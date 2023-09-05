妊娠期血栓栓塞性疾病

在美国，血栓栓塞性疾病——深静脉血栓(DVT)或肺动脉栓塞(PE)——为产妇死亡率的首要原因。
怀孕期间，风险增加是因为
腿部静脉容量和静脉压力增加，导致停滞。
怀孕引起一定程度的高凝状态。
但大多数血栓栓塞发生于产后，是由于分娩过程中的血管损伤所致。 分娩6周后发生血栓栓塞性疾病的风险可能会增加。 剖腹产也会增加风险。
血栓性静脉炎的症状或者它们的不存在不能准确预测地预测诊断、疾病严重程度或栓塞风险。 血栓栓塞性疾病可以没有症状、仅有最小症状或显著症状的发生。 同样，妊娠期能正常发生的小腿水肿、痉挛和压痛等症状，可以冒充霍曼斯氏征。
诊断
多普勒超声，或者有时行CT，并且两者对比来诊断DVT
行螺旋CT诊断PE
通常通过多普勒超声诊断DVT。 产后，如果多普勒超声和体积描记法显示正常，但是怀疑髂骨、卵巢或其他盆腔静脉血栓，那么应用CT进行对比。
目前越来越多的PE诊断方法为螺旋CT，而不用通气灌注扫描法，因为CT辐射更小，并且同样敏感。 如果PE诊断不确定，则需要肺血管造影。
治疗
除了避免使用华法林外，治疗方法与非孕妇相似。
妊娠期患者的风险增加，那么预防性低分子肝素的使用需维持整个妊娠期并至产后6周
如果妊娠期确诊DVT或PE，那么应用低分子量肝素（LMWH）进行抗凝治疗。 由于其分子的大小，LMWH不能穿过胎盘。 LMWH不能造成产妇骨质疏松，并且很少可能造成血小板减少，而血小板减少能因延长使用普通肝素（≥6个月）而造成。 华法林可以穿过胎盘，并导致胎儿异常或死亡 (见表有些药物在怀孕期间会有不良反应)。
妊娠期溶栓指征与非孕妇相同。
尽管使用了有效的抗凝、手术，但如果PE复发，那么通常需要替换为肾血管远端的下腔静脉过滤器。
如果之前怀孕发生了DVT或PE，或具有潜在的易栓症，那么需要在首次确诊怀孕后开始预防性的接受LMWH治疗 （如，依诺肝素 40mg，皮下，一天一次），并持续到产后6周。
关键点
在妊娠期间，血栓栓塞性疾病的风险增加，但大多数血栓栓塞产生于产后，并由分娩期间的血管损伤引起。
血栓性静脉炎的症状或者它们的不存在不能准确预测地预测诊断、疾病严重程度或栓塞风险。
通常通过多普勒超声诊断DVT。 产后，如果多普勒超声和体积描记法显示正常，但是怀疑盆腔静脉血栓，那么应用增强CT。
采用螺旋CT，必要时肺动脉造影诊断肺栓塞。
治疗首选低分子量肝素（LMWH）；怀孕期间应避免使用华法林。
一旦确诊怀孕，要用LMWH预防性治疗高风险孕妇，并持续到产后6周。