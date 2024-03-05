性侵犯受害者的医学检查

性侵犯是一个人不同意的任何类型的性活动或接触。包括强奸在内的性侵犯可能会导致身体伤害或疾病或心理创伤。应评估幸存者的损伤、性传播感染、怀孕以及急性或创伤后应激障碍；他们被要求允许进行检查以收集证据。治疗包括感染预防和心理健康护理。
性侵犯包括强奸和性胁迫；它可能涉及武力或武力威胁，或攻击者给受害者药物或酒精。
尽管法律和医学定义各不相同，但强奸通常被定义为未经受害者同意，用任何身体部位或物体插入阴道或肛门，或插入他人的性器官，无论多么轻微(1)。未满同意年龄的人不能同意与成年人进行性活动。
通常，强奸是侵略、愤怒、或权力需要的表现，在心理上比性生理上更强烈。约40%的被强奸的女性有非生殖的或生殖器的创伤 (2)。
强奸和其他形式的性侵犯，包括儿童性侵犯，很常见；据估计，美国女性一生中强奸的发生率为 19.3%，男性为 1.7%（3）。然而，实际发生率可能更高，因为强奸和性侵犯往往被低估。
女性的强奸和性侵犯率最高；然而，受害者包括所有性别的人。
参考文献
1.US Department of Health and Human Services/Office on Women's Health: Rape.访问时间：2024 年 3 月。
2.Basile, K.C., Smith, S.G., Kresnow, M., et al: The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2016/2017 Report on Sexual Violence.Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.2022 年 6 月。
3.Breiding MJ, Smith SG, Basile KC, et al: Prevalence and characteristics of sexual violence, stalking, and intimate partner violence victimization--National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, United States, 2011. MMWR Surveill Summ 63(8):1-18, 2014.
性侵犯的症状和体征
性侵犯可能导致以下结果：
身体伤害可能相对较小，但阴道上部的某些撕裂伤很严重。性侵过程中发生的身体暴力可能会造成额外伤害。有证据表明，一生遭受强奸的经历也与长期的身体健康问题有关;例如，与没有强奸史的人相比，有强奸史的人患哮喘、肠易激综合征、 频繁头痛、性交痛、盆腔痛或慢性疼痛的风险更高 (1)。
性侵犯的心理症状可能是最突出的。短期内，许多受害者会经历恐惧、噩梦、睡眠障碍、愤怒、尴尬、羞辱感、罪恶感或上述多个经历。他们可能无法记住事件的重要部分（分离性健忘症，这是一个症状 急性应激障碍 或者 创伤后应激障碍 [创伤后应激障碍]）。
在袭击发生后，患者的行为可以从健谈、紧张、哭泣、颤抖到震惊和不相信，也可以是冷静或沉默。后续的反应很少显示为缺乏关注。相反，他们表现为拒绝反应、生理衰弱、或者缺乏需要控制情绪的应对机制。愤怒也许会发泄到医务工作者或其家庭成员身上。
要诊断急性应激障碍，症状必须在发作后3天至1个月内出现。
朋友、家人和官员可能会表示支持，或做出评判性的反应，或以另一种消极的方式做出反应。负面反应会阻碍袭击后的恢复。
强奸的长期影响可能包括创伤后应激障碍，尤其是女性。 创伤后应激障碍是一种与创伤有关的疾病； PTSD症状包括
重新体验创伤（例如，倒叙，侵入性的沮丧想法或图像）
回避（例如创伤相关的情况，想法和感受）
对认知和情绪的负面影响（如对自己或他人持续扭曲的指责，无法体验积极的情绪）
觉醒和反应改变（如，睡眠困难、烦躁易怒、注意力不集中）
对于PTSD的诊断，症状必须持续 > 1个月，排除其他物质或医学病症的生理影响，并且必须严重损害社交和工作能力。 PTSD患者通常也有 抑郁 和/或其他心理障碍（例如，, 物质使用障碍)。
