肤以外器官病变有关（如胆汁淤积）

  • 神经性-这一机制与中枢神经系统或外周神经系统病变有关（如多发性硬化

严重的瘙痒引起剧烈搔抓，进而引起继发皮肤改变（如炎症、抓痕、感染），其通过损害皮肤屏障，导致更严重的瘙痒。虽然搔抓可通过激活抑制性神经元通路暂时减少瘙痒的感觉，但它也会在大脑水平导致瘙痒放大，加剧瘙痒抓痕周期。

瘙痒的病因

瘙痒可能是原发性皮肤病或全身性疾病的症状。此外，药物也会引起瘙痒（见表格 引起瘙痒的部分原因）。

皮肤疾病

多数皮肤疾病引起瘙痒。常见包括

系统性疾病

瘙痒可伴发或不伴皮疹。如果瘙痒明显却不伴有皮疹，系统性疾病及药物需首先考虑。系统性疾病引起瘙痒较皮肤疾病少，但相对较常见以下

少见的系统性疾病包括甲状腺功能亢进甲状腺功能减退糖尿病、缺铁、疱疹样皮炎真红细胞增多症

Medications（药物应用史）

药物可诱发过敏反应或直接激发组胺释放（常见吗啡，某些静脉用药）引起瘙痒。

表格
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一些瘙痒的原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

