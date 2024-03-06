了解妇科病史包括询问患者引起就诊的任何症状或担忧。病史应包括月经史、性史、泌尿道症状或病史、以及以前或当前的妇科疾病和治疗。

目前的症状通过以下特定的开放性问题来获得：

月经史包括以下内容：

月经初潮或绝经年龄

经期持续时间

月经间隔时间及规律性

末次月经（LMP）时间

前一次月经日期（前一次月经日期【PMP】）

月经量

血栓排出：任何血栓排出史均需进一步评估并转诊给妇科医生

月经期间出现的任何症状（如疼痛、痉挛、偏头痛）

将个体患者的月经史与月经周期特征（频率、规律性、持续时间和出血量）的正常范围进行比较（见表正常月经参数）。如果有月经异常，则需要评估患者的月经异常类型和病因 异常子宫出血。

通常， 月经出血 持续时间≤8天，两次月经间隔24至38天；平均失血量为30mL（范围：13至80mL），第二天出血量最多。浸透的月经垫或月经棉塞所吸的血有5～15mL。月经量的客观测量仅在研究中进行，因此临床医生应询问患者卫生巾和卫生棉条的使用情况以及阴道凝块排出的情况。表明子宫血流大量的描述包括：

在 3 小时或更短时间内吸饱 ≥ 1 块卫生巾或卫生棉条

每个周期使用 > 21 个卫生巾或卫生棉条

夜间经常需要更换卫生巾或卫生棉条，以避免血液漏到衣服或床上用品上

排出直径≥1英寸的血块

绞痛通常发生在月经前和月经的第1天。阴道出血不规律、无痛、量少、持续时间异常短或长，提示 排卵功能障碍。

任何绝经后 阴道出血 （任何体积，包括点状或粉红色或棕色染色）需要进一步评估子宫内膜增生或癌症。绝经期 在月经停止12个月后诊断。然而，围绝经期妇女可能会出现不规则出血，或者绝经后出血可能被误解为月经。因此，对于年龄 ≥ 45 岁的女性，任何大量、不规则或长时间出血都应通过子宫内膜活检进一步评估，无论病因如何。

既往妇科病史 包括以下病史

性生活史通过非常专业、同时没有偏见的方式获取如下信息 （见 CDC: A Guide to Taking a Sexual History):

伴侣性别

性风险行为（例如，多个伴侣、性暴力风险或性暴力史）

采用避孕措施（尤其是使用避孕套）

担忧 性功能 （例如性交困难、性兴趣、性唤起、性高潮）

病史 包括血液病、自身免疫病、肝脏病、心脏病、肾脏病、糖尿病和高血压等全身性疾病病史。应注意任何出血性疾病或使用影响凝血的药物（例如阿司匹林）、非甾体抗炎药 (NSAID) 或影响下丘脑-垂体-卵巢轴的抗抑郁药或抗精神病药物。

社会历史 包括社会压力、锻炼模式、药物滥用（包括吸烟）以及完成药物和酒精问卷。在青少年中，社会史包括运动参与、缺课率以及爱好/运动参与度的减少，尤其是与月经周期有关的。

家史 包括一级和二级亲属有恶性肿瘤、出血性疾病、不孕症、月经失调、子宫肌瘤、子宫内膜异位症、甲状腺疾病病史。应注意糖尿病家族史或脂质或甘油三酯紊乱，这可能提示 多囊卵巢综合征。

系统审查 应包括体重变化、疲劳、多毛、痤疮、视力变化、头痛、溢乳、排便习惯改变、腹痛、不耐热/不耐寒以及泌尿和胃肠道症状。对于青少年来说，自我催吐、饮食失调、营养不良、容易出血/瘀伤（鼻出血、牙龈出血）的病史很重要。