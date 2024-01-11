瘙痒是引起不适的主要症状，也是大多数患者求医的主要理由。瘙痒导致搔抓，引起炎症、皮疹恶化并可能出现继发感染。皮肤可以苔藓样变，出现鳞屑、抓痕。
（参见皮肤病患者评估。）
瘙痒的病理生理学
瘙痒可由多种刺激引起，包括轻微碰触、振动及羊毛纤维。许多化学介质通过不同机制引起瘙痒。特定的周围感觉神经元介导痒感。这这些神经元与那些对轻触或疼痛有反应的神经元不同; 它们含有受体，MrgA3，其刺激引起瘙痒。
介质
组胺是众所周知的介质。合成及储存在皮肤的肥大细胞中。多种刺激可引起其释放。 其他介质（如神经肽）可引起组胺释放，其本身也是一种导致瘙痒的介质。这就可解释为何抗组胺治疗可缓解部分病例的瘙痒而非全部。阿片样物质在中枢引起瘙痒反应。
机制
瘙痒的病因
瘙痒可能是原发性皮肤病或全身性疾病的症状。此外，药物也会引起瘙痒（见表格 引起瘙痒的部分原因）。
皮肤疾病
系统性疾病
Medications（药物应用史）
药物可诱发过敏反应或直接激发组胺释放（常见吗啡，某些静脉用药）引起瘙痒。
一些瘙痒的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
皮肤疾病
红斑，常见苔藓化，毛周角化，皮肤干燥，Dennie-Morgan线，掌纹增多
常见特应性病史、家族史或慢性复发性皮炎
仅临床检查
解除过敏原引起皮炎；红斑，水疱
仅临床检查
局限性瘙痒，环状皮损，边缘高起伴鳞屑，脱发
成人累及生殖器部位及足部；儿童多见躯干及头皮
易感因素（如潮湿、糖尿病）
真菌镜检
继发于反复搔抓，出现皮肤增厚
散发红斑，鳞屑性斑块，局限性粗糙苔藓样皮肤
仅临床检查
常累及头皮、腋窝、腰部及会阴
表皮脱落区域，可能是新鲜咬伤造成的点状损伤，可能是双侧睑缘炎
可见虫卵、虱体
肘关节、膝关节伸侧、头皮、躯干典型伴银色鳞屑的斑块
瘙痒不仅限于斑块处
小关节炎，表现为关节僵硬、疼痛
仅临床检查
细小、波浪状、轻微鳞状线的一端有小红斑或深色丘疹，最长可达 1 厘米（洞穴）；可能在女性的蹼空间、腰带线、屈肌表面和乳晕和男性的生殖器上
家人或亲密同伴有相似症状
剧烈夜间瘙痒
临床检查
隧道处皮损鳞屑显微镜检查
消逝的、局限的、隆起的、中央苍白的红斑病变
可以是急性的（<6周）或慢性的（≥6周）
仅临床检查
皮肤干燥 （干皮）
冬季常见
瘙痒、干燥、皮肤脱屑，多见于下肢
高温、干燥加重病情
仅临床检查
全身性疾病
过敏反应，内部（大量摄入物质）
泛发性瘙痒，斑疹、丘疹或荨麻疹样皮损
过敏原可被发现，或难以检测
回避试验
皮肤点刺试验
瘙痒可先于其他症状
烧灼感，下肢明显（霍奇金淋巴瘤）
沐浴后瘙痒（真红细胞增多症）
多形性皮疹-斑块，斑片，肿瘤，红皮病（蕈样肉芽肿）
全血计数和骨髓活检诊断真性红细胞增多症
霍奇金淋巴瘤的淋巴结或骨髓活检
蕈样肉芽肿的皮肤活检
胆汁淤积
肝脏或胆囊损害表现，如黄疸、脂肪泻、乏力、右上腹疼痛