皮肤疾病

特应性皮炎

红斑，常见苔藓化，毛周角化，皮肤干燥，Dennie-Morgan线，掌纹增多

常见特应性病史、家族史或慢性复发性皮炎

仅临床检查

接触性皮炎

解除过敏原引起皮炎；红斑，水疱

仅临床检查

皮肤癣菌病（如头癣体癣股癣足癣

局限性瘙痒，环状皮损，边缘高起伴鳞屑，脱发

成人累及生殖器部位及足部；儿童多见躯干及头皮

易感因素（如潮湿、糖尿病）

真菌镜检

慢性单纯性苔藓

继发于反复搔抓，出现皮肤增厚

散发红斑，鳞屑性斑块，局限性粗糙苔藓样皮肤

仅临床检查

虱病

常累及头皮、腋窝、腰部及会阴

表皮脱落区域，可能是新鲜咬伤造成的点状损伤，可能是双侧睑缘炎

可见虫卵、虱体

银屑病

肘关节、膝关节伸侧、头皮、躯干典型伴银色鳞屑的斑块

瘙痒不仅限于斑块处

小关节炎，表现为关节僵硬、疼痛

仅临床检查

疥疮

细小、波浪状、轻微鳞状线的一端有小红斑或深色丘疹，最长可达 1 厘米（洞穴）；可能在女性的蹼空间、腰带线、屈肌表面和乳晕和男性的生殖器上

家人或亲密同伴有相似症状

剧烈夜间瘙痒

临床检查

隧道处皮损鳞屑显微镜检查

荨麻疹

消逝的、局限的、隆起的、中央苍白的红斑病变

可以是急性的（<6周）或慢性的（6周）

仅临床检查

皮肤干燥 （干皮）

冬季常见

瘙痒、干燥、皮肤脱屑，多见于下肢

高温、干燥加重病情

仅临床检查

全身性疾病

过敏反应，内部（大量摄入物质）

泛发性瘙痒，斑疹、丘疹或荨麻疹样皮损

过敏原可被发现，或难以检测

回避试验

皮肤点刺试验

肿瘤（如霍奇金淋巴瘤真红细胞增多症蕈样肉芽肿

瘙痒可先于其他症状

烧灼感，下肢明显（霍奇金淋巴瘤）

沐浴后瘙痒（真红细胞增多症）

多形性皮疹-斑块，斑片，肿瘤，红皮病（蕈样肉芽肿）

全血计数和骨髓活检诊断真性红细胞增多症

霍奇金淋巴瘤的淋巴结或骨髓活检

蕈样肉芽肿的皮肤活检

胆汁淤积

肝脏或胆囊损害表现，如黄疸、脂肪泻、乏力、右上腹疼痛

通常普遍瘙痒无皮疹，有时发生在在怀孕后期

肝功能检查

糖尿病

多尿，口渴，体重下降，视力改变

血糖尿糖糖化血红蛋白

HbA1C

缺铁性贫血

乏力、头痛、易怒、耐力下降、异食癖、脱发

血红蛋白、血细胞比容、红细胞计数血清铁蛋白血清铁结合铁饱和度

多发性硬化

间歇性剧烈瘙痒、麻木、肢体刺痛，视神经炎，失明，麻痹或虚弱、眩晕

MRI

脑脊液分析

有时诱发电位

精神疾病

线状表皮剥脱，精神状态异常，如抑郁，寄生虫妄想

临床检查

排除性诊断

肾病

肾脏疾病末期

泛发性瘙痒，透析后可加重，背部明显

肾功能的实验室评估

甲状腺疾病*

体重减轻，心悸，多汗，易怒（甲亢

体重增加，抑郁，皮肤、头发干燥（甲减

TSH，T4

Medications（药物应用史）

药物（如阿片类药物、青霉素、ACE抑制剂、他汀类药物、抗疟药、表皮生长因子抑制剂、白细胞介素2、威罗菲尼、易普利姆玛及其他抗肿瘤药）

用药史

仅临床检查

*患者很少以瘙痒作为主诉。

HbA1C=糖化血红蛋白；KOH=氢氧化钾；T4=甲状腺TSH=促甲状腺激素。

瘙痒的评估

病史

现病史需确定瘙痒发生的时间，初发部位，进展过程，病程，瘙痒模式（如夜间或白天，间歇性或持续性，是否随季节变化）及是否伴发皮疹。应详细了解药物治疗史，包括处方药和非处方药，特别是最近开始使用的药物。 应回顾患者使用保湿剂和其他局部用药（如氢化可的松，苯海拉明）。病史中应包括使瘙痒加重或改善的因素。

系统性回顾病史，应寻找致病疾病的症状，包括

  • 烦躁易怒、出汗、体重减轻和心悸（甲状腺功能亢进症

  • 抑郁，皮肤干、体重增加（甲减

  • 头痛、异食癖、头发稀疏和运动不耐受（缺铁性贫血

  • 持续性体重减轻，乏力，夜间盗汗（肿瘤）

  • 间歇性无力、麻木、刺痛、视力障碍或丧失（多发性硬化症

  • 脂肪泻、黄疸、右上腹疼痛（胆汁淤积）

  • 多尿，口渴，体重减轻（糖尿病

既往病史有助于确定原发疾病（如肾脏疾病，胆汁淤积，肿瘤化疗术后）及患者精神状态。 社会史关注是否家人有相似的皮疹或瘙痒（如虱病、疥疮）；瘙痒与职业、动植物、化学物质暴露史的关系；近期外出旅游史。

体格检查

开始应检查整体临床症状体征、黄疸、体重改变、疲劳状态等。仔细做皮肤科检查，关注皮损形态、分布、质地及模式。 继发感染的征象（如红斑、水肿、蜜黄色结痂）也应关注。

体格检查发现淋巴结肿大提示肿瘤性疾病。腹部体检应注意有无肿块，肿块大小、质地（胆汁淤积疾病或肿瘤）。神经系统检查注意是否伴有衰弱、眩晕或麻木（多发性硬化）。

危险信号

要特别注意以下情况：

  • 持续性体重减轻，乏力，夜间盗汗

  • 极度衰弱，麻木或刺痛

  • 腹痛及黄疸

  • 多尿，口渴，体重减轻

临床表现解析

使用药物或接触某种物质（如静脉造影剂）后不久出现的全身瘙痒很可能是由该物质引起的。局部接触某物质后出现的局部瘙痒（常伴皮疹）是由该物质引起。但是许多系统性过敏原难以确定，是因为人们在瘙痒前常常进食多种不同食物，接触许多物质。同样道理，服用多种药物后，人们难以确定哪种药物引起瘙痒。有时患者在出现反应前已服用数月或数年的药物。

如果病因无法明确，皮疹的形态及分布能够提示诊断（（见表一些瘙痒的原因）。

少部分患者没有明显皮疹，那么就应该关注是否存在系统性疾病。一些系统性疾病引起的瘙痒非常明显（如慢性肾脏疾病，胆汁淤积性黄疸）。其他系统性疾病描述 （见表一些瘙痒的原因）。某些疾病，瘙痒很少是第一位临床表现（如真红细胞增多症，某些肿瘤，甲亢）。

