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急性心包炎的病因

急性心包炎的病因

病因

示例

感染

细菌感染

结核病*

革兰阴性杆菌。

Haemophilus influenzae（流感嗜血杆菌）（儿童中）

莱姆病

风湿热

金黄色葡萄球菌

链球菌

病毒感染

柯萨奇B病毒

埃可病毒

HIV

流感病毒

SARS-CoV-2

真菌感染

芽生菌病

念珠菌病

球孢子菌病

组织胞浆菌病

寄生虫感染

阿米巴病

包虫病

弓形虫病

心包损伤

外伤

心包切开术后综合征

放疗

急性心肌梗死

心肌梗死后（Dressler）综合征

系统性疾病

系统性风湿性疾病

类风湿关节炎

系统性红斑狼疮（SLE）

系统性硬化症

炎症疾病

心肌炎伴心包受累

淀粉样变

炎症性肠病

结节病

风湿热

癌症

乳腺癌

卡波西肉瘤 （艾滋病毒感染者）

白血病

肺癌

尿毒症

甲状腺功能减退症

其他

Medications（药物应用史）

抗凝药

肼屈嗪

免疫检查点抑制剂

异烟肼

美西麦角

青霉素

苯妥英

普鲁卡因酰胺

心包先天性缺失或异常

特发性

* 在北美和西欧，结核性心包炎占急性或亚急性心包炎病例的一小部分，但在印度和非洲的流行地区占大多数。

†如果艾滋病病人发生淋巴瘤、卡波西肉瘤、或某些感染（如Mycobacterium avium鸟分枝杆菌）、M. tuberculosis结核分枝杆菌）或Nocardia诺卡氏菌属）感染；其他真菌或病毒感染），心包炎可能随后发生。

Bendjelid K, Pugin J.Is Dressler syndrome dead?. Chest.2004;126(5):1680-1682.doi:10.1378/chest.126.5.1680 and Wang TKM, Klein AL, Cremer PC, et al.2025 Concise Clinical Guidance: An ACC Expert Consensus Statement on the Diagnosis and Management of Pericarditis: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol.2025;86(25):2691-2719.doi:10.1016/j.jacc.2025.05.023

* 在北美和西欧，结核性心包炎占急性或亚急性心包炎病例的一小部分，但在印度和非洲的流行地区占大多数。

†如果艾滋病病人发生淋巴瘤、卡波西肉瘤、或某些感染（如Mycobacterium avium鸟分枝杆菌）、M. tuberculosis结核分枝杆菌）或Nocardia诺卡氏菌属）感染；其他真菌或病毒感染），心包炎可能随后发生。

Bendjelid K, Pugin J.Is Dressler syndrome dead?. Chest.2004;126(5):1680-1682.doi:10.1378/chest.126.5.1680 and Wang TKM, Klein AL, Cremer PC, et al.2025 Concise Clinical Guidance: An ACC Expert Consensus Statement on the Diagnosis and Management of Pericarditis: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol.2025;86(25):2691-2719.doi:10.1016/j.jacc.2025.05.023

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