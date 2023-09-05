正常来说，妊娠期间，骨髓红系增生，红细胞（RBC）明显增加。 但是，血浆体积不成比例增加会导致血液稀释（妊娠期血液稀释）：未妊娠的健康女性的血细胞比容（Hct）从38%~45%之间降到单胎妊娠晚期的约34%和多胎妊娠晚期的30%。 以下血红蛋白 (Hb) 和 Hct 水平被归类为贫血：

孕早期：Hb < 11 g/dL； Hct < 33%

孕中期：Hb < 10.5 g/dL； Hct < 32%

孕晚期：Hb < 11 g/dL； Hct < 33%

如果妊娠初期 Hb < 11.5 g/dL，孕妇可以接受预防性治疗，因为随后的血液稀释通常会使Hb降至<10 g/dL。 尽管血液稀释，但整个怀孕期间携氧能力仍然正常。 Hct 通常在孩子出生后立即升高。

妊娠晚期会有三分之一的孕妇出现贫血。 主要原因是：

产科医生，在与围产专家协商后，应尽快评估那些耶稣信徒孕妇的妊娠期贫血情况（谁都有可能拒绝输血）贫血。

妊娠期贫血的症状和体征 贫血通常缺乏早期症状，或症状是非特异性的（如疲劳、乏力、轻微头晕、运动后轻度呼吸困难）。 其他症状和体征包括脸色苍白等，如果贫血严重的话，还会有心动过速或低血压。 贫血增加以下风险 早产

低出生体重儿

产后产褥感染

妊娠期贫血的诊断 全血细胞计数（CBC），然后根据平均红细胞值（MCV）值进行检测 贫血的诊断始于CBC。通常，如果孕妇有贫血，那么后续的检查就要基于MCV是低（<79 fL）还是高（>100 fL）： 对于小红细胞性贫血： 评估包括铁缺乏检查（检测血清铁蛋白）和血红蛋白病检查（应用血红蛋白电泳）。 如果这些检查仍不能明确诊断，并且同时患者对经验性治疗没有反应，那么就需要请血液科专家共同诊治。

对于巨红细胞性贫血： 评估包括血清叶酸和维生素B12水平。

对于多种原因引起的贫血：要求评价两种类型。

妊娠期贫血的治疗 治疗纠正贫血

症状或胎儿迹象严重需要输血 妊娠期贫血的治疗目的是纠正贫血（见下文）。 如果具有严重的全身症状（如头晕目眩、乏力、疲劳）或心肺症状或体征（如呼吸困难、心动过速、呼吸急促），那么通常任何程度的贫血都需要进行输血治疗。 经验与提示

关键点 血液稀释发生在怀孕期间，但携氧能力在整个孕期保持正常。

孕期贫血最常见的原因是铁和叶酸缺乏。

贫血可增加新生儿早产和产妇产褥期感染的风险。

若怀孕初期Hb <11.5 g/dL，孕妇应考虑预防性治疗。

尽可能治疗贫血的病因，但若患者有严重症状，通常需要输血。

妊娠期叶酸缺乏性贫血 叶酸缺乏增加神经管缺陷和可能的胎儿酒精综合征的风险。 0.5～1.5%的妊娠女性缺乏维生素D；中重度缺乏：巨幼细胞性贫血。 罕见的，会出现严重贫血和舌炎。 妊娠期叶酸缺乏性贫血的诊断 血清叶酸测定 如果CBC表明巨红细胞性贫血指征或高红细胞分布宽度（RDW），那么要怀疑是否是叶酸缺乏。 降低的血清叶酸水平可以帮助明确诊断。 妊娠期叶酸缺乏性贫血的治疗 叶酸 1mg po bid 治疗方法为叶酸 1mg po bid。 严重巨幼红细胞性贫血需要骨髓检查并在医院中接受进一步治疗。 妊娠期叶酸缺乏性贫血的预防 为了预防，所有孕妇及有妊娠打算的妇女都应给予口服叶酸0.4-0.8mg，每天一次。 之前有过脊柱裂胎儿的女性则剂量为4 mg，每天一次，且在怀孕前就要开始服用。