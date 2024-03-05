性侵犯受害者的医学检查

性侵犯可能导致以下结果：

生殖道损伤

外生殖器损伤

心理创伤

肝炎

HIV感染

人乳头瘤病毒 感染

其他性传播疾病（STIs—如梅毒、淋病、衣原体感染、滴虫病）

细菌性阴道病

怀孕

身体伤害可能相对较小，但阴道上部的某些撕裂伤很严重。性侵过程中发生的身体暴力可能会造成额外伤害。有证据表明，一生遭受强奸的经历也与长期的身体健康问题有关;例如，与没有强奸史的人相比，有强奸史的人患哮喘、肠易激综合征、 频繁头痛、性交痛、盆腔痛或慢性疼痛的风险更高 (1)。

性侵犯的心理症状可能是最突出的。短期内，许多受害者会经历恐惧、噩梦、睡眠障碍、愤怒、尴尬、羞辱感、罪恶感或上述多个经历。他们可能无法记住事件的重要部分（分离性健忘症，这是一个症状 急性应激障碍 或者 创伤后应激障碍 [创伤后应激障碍]）。

在袭击发生后，患者的行为可以从健谈、紧张、哭泣、颤抖到震惊和不相信，也可以是冷静或沉默。后续的反应很少显示为缺乏关注。相反，他们表现为拒绝反应、生理衰弱、或者缺乏需要控制情绪的应对机制。愤怒也许会发泄到医务工作者或其家庭成员身上。

要诊断急性应激障碍，症状必须在发作后3天至1个月内出现。

朋友、家人和官员可能会表示支持，或做出评判性的反应，或以另一种消极的方式做出反应。负面反应会阻碍袭击后的恢复。

强奸的长期影响可能包括创伤后应激障碍，尤其是女性。 创伤后应激障碍是一种与创伤有关的疾病； PTSD症状包括

重新体验创伤（例如，倒叙，侵入性的沮丧想法或图像）

回避（例如创伤相关的情况，想法和感受）

对认知和情绪的负面影响（如对自己或他人持续扭曲的指责，无法体验积极的情绪）

觉醒和反应改变（如，睡眠困难、烦躁易怒、注意力不集中）

对于PTSD的诊断，症状必须持续 > 1个月，排除其他物质或医学病症的生理影响，并且必须严重损害社交和工作能力。 PTSD患者通常也有 抑郁 和/或其他心理障碍（例如，, 物质使用障碍)。