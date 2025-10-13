小儿心力衰竭的常见原因
发病年龄
病因
在子宫内
慢性贫血继发的高输出量心力衰竭
巨大的体循环动静脉瘘（例如，Galen大脑静脉分流术）
继发于心肌炎的心肌功能障碍
持续的宫内心动过速
生后数日
上述任一项
Ebstein畸形伴有严重三尖瓣和/或肺动脉反流
宫内的或新生儿的阵发性室上性心动过速
新生儿脓毒血症
伴心肌损伤的围产期窒息
严重的宫内贫血（胎儿水肿）
完全性肺静脉异位引流伴重度梗阻（通常是心下型）
最多 1 个月
上述任一项
主动脉缩窄伴有或不伴有其他畸形
完全性心脏传导阻滞，伴有或不伴有相关的心脏结构异常
早产儿左向右分流（例如，动脉导管未闭）
大动脉换位合并大型室间隔缺损
婴儿期（尤其是6～8周）
支气管肺发育不良（右心室衰竭）
完全性房室间隔缺损
少见的代谢性疾病（例如，糖原累积病II型，又称庞贝氏症）
单心室
室上性心动过速
儿童期
急性肺源性心脏病（由上呼吸道梗阻所致，如巨大扁桃体）
急性风湿热伴心肌炎
急性严重高血压（如伴急性肾小球肾炎）
全肺静脉回流异常（无梗阻）
感染性心内膜炎
严重慢性贫血
由于铁代谢改变而导致的铁超负荷（遗传性血色病），或由于频繁输血导致的铁超负荷（例如，重型地中海贫血）
营养缺乏
由先天或获得性心脏病导致的心脏瓣膜疾病（例如，风湿热）
病毒性心肌炎
非心源性疾病引起的容量过度负荷