抗菌药，如头孢氨苄，呋喃妥因，或甲氧苄啶/磺胺甲基异恶唑。

治疗证据培养，有时进行抑制性治疗。

除了避免使用会对胎儿造成损害的药物外，症状性UTI的治疗不因怀孕而改变（见表有些药物在怀孕期间会有不良反应）。 因为无症状性细菌尿能导致肾盂肾炎，因此对其治疗应该采取与急性UTI相似的抗菌药治疗。

抗菌药的选择基于个体和当地的敏感性及耐药模式，但是良好的起始经验性选择包括以下：

头孢氨苄

呋喃妥因

甲氧苄啶/磺胺甲基异恶唑

足月，妊娠和分娩期间或临产时，孕妇应禁用呋喃妥因，因为新生儿可能发生溶血性贫血。 缺乏G6PD（葡萄糖6-磷酸脱氢酶）的孕妇不宜服用呋喃妥因。 孕妇在妊娠最后30天内服用呋喃妥因，会增加新生儿黄疸的发生率。 呋喃妥因只有在没有其他替代药物的情况下才可以在妊娠早期使用。

甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲基异恶唑（TMP/SMX）可导致新生儿先天性畸形（例如神经管缺陷）和新生儿核黄疸。 补充叶酸可以降低某些先天性畸形的风险。 仅当没有其他替代方法可用时，才可在孕早期使用TMP/SMX。

治疗后，需要治疗证据培养。

具有肾盂肾炎的女性或曾经>1 UTI的女性需要抑制性治疗，药物通常为甲氧苄啶/磺胺甲基异恶唑（34周前）或呋喃妥因，在剩下的妊娠期治疗。

细菌尿且具有或不具有UTI或肾盂肾炎的女性，每月都应该培养尿液。