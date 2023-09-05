正常来说，妊娠期间，骨髓红系增生，红细胞（RBC）明显增加。 但是，血浆体积不成比例增加会导致血液稀释（妊娠期血液稀释）：未妊娠的健康女性的血细胞比容（Hct）从38%~45%之间降到单胎妊娠晚期的约34%和多胎妊娠晚期的30%。 以下血红蛋白 (Hb) 和 Hct 水平被归类为贫血：
孕早期：Hb < 11 g/dL； Hct < 33%
孕中期：Hb < 10.5 g/dL； Hct < 32%
孕晚期：Hb < 11 g/dL； Hct < 33%
如果妊娠初期 Hb < 11.5 g/dL，孕妇可以接受预防性治疗，因为随后的血液稀释通常会使Hb降至<10 g/dL。 尽管血液稀释，但整个怀孕期间携氧能力仍然正常。 Hct 通常在孩子出生后立即升高。
妊娠晚期会有三分之一的孕妇出现贫血。 主要原因是：
产科医生，在与围产专家协商后，应尽快评估那些耶稣信徒孕妇的妊娠期贫血情况（谁都有可能拒绝输血）贫血。
妊娠期贫血的症状和体征
贫血通常缺乏早期症状，或症状是非特异性的（如疲劳、乏力、轻微头晕、运动后轻度呼吸困难）。 其他症状和体征包括脸色苍白等，如果贫血严重的话，还会有心动过速或低血压。
贫血增加以下风险
低出生体重儿
产后产褥感染
妊娠期贫血的诊断
全血细胞计数（CBC），然后根据平均红细胞值（MCV）值进行检测
贫血的诊断始于CBC。通常，如果孕妇有贫血，那么后续的检查就要基于MCV是低（<79 fL）还是高（>100 fL）：
对于小红细胞性贫血：评估包括铁缺乏检查（检测血清铁蛋白）和血红蛋白病检查（应用血红蛋白电泳）。 如果这些检查仍不能明确诊断，并且同时患者对经验性治疗没有反应，那么就需要请血液科专家共同诊治。
对于巨红细胞性贫血：评估包括血清叶酸和维生素B12水平。
对于多种原因引起的贫血：要求评价两种类型。
妊娠期贫血的治疗
治疗纠正贫血
症状或胎儿迹象严重需要输血
妊娠期贫血的治疗目的是纠正贫血（见下文）。
如果具有严重的全身症状（如头晕目眩、乏力、疲劳）或心肺症状或体征（如呼吸困难、心动过速、呼吸急促），那么通常任何程度的贫血都需要进行输血治疗。
经验与提示
关键点
血液稀释发生在怀孕期间，但携氧能力在整个孕期保持正常。
孕期贫血最常见的原因是铁和叶酸缺乏。
贫血可增加新生儿早产和产妇产褥期感染的风险。
若怀孕初期Hb <11.5 g/dL，孕妇应考虑预防性治疗。
尽可能治疗贫血的病因，但若患者有严重症状，通常需要输血。
妊娠期缺铁性贫血
妊娠期约有95%的贫血是缺铁性贫血。 原因通常是以下
膳食摄入量不足（尤其是青春期女性）
前次妊娠
女性怀孕前每月经血中铁元素的经常性流失（将近每月正常摄入的总量，因此可防止铁储存）。
妊娠期缺铁性贫血的诊断
血清铁，铁蛋白，和转铁蛋白测定
典型的，Hct≤30%，MCV<79fL。 血清铁和铁蛋白水平降低以及血清转铁蛋白水平升高可确诊缺铁性贫血。
妊娠期缺铁性贫血的治疗
通常予硫酸亚铁325mg po qd。
通常早上服用一片325mg的硫酸亚铁片是有效的。 高剂量或频繁服用会增加胃肠道副反应，尤其会导致便秘，并且一次给药会阻止下次给药的吸收，因此降低摄入比例。
大约20%的孕妇不能通过口服铁制剂来吸收足够的铁。 铁缺乏可以计算，并且通常可以通过一两次输注来补充铁。 每周都要测量Hct或Hb，确定疗效如何。 如果补充铁剂无效，则需要怀疑是否同时存在叶酸缺乏。
缺铁性贫血的母亲分娩的新生儿通常Hct正常，但是降低了总铁储备，并需要早期膳食补铁。
妊娠期缺铁性贫血的预防
虽然该举措有争议，但是铁补充剂（硫酸亚铁325mg口服，每天一次）作为常规药物，可以帮助妊娠女性预防体内铁储备耗尽和预防因异常出血或随后分娩时带来的贫血。
妊娠期叶酸缺乏性贫血
叶酸缺乏增加神经管缺陷和可能的胎儿酒精综合征的风险。 0.5～1.5%的妊娠女性缺乏维生素D；中重度缺乏：巨幼细胞性贫血。
罕见的，会出现严重贫血和舌炎。
妊娠期叶酸缺乏性贫血的诊断
血清叶酸测定
如果CBC表明巨红细胞性贫血指征或高红细胞分布宽度（RDW），那么要怀疑是否是叶酸缺乏。 降低的血清叶酸水平可以帮助明确诊断。
妊娠期叶酸缺乏性贫血的治疗
叶酸 1mg po bid
治疗方法为叶酸 1mg po bid。
严重巨幼红细胞性贫血需要骨髓检查并在医院中接受进一步治疗。
妊娠期叶酸缺乏性贫血的预防
为了预防，所有孕妇及有妊娠打算的妇女都应给予口服叶酸0.4-0.8mg，每天一次。 之前有过脊柱裂胎儿的女性则剂量为4 mg，每天一次，且在怀孕前就要开始服用。
妊娠期血红蛋白病
妊娠期，血红蛋白病，尤其是镰状细胞病、血红蛋白镰状细胞病、血红蛋白S-C病、beta地中海贫血病、和alpha-地中海贫血病，能够影响孕产妇和围产儿的结局。 可用基因筛查 遗传筛查 这些疾病中的一些。
先前存在 镰状细胞病，特别是严重的镰状细胞病 增加了以下的风险：
随着妊娠的进展，贫血几乎总是越来越严重。 镰状细胞疾病增加泌尿感染风险，但是与严重妊娠相关并发症无关。
妊娠期镰状细胞病的治疗是复杂的。 应积极干预疼痛危机。 预防性交换输血保证HbA≥60%能降低溶血危象和肺部并发症的风险，但是因为能增加输血反应、肝炎、HIV传播、血型同种免疫的风险而不能作为常规推荐。 预防性输血不能降低围产期风险。 治疗性输血用于以下：
症状性贫血
心衰
严重细菌感染
严重分娩并发症（如出血、脓毒症）
血红蛋白S-C病会在妊娠期首先出现症状。 该疾病因偶尔会造成骨针栓塞而增加肺梗死风险。 对胎儿的影响不常见，但是如果发生，常会出现胎儿生长受限。
镰状细胞–beta地中海贫血与血红蛋白S-C病相似，但是不太常见且多是良性的。
alpha-地中海贫血不造成母体发病，但是如果胎儿是纯合子的，那么就会在第二或第三妊娠期出现水肿和胎儿死亡。