通常普遍瘙痒无皮疹，有时发生在在怀孕后期
肝功能检查
糖尿病†
多尿，口渴，体重下降，视力改变
血糖尿糖糖化血红蛋白
HbA1C
乏力、头痛、易怒、耐力下降、异食癖、脱发
血红蛋白、血细胞比容、红细胞计数血清铁蛋白血清铁结合铁饱和度
间歇性剧烈瘙痒、麻木、肢体刺痛，视神经炎，失明，麻痹或虚弱、眩晕
MRI
脑脊液分析
有时诱发电位
精神疾病
线状表皮剥脱，精神状态异常，如抑郁，寄生虫妄想
临床检查
排除性诊断
肾病
肾脏疾病末期
泛发性瘙痒，透析后可加重，背部明显
甲状腺疾病*
体重减轻，心悸，多汗，易怒（甲亢）
体重增加，抑郁，皮肤、头发干燥（甲减）
TSH，T4
Medications（药物应用史）
药物（如阿片类药物、青霉素、ACE抑制剂、他汀类药物、抗疟药、表皮生长因子抑制剂、白细胞介素2、威罗菲尼、易普利姆玛及其他抗肿瘤药）
用药史
仅临床检查
*患者很少以瘙痒作为主诉。
HbA1C=糖化血红蛋白；KOH=氢氧化钾；T4=甲状腺TSH=促甲状腺激素。
瘙痒的评估
病史
现病史需确定瘙痒发生的时间，初发部位，进展过程，病程，瘙痒模式（如夜间或白天，间歇性或持续性，是否随季节变化）及是否伴发皮疹。应详细了解药物治疗史，包括处方药和非处方药，特别是最近开始使用的药物。 应回顾患者使用保湿剂和其他局部用药（如氢化可的松，苯海拉明）。病史中应包括使瘙痒加重或改善的因素。
系统性回顾病史，应寻找致病疾病的症状，包括
烦躁易怒、出汗、体重减轻和心悸（甲状腺功能亢进症）
抑郁，皮肤干、体重增加（甲减）
头痛、异食癖、头发稀疏和运动不耐受（缺铁性贫血）
持续性体重减轻，乏力，夜间盗汗（肿瘤）
间歇性无力、麻木、刺痛、视力障碍或丧失（多发性硬化症）
脂肪泻、黄疸、右上腹疼痛（胆汁淤积）
多尿，口渴，体重减轻（糖尿病）
既往病史有助于确定原发疾病（如肾脏疾病，胆汁淤积，肿瘤化疗术后）及患者精神状态。 社会史关注是否家人有相似的皮疹或瘙痒（如虱病、疥疮）；瘙痒与职业、动植物、化学物质暴露史的关系；近期外出旅游史。
体格检查
开始应检查整体临床症状体征、黄疸、体重改变、疲劳状态等。仔细做皮肤科检查，关注皮损形态、分布、质地及模式。 继发感染的征象（如红斑、水肿、蜜黄色结痂）也应关注。
体格检查发现淋巴结肿大提示肿瘤性疾病。腹部体检应注意有无肿块，肿块大小、质地（胆汁淤积疾病或肿瘤）。神经系统检查注意是否伴有衰弱、眩晕或麻木（多发性硬化）。
危险信号
要特别注意以下情况：
持续性体重减轻，乏力，夜间盗汗
极度衰弱，麻木或刺痛
腹痛及黄疸
多尿，口渴，体重减轻
临床表现解析
使用药物或接触某种物质（如静脉造影剂）后不久出现的全身瘙痒很可能是由该物质引起的。局部接触某物质后出现的局部瘙痒（常伴皮疹）是由该物质引起。但是许多系统性过敏原难以确定，是因为人们在瘙痒前常常进食多种不同食物，接触许多物质。同样道理，服用多种药物后，人们难以确定哪种药物引起瘙痒。有时患者在出现反应前已服用数月或数年的药物。
如果病因无法明确，皮疹的形态及分布能够提示诊断（（见表一些瘙痒的原因）。
