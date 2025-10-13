急性心包炎的病因
病因
示例
感染
细菌感染
结核病*
Haemophilus influenzae（流感嗜血杆菌）（儿童中）
风湿热
病毒感染
柯萨奇B病毒
埃可病毒
HIV†
真菌感染
寄生虫感染
心包损伤
外伤
—
心包切开术后综合征
—
放疗
—
—
—
系统性疾病
系统性风湿性疾病
系统性红斑狼疮（SLE）
炎症疾病
心肌炎伴心包受累
风湿热
癌症
卡波西肉瘤 （艾滋病毒感染者）
尿毒症
—
甲状腺功能减退症
—
其他
Medications（药物应用史）
抗凝药
肼屈嗪
免疫检查点抑制剂
异烟肼
美西麦角
青霉素
苯妥英
普鲁卡因酰胺
心包先天性缺失或异常
—
特发性
—
* 在北美和西欧，结核性心包炎占急性或亚急性心包炎病例的一小部分，但在印度和非洲的流行地区占大多数。
†如果艾滋病病人发生淋巴瘤、卡波西肉瘤、或某些感染（如Mycobacterium avium（鸟分枝杆菌）、M. tuberculosis （结核分枝杆菌）或Nocardia （诺卡氏菌属）感染；其他真菌或病毒感染），心包炎可能随后发生。
Bendjelid K, Pugin J.Is Dressler syndrome dead?. Chest.2004;126(5):1680-1682.doi:10.1378/chest.126.5.1680 and Wang TKM, Klein AL, Cremer PC, et al.2025 Concise Clinical Guidance: An ACC Expert Consensus Statement on the Diagnosis and Management of Pericarditis: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol.2025;86(25):2691-2719.doi:10.1016/j.jacc.2025.05.023