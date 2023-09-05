妊娠期血栓栓塞性疾病

除了避免使用华法林外，治疗方法与非孕妇相似。

妊娠期患者的风险增加，那么预防性低分子肝素的使用需维持整个妊娠期并至产后6周

如果妊娠期确诊DVT或PE，那么应用低分子量肝素（LMWH）进行抗凝治疗。 由于其分子的大小，LMWH不能穿过胎盘。 LMWH不能造成产妇骨质疏松，并且很少可能造成血小板减少，而血小板减少能因延长使用普通肝素（≥6个月）而造成。 华法林可以穿过胎盘，并导致胎儿异常或死亡 (见表有些药物在怀孕期间会有不良反应)。

妊娠期溶栓指征与非孕妇相同。

尽管使用了有效的抗凝、手术，但如果PE复发，那么通常需要替换为肾血管远端的下腔静脉过滤器。

如果之前怀孕发生了DVT或PE，或具有潜在的易栓症，那么需要在首次确诊怀孕后开始预防性的接受LMWH治疗 （如，依诺肝素 40mg，皮下，一天一次），并持续到产后6周。