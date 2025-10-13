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小儿