少部分患者没有明显皮疹，那么就应该关注是否存在系统性疾病。一些系统性疾病引起的瘙痒非常明显（如慢性肾脏疾病，胆汁淤积性黄疸）。其他系统性疾病描述 （见表一些瘙痒的原因）。某些疾病，瘙痒很少是第一位临床表现（如真红细胞增多症，某些肿瘤，甲亢）。
实验检查
治疗瘙痒
需要治疗原发疾病。支持疗法包括 (参考表 瘙痒的一些治疗方法）：
局部皮肤护理
外用药物治疗
系统治疗
皮肤护理
冷水、温热水（禁滚烫水）洗澡、使用温和、滋润的肥皂、限制洗澡时间、频率、使用皮肤润滑剂、注意湿化干燥空气、避免衣物刺激皮肤。 避免局部接触刺激（如羊毛质地衣物）均有利于缓解瘙痒。
外用药物治疗
有利于防止瘙痒泛发。可选择樟脑/薄荷脑洗剂或乳剂，普拉卡因，辣椒素或皮质类固醇。外用激素有利于缓解炎症引起的瘙痒，但无炎症证据时应避免使用。
外用苯佐卡因和多虑平可引起皮肤过敏，应避免使用。
系统治疗
适用于全身瘙痒或局部瘙痒外用药效果不佳者。抗组胺药，如羟嗪治疗夜间瘙痒效果好，被普遍使用。老年患者在白天应谨慎使用具有镇静作用的抗组胺药，因为药物可能导致摔倒。无镇静作用的新一代抗组胺药，如氯雷他定、非索非那定和西替利嗪可用于治疗日间的瘙痒。其他药物还包括多塞平（由于其镇静作用，常用于夜间止痒）、考来烯胺（针对肾衰竭、胆汁淤积、真性红细胞增多症所致瘙痒）、阿片类拮抗剂如纳曲酮（治疗胆汁性瘙痒）、加巴喷丁（治疗肝病性瘙痒）。
对瘙痒有效的物理治疗包括紫外线光疗。
一些瘙痒的治疗方法
药物/药剂
备注
外用治疗
辣椒碱乳膏
可能需要≥2周起效
植物油合用有效
最初有烧灼感，后症状逐步缓解
激素乳膏或软膏
面部、皮肤皱褶处避免使用
不应长时间使用，不宜（>2周）
樟脑和（或）薄荷脑乳膏
有强烈气味
普拉卡因乳膏
使用区皮肤干燥、刺激
他克莫司软膏或吡美莫司乳膏
不应长时间使用，不可用于<2岁的儿童
UVB治疗
日晒样副作用
长期使用皮肤癌风险增加，包括黑色素瘤。
系统治疗
西替利嗪*
老年患者罕见镇静作用
考来烯胺（胆汁性瘙痒）
依从性差
容易便秘，食欲减退
影响其他药物吸收
赛庚啶†
镇静作用，可睡前服用
苯海拉明†
镇静作用，可睡前服用
多塞平
严重或慢性瘙痒有效
镇静作用强，因此要睡前服用；减少老年患者的剂量
非索非那定*
副作用为头痛
加巴喷丁（肾源性瘙痒）
血液透析后给药
镇静作用
低剂量开始，逐步加量至临床剂量
羟嗪†
镇静作用，可睡前服用
氯雷他定*
很少对老年患者有镇静作用
纳曲酮（胆源性瘙痒）
可导致阿片类药物耐受患者出现戒断症状
*非镇静性抗组胺药
†镇静抗组胺药
老年医学精要： 瘙痒
免疫系统和神经纤维发生年龄相关的改变，可能导致老年人瘙痒的高发。
老年患者常发作干性湿疹。瘙痒首先出现在双下肢。
老年患者出现严重、泛发性瘙痒，特别是当其他病因不能解释病情时，需警惕肿瘤可能。
在治疗老年患者时，镇静可能是抗组胺药的一个重大问题，因此可能需要减少剂量。白天使用非镇静作用的抗组胺药，夜间使用镇静作用药物。局部大量使用滋润霜，必要时使用激素药膏。紫外线光疗能够避免镇静作用。
关键点
瘙痒是皮肤疾病或全身过敏反应的常见症状，也可出现于系统性疾病。
如果皮疹不明显，需考虑系统原因。
皮肤护理（如减少洗浴次数，避免刺激，常规使用润肤剂，保持环境湿润）。
局部或系统用药可缓解症状。