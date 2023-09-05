尽量不给妊娠妇女开具抗菌药物，除非患者有强烈证据表明有细菌感染，这是非常重要的一件事情。 妊娠期使用任何一种抗菌药都要衡量获益是否大于风险，而这种关系也随着妊娠期的不同而有所变化（见妊娠期不良反应药物：特殊不良反应）。 感染的严重性和治疗的其他选择也应该考虑。

氨基糖苷类可以在妊娠期用于治疗肾盂肾炎和绒毛膜羊膜炎，但是应该仔细监测治疗，避免产妇或胎儿受损。

头孢菌素 通常被认为是安全的。

氯霉素，甚至是大剂量给药，也不会伤害胎儿；但是，新生儿不能充分代谢氯霉素，并且造成的高血药水平能够导致循环衰竭（灰婴综合征）。 氯霉素在美国很少应用。

氟喹诺酮类妊娠期不使用氟喹诺酮类药物；其具有骨和软骨的高亲和性，因此具有不良的肌骨骼反应。

大环内酯类 通常被认为是安全的。

甲硝唑 过去被认为有争议的头三个月期间使用;然而，多项研究，无致畸或致突变效应可见。

呋喃妥因 是否会导致先天畸形，还不清楚。 据近期的研究表明，它可以引起新生儿溶血性贫血。

青霉素 通常被认为是安全的。

妊娠期应用磺胺类药物通常是安全的。 但是，长效磺胺类药物能够穿过胎盘，并且从结合位点取代胆红素。 这些药物在妊娠34周后由于会使新生儿处于核黄疽的风险而通常避免使用。

四环素类药物能够穿过胎盘并且在胎儿骨和牙齿部位富集和沉积，此处会与钙相结合并且损害发育（见表怀孕期间有不良反应的药物）；妊娠中期至妊娠末期禁止使用。