实验检查

许多皮肤疾病凭临床特点即可诊断。但如果皮肤瘙痒伴发的皮疹不典型，无法明确病因，那么就应行皮损活检

如果怀疑是过敏反应，而过敏原不能明确，就应该做皮肤检测（根据怀疑的病因选择点刺或斑贴试验）。

如果怀疑为系统性疾病，就应该根据怀疑的疾病选择做全血细胞计数、肝肾功能、甲状腺功能检测、潜在肿瘤筛查。

治疗瘙痒

需要治疗原发疾病。支持疗法包括 (参考表 瘙痒的一些治疗方法）：

  • 局部皮肤护理

  • 外用药物治疗

  • 系统治疗

皮肤护理

冷水、温热水（禁滚烫水）洗澡、使用温和、滋润的肥皂、限制洗澡时间、频率、使用皮肤润滑剂、注意湿化干燥空气、避免衣物刺激皮肤。 避免局部接触刺激（如羊毛质地衣物）均有利于缓解瘙痒。

外用药物治疗

有利于防止瘙痒泛发。可选择樟脑/薄荷脑洗剂或乳剂，普拉卡因，辣椒素或皮质类固醇。外用激素有利于缓解炎症引起的瘙痒，但无炎症证据时应避免使用。

外用苯佐卡因和多虑平可引起皮肤过敏，应避免使用。

系统治疗

适用于全身瘙痒或局部瘙痒外用药效果不佳者。抗组胺药，如羟嗪治疗夜间瘙痒效果好，被普遍使用。老年患者在白天应谨慎使用具有镇静作用的抗组胺药，因为药物可能导致摔倒。无镇静作用的新一代抗组胺药，如氯雷他定、非索非那定和西替利嗪可用于治疗日间的瘙痒。其他药物还包括多塞平（由于其镇静作用，常用于夜间止痒）、考来烯胺（针对肾衰竭、胆汁淤积、真性红细胞增多症所致瘙痒）、阿片类拮抗剂如纳曲酮（治疗胆汁性瘙痒）、加巴喷丁（治疗肝病性瘙痒）。

对瘙痒有效的物理治疗包括紫外线光疗。

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一些瘙痒的治疗方法

药物/药剂

备注

外用治疗

辣椒碱乳膏

可能需要2周起效

植物油合用有效

最初有烧灼感，后症状逐步缓解

激素乳膏或软膏

面部、皮肤皱褶处避免使用

不应长时间使用，不宜（>2周）

樟脑和（或）薄荷脑乳膏

有强烈气味

普拉卡因乳膏

使用区皮肤干燥、刺激

他克莫司软膏或吡美莫司乳膏

不应长时间使用，不可用于<2岁的儿童

UVB治疗

日晒样副作用

长期使用皮肤癌风险增加，包括黑色素瘤

系统治疗

西替利嗪*

老年患者罕见镇静作用

考来烯胺（胆汁性瘙痒）

依从性差

容易便秘，食欲减退

影响其他药物吸收

赛庚啶†

镇静作用，可睡前服用

苯海拉明†

镇静作用，可睡前服用

多塞平

严重或慢性瘙痒有效

镇静作用强，因此要睡前服用；减少老年患者的剂量

非索非那定*

副作用为头痛

加巴喷丁（肾源性瘙痒）

血液透析后给药

镇静作用

低剂量开始，逐步加量至临床剂量

羟嗪†

镇静作用，可睡前服用

氯雷他定*

很少对老年患者有镇静作用

纳曲酮（胆源性瘙痒）

可导致阿片类药物耐受患者出现戒断症状

*非镇静性抗组胺药

†镇静抗组胺药

老年医学精要： 瘙痒

免疫系统和神经纤维发生年龄相关的改变，可能导致老年人瘙痒的高发。

老年患者常发作干性湿疹。瘙痒首先出现在双下肢。

老年患者出现严重、泛发性瘙痒，特别是当其他病因不能解释病情时，需警惕肿瘤可能。

在治疗老年患者时，镇静可能是抗组胺药的一个重大问题，因此可能需要减少剂量。白天使用非镇静作用的抗组胺药，夜间使用镇静作用药物。局部大量使用滋润霜，必要时使用激素药膏。紫外线光疗能够避免镇静作用。

关键点

  • 瘙痒是皮肤疾病或全身过敏反应的常见症状，也可出现于系统性疾病。

  • 如果皮疹不明显，需考虑系统原因。

  • 皮肤护理（如减少洗浴次数，避免刺激，常规使用润肤剂，保持环境湿润）。

  • 局部或系统用药可缓解症状。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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