症状和体征
1.Basile KC, Smith SG, Chen J, Zwald M: Chronic diseases, health conditions, and other impacts associated with rape victimization of U.S. women.J Interpers Violence 36; 23–24; 2021.doi: 10.1177/0886260519900335
对性侵犯受害者的评估
对性侵犯受害者（包括强奸受害者）的医学评估应采用创伤知情护理原则进行（1）。性侵犯后的医学评估目标是
受伤的医疗评估和治疗以及妊娠和性传播感染的评估、治疗和预防
收集法庭证据
心理评估
心理治疗和支持的建议
在进行医学评估之前，应建议病人：不要扔掉或更换衣服，洗澡或冲淋，刷牙，剪指甲或漱口，因为这样做会破坏证据。
只要有可能，任何遭受强奸的受害者应转诊至当地处理强奸的诊疗中心，通常是医院的急诊部门。这样的部门配备有经过特殊培训的职业工作者（如，性骚扰检查护士[SANE]）。美国的一些地区设有性侵犯反应小组（SART），其中包括来自卫生保健，法医，当地强奸处理中心，执法部门和检察官办公室的成员。解释了性侵犯评估的好处，但患者可以自由同意或拒绝评估。一旦患者同意评估，需通知警方。大多数患者都会受到创伤的影响，他们的护理需要敏感、同理心和同情心。患者可能会对同性的医生感到更舒适;所有患者在检查前应询问他们的要求。所有男医生检查女性患者时，必需有一名女性工作人员陪同。尽可能地给患者提供一个保密且安静的检查环境。
用于记录法律证据和医疗结果的表格(有时是性侵犯证据收集工具的一部分)(表格中的典型要素见表 性侵犯指控的典型检查);它应该适应当地的要求。由于医学记录可能被应用于法庭，医学结果的书写需符合法律规范，并使用能被法官理解的非专业性语言。
涉嫌性侵的典型检查
分类
具体描述
一般信息
患者的人口统计学信息
监护人姓名、地址、电话（如果患者未成年）
警员的名字、警徽编号和部门
检查日期、时间和地点
病史
受攻击的环境，包括
患者被侵犯后的活动，如：
末次月经
上次性行为的日期和时间（如果最近）
避孕史（如口服避孕药、宫内节育器）
体格检查
（生殖器外）任何地方损伤
会阴部、处女膜、外阴、阴道、宫颈或肛门部的创伤
身体上的异物（如染料、头发、泥土、小树枝等）
如有条件，使用Wood's灯或阴道镜检查
资料收集
衣服的情况（如损坏，染色、其他物体附着）
衣服的小块样品，包括未弄脏的样品，送至警方或实验室
头发标本，包括掉下的粘附于患者或布衣料上的毛发，有精液的阴毛，和剪取患者头发和阴毛（至少10根作对比）
从宫颈、阴道、直肠、口和大腿处取得的精液
患者的血样
从患者身体和衣服取得的攻击者的干的血样本
尿
唾液
口腔黏膜涂片
剪下的手指甲和指甲屑
其他标本，按照病史或体格检查的要求
实验室检查
酸性磷酸酯酶用于检测精子的存在*
阴道的生理盐水悬浮液†（检测精子活动性）
精液分析用于分析精子形态和A，B或H血型组分的存在与否‡
患者的梅毒血清学检测§
患者进行其他性传播疾病的基线检测§
血型检测（用患者的血和攻击者干的血样本）
尿液检测，包括药物筛查||和妊娠试验
其他检查，按照病史或体格检查的要求
治疗，转诊，医生的临床评价
记录在病历中
检查者
所需表格上的签名
证据保存
证据寄信人和收信人的名字
寄信和收信的日期，时间
*这个试验特别适用于攻击者做过输精管切除术，或患少精症，或使用避孕套者而导致精子缺乏。假如不能马上做这个试验，标本应放在冷冻箱内。
†这个检查应及时由医师检测以查出活动的精子。
‡在80%的病例中，精液中可发现血型物质。
§并不是所有的机构推荐这项检查，因为之前存在的性传播疾病的证据可能会被用来在法庭上诋毁患者。
||许多机构建议不要评估或检测病人体内是否含有酒精或药物，因为醉酒在法庭上是不利于病人的证据。
病史与检查
检查开始前，检查者需征得病人的同意。因为重温事件常使病人感到恐惧和尴尬，检查者必须安慰、同情病人，不能带有评判的眼光，而且不能催促患者。应确保保密性。检查者应仔细检查以下细节，包括
创伤的类型（尤其是嘴，乳房，阴道和直肠部位）
病人或攻击者有无出血或撕裂伤（用于评估被传染HIV或肝炎的危险性）
