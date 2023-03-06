肾皮质坏死 作者： Loma Linda University School of Medicine Zhiwei Zhang , MD , 已审核/已修订 3月 2023 看法 进行患者培训

肾皮质坏死是肾小动脉损伤导致的肾皮质结构的破坏，导致急性肾损伤。本病少见，典型者见于新生儿和妊娠期或产后妇女发生脓毒血症或妊娠并发症时。症状和体征包括肉眼血尿、胁肋部痛、尿量减少、发热和尿毒症的症状。基础疾病症状可能为主要表现。通过超声检查、CT 或肾活检进行诊断。1年死亡率>20%。主要针对原发病治疗和保护肾功能。