由于患者血液管理计划，整体输血量逐渐减少。2019 年输血成分总量（后续数据将因新冠肺炎而出现偏差）约为1500万单位（1)，低于 2017 年美国输注的约1600万单位的血液成分（2）。尽管目前输血较以前安全，实践中仍应告知风险（及公众对风险的认识）并签署知情同意。

在美国，血液及其成分的采集、贮存、运输应按食品药品管理局（FDA）、AABB（以前为人所熟知的美国血库协会），有时是政府或当地卫生部门的标准管理。献血者筛查包括广泛的问卷调查和健康咨询；测定体温、心率、血压；以及血红蛋白（Hb）测定。某些可能的献血者被认为暂时性或永久性不能献血（见表延迟献血或拒绝献血的一些原因）。延迟输血的标准是为了保护献血者免于献血对其可能的致病性损害，以及保护受血者避免其罹患某些疾病。

全血捐献限制每56天一次，而单采红细胞 (RBC) 捐献（一次捐献量为通常红细胞捐献量的2倍，分离出的血浆返回给捐献者）限制每112天一次。 机采血小板捐献限于每72h一次，每年最多24次。除极个别情况外，献血是无偿的。(参考American Red Cross表于美国红十字会有关献血标准的信息）

一次标准的献血量，大约是全血450mL，收集于含抗凝剂的塑料袋中。全血或浓缩红细胞保存在含腺嘌呤-枸橼酸盐-磷酸盐-葡萄糖水中，可贮存35天。加入腺嘌呤-葡萄糖-生理盐水的浓缩红细胞可贮存42天。

自体输血，即使用患者自身的血液，是不太优选的输血方式。在进行择期手术前2～3周，应输注3～4个单位的全血或浓缩红细胞。然后让患者补充铁剂。已形成针对红细胞抗原的抗体或稀有血型的患者，很难获得相匹配的血液时，可考虑选择性自体输血。创伤后和手术期间，特殊的血液保存方法也可用于收集和自体回输流出的血液。

表格 延迟或不能献血的原因* 表格

参考文献 1.Jones JM, Sapiano MRP, Mowla S, et al: Has the trend of declining blood transfusions in the United States ended?Findings of the 2019 National Blood Collection and Utilization Survey.Transfusion 61(Suppl 2):S1–S10, 2021. doi: 10.1111/trf.16449 2.Jones JM, Sapiano MPR, Savinkina AA, et al: Slowing decline in blood collection and transfusion in the United States - 2017.Transfusion 60(Suppl 2):S1–S9, 2020. doi: 10.1111/trf.15604

输血前检查 献血者血液检测包括 ABO和Rho（D）抗原分型

抗体筛查

检测传染病标记物（见表传染性疾病传播检测) 兼容性测试 检测受体红细胞中抗原 A、B 和 Rho(D)

筛选受者血浆中抗红细胞抗原的抗体

包括交叉匹配，以确保受体血浆与供体红细胞上的抗原相容 一般在输血前进行相容性试验；然而，在紧急情况下，也可在血库发出血液以后进行。测试也有助于诊断输血反应 增加ABO/Rh交叉配型和抗体筛查，只提高大约0.01%的不相容性检出率。因此，许多医院在抗体筛查阴性的患者中进行计算机化电子交叉配血，而不再于试管中进行物理方法的交叉配血。如果受血者存在临床意义上的抗红细胞抗体，献血者应限于红细胞相应抗原阴性；进一步通过联合应用受体血浆、供者红细胞和抗人球蛋白进行相容性检查。不存在临床意义上抗红细胞抗体的受血者，不需要进行抗人球蛋白试验，可立即作交叉配血试验以证实ABO的相容性。 当患者处于失血性休克而无足够时间（常少于60分钟）进行完整的相容性试验时，可进行紧急输血。当时间允许（大约需要10分钟）时，可给予ABO/Rh特异的血液进行输注。在紧急的情况下，若ABO血型不明确时，可输注O型血，如果Rh血型不确定时，育龄女性可输注Rh阴性的血液；或Rh阴性及Rh阳性O型的血液。 在不太可能需要输血的情况下，如在出血风险低的手术中，可要求进行“分型和筛查”。患者的血液需要进行ABO/Rh抗原鉴定和抗体筛查。如果抗体不存在，同时患者需要输血，可不进行交叉配对的抗人球蛋白检查，直接输注ABO/Rh血型特异的或相容的红细胞。如果存在意外的抗体，需要进行全套检查。对于出血风险较高的手术（例如心脏搭桥手术），要求“类型和交叉”，并指定交叉配型的单位数量。 ABO和Rh 类型 供者和受者血液ABO分型是为了防止输注不相容红细胞的发生（见图相容红细胞血型）。原则上，供血应与受者的ABO血型相一致。在紧急情况下或怀疑ABO血型正确性或不明确时，O型Rh阴性浓缩红细胞（非全血—也见于急性溶血性输血反应）因不含A或B抗原，可用于任何ABO血型的患者。 相容红细胞血型 Rh分型决定Rh因子Rho（D）是否存在（Rh阳性）或不存在（Rh阴性）于红细胞上。Rh阴性患者应接受Rh阴性的血液，除非在致命性紧急情况而无Rh阴性的血液时。Rh阳性患者可接受Rh阳性或Rh阴性的血液。偶有某些Rh阳性人的红细胞对标准Rh血型（弱D或Du阳性）会起较弱的反应，但这些人仍被认为是Rh阳性。 抗体筛查 对意外的抗RBC抗体进行抗体筛查通常在预期受血者的血液和孕妇产前标本上进行。 意外的抗RBC抗体对A和B以外的RBC血型抗原具有特异性[例如Rho（D）、Kell（K）、Duffy（Fy）]。早期检查是很重要的，因为这样的抗体可引起严重的 溶血性输血反应和胎儿和新生儿的溶血性疾病，它们可能会使相容性测试变得非常复杂，并延迟相容性血液的获取。 间接抗人球蛋白试验（间接Coombs试验）用于筛查意外的抗红细胞抗体（见图间接抗球蛋白(Coombs)试验）。存在意外的血型抗体或自身免疫溶血性贫血中存在游离的（非红细胞上的）抗体，该试验可能是阳性。在体外将正常红细胞与患者血清混合、孵育、洗净，然后加入抗人球蛋白血清，观察凝集反应。一旦检测出一种抗体，应测定其特异性。了解抗体的特异性有助于评估其临床意义，选择合适的血液，以及管理胎儿和新生儿的溶血疾病。 间接抗人球蛋白（间接Coombs）试验 直接抗人球蛋白试验（直接Coombs试验）可检测患者体内包被红细胞的抗体(见图直接抗球蛋白(Direct Coombs)试验)。当怀疑存在免疫介导的溶血即可进行该试验。直接用抗人球蛋白检测患者的红细胞并观察是否出现凝集反应。如果有相关的临床表现，且实验室检查结果提示溶血，阳性结果提示自身免疫性溶血性贫血、药物介导的溶血、输血反应或新生儿溶血性疾病。 直接抗人球蛋白（直接Coombs）试验 在孕妇或冷凝集素病患者的血清中发现有临床意义的意外抗红细胞抗体，应进行抗体滴度检测。母体抗体滴度与具有相应抗原的胎儿溶血性疾病的严重程度密切相关，常与超声检查和羊水检查一起用于指导胎儿和新生儿溶血性疾病的治疗。 传染性疾病检测 对捐献的血液制品进行检测以确定是否存在多种感染性物质（见表传染性疾病传播检测）。 表格 传染性疾病传播检测 表格