攻击的描述（如处女膜是否被穿破和是否射精或是否使用避孕套）
攻击者的侵犯、威胁、武器和暴力行为
对攻击者的描述
许多性侵犯报告表格包括大部分或所有这些要素（见表格 性侵犯指控的典型检查）。患者应被告知为什么要回答上述问题（例如关于了解避孕措施的信息有助于判断强奸后妊娠的风险；前次性交的信息有助于判断精子检测的有效性）。
检查应在每一步前进行解释；患者可以拒绝检查的任何部分。应与病人一起回顾检查的结果。如果可以，对于损伤应尽可能存照。应仔细检查嘴、乳房、生殖器和直肠部位。女性常见的损伤部位包括小阴唇和阴道后壁。用Wood's灯检查也许可发现皮肤上的精液或碎屑。阴道镜检查对于检测微小的生殖器损伤尤其敏感。一些阴道镜带有摄像头，使发现并对损伤处进行拍照成为可能。应用甲苯胺蓝染色突出显示创伤部位，能否作为证据取决于司法机构。
检查和证据收集
常规检测包括妊娠试验和梅毒、乙型肝炎和艾滋病毒的血清学检测；如果在性侵犯发生后的几个小时内进行，这些测试会提供有关性侵犯前怀孕或感染的信息，但不会提供性侵犯后发生的信息。对阴道分泌物或尿液进行滴虫性阴道炎和细菌性阴道病检测；对于任何可能被插入的孔腔（阴道，口腔或直肠）应采集样本进行淋病和衣原体检测（2)。患者可能会拒绝 STI 检测，这可能是因为通常对所有患者进行经验性治疗。
进行后续测试以检查怀孕和性传播感染：
如果患者对性侵犯期间的事件有健忘症，则应考虑对氟硝西泮（约会强奸药）和γ-羟基丁酸进行药物筛查。药物滥用和酒精的检查是有争议的，因为醉酒的证据能损害患者的名誉。
上阴道严重撕裂伤的患者，尤其是儿童，可能需要腹腔镜检查来确定损伤的深度。
收集可以证明性侵犯的证据（见表格 性侵犯指控的典型检查）；它通常包括
衣着
口腔、阴道和直肠黏膜的污迹
梳理头皮和阴毛样本以及对照样本（取自患者）
剪下的手指甲和手指甲屑
血液和唾液样本
如果有的话，精液
在市面上有很多种类的证物收集工具包，有时需要特殊的工具包。在洗澡、更衣、冲洗后，证据通常不能被找到或具有不确定性。随着时间推移，尤其>36个小时后，上述证据逐渐减弱或消失;然而，根据司法管辖区的不同，证据可以在性侵犯后7天内收集。
证物保管人（证物在具体何人的手里）的名单，应一直保留。而且，每个样本应放入单独样本袋中，贴好标签，注明日期后密封，并妥善保管直至移交给他人（通常是执法人员或实验室人员），并让其签好收据。在一些司法管辖区域，收集标本进行DNA测试来辨认攻击者需要一些特定的授权。
临床医生应鼓励患者寻求帮助以管理其创伤的影响并恢复其功能（危机干预）并寻求心理支持。
评估参考文献
1.Raja S, Hasnain M, Hoersch M, Gove-Yin S, Rajagopalan C: Trauma informed care in medicine: current knowledge and future research directions. Fam Community Health 38(3):216-226, 2015.doi:10.1097/FCH.0000000000000071
2.Centers for Disease Control and Prevention: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021: Sexual assault and abuse and STIs – adolescents and adults.访问时间：2024 年 1 月。
性侵犯受害者的治疗
心理治疗
如有指征，暴露后乙型肝炎和人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗接种
可能是HIV暴露后预防
必要时紧急避孕
评估后，必要时应提供病人必要的物品以便洗澡、更衣、漱口以及大小便。当地的强奸处理小组应提供人员进行医疗转诊、心理以及法律方面的援助服务。
身体伤害得到治疗。
根据需要，采取性传播感染的预防措施。阴道撕裂伤可能需要妇科会诊和手术修复。
心理支持
有时候检查者应采取常识性的方法（如反复保证、全面性的支持、不带审判意味的态度）来缓解病人强烈的罪恶感或焦虑感。向病人解释强奸可能出现的心理和社会方面的影响，并将病人介绍给经过专门强奸危机干预训练的专家。因为在首次检查中不能完全确认心理方面的影响，所以接下来应安排每两周一次的随访检查。 如果在随访中出现严重的心理方面的影响（如脑海中持续的情节重现，显著的睡眠障碍，因恐惧所致的明显逃避）或者心理上的持续影响，病人应转诊至心理或精神方面的专家。
家庭成员和朋友可以提供至关重要的支持(例如，温和的鼓励、提醒性侵犯不是他们的错)，但他们可能需要性侵犯危机专家的帮助来处理自己的负面反应。
PTSD可以通过心理治疗和药物治疗得到有效治疗。
预防或治疗感染
成人和青少年STIs的常规经验性预防包括以下内容(1)：
头孢曲松 500 mg IM 单剂量或体重≥ 150 kg 的患者，1 g 头孢曲松（用于淋病和衣原体感染）和
多西环素100 mg口服，每天2次，连续7天（用于衣原体感染）
对于女性，口服甲硝唑500 mg，每日两次，持续7天（用于滴虫病和细菌性阴道病）
为了 乙型肝炎， 疾病控制和预防中心 (CDC) 建议接种乙型肝炎疫苗，除非患者之前已接种过疫苗并证明具有免疫力。 疫苗在第一次注射后仍需在第1及6个月重复注射。不需要给予乙肝免疫球蛋白（HBIG）。
HPV疫苗接种 未接种疫苗或未完全接种疫苗的 9 至 26 岁女性和男性均可接种。在第一剂后的1个月和6个月重复接种疫苗。对于在 15 岁之前开始接种 HPV 疫苗的未接种疫苗的患者，建议使用 2 剂计划（在 0 个月和 6 至 12 个月）。
建议进行经验性HIV感染的暴露后预防的咨询。大多数权威机构建议提供预防措施；但是，应考虑风险因素，并应告知患者，平均而言，被未知袭击者性侵犯后感染艾滋病毒的风险较低（2)。但在下列情况时风险可能增加：
肛交
出血（受害者或攻击者）
男性对男性的性侵犯
被多人侵犯（如监狱中的男性受害者）
艾滋病毒感染率高地区的性侵犯
预防HIV感染治疗的最佳时机为被强奸的<4小时；如果>72小时，治疗将失去意义。
预防妊娠
治疗参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021: Sexual assault and abuse and STIs – adolescents and adults.访问时间：2024 年 1 月。
2.Welch J, Mason F: Rape and sexual assault.BMJ 334 (7604): 1154–1158, 2017.doi: 10.1136/bmj.39211.403970.BE
3.Cowdery C, Halloran D, Henderson R, et al: Sexual Assault Nurse Examiner and Emergency Contraception Access in Emergency Departments in the United States: A National Survey.可在 SSRN 上获取：https://ssrn.com/abstract=3947818 或 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3947818。访问时间：2024 年 1 月。
4.Wang MJ, Khodadadi AB, Turan JM, White K: Scoping Review of Access to Emergency Contraception for Sexual Assault Victims in Emergency Departments in the United States. Trauma Violence Abuse 22(2):413-421, 2021.doi:10.1177/1524838019882023
关键点
性侵犯是一个人不同意的任何类型的性活动或接触。
可能发生非生殖器或生殖器损伤、性传播感染和妊娠。
短期内，许多受害者会经历恐惧、噩梦、睡眠障碍、愤怒、尴尬、或其他心理症状；尽管大部分病人最终会恢复；一些病人常常会出现创伤后应激障碍（PTSD）。
解释性侵犯评估的好处，患者可以同意或拒绝;在每一步评估前都要征得患者的同意，并解释每一步包括什么以及为什么要这样做。
检查受伤情况，检测怀孕和性传播感染，收集可以证明强奸的证据（如口腔、阴道和直肠粘膜涂片），并保持监护链。
为患者及其家人提供心理支持，预防性传播感染，并提供紧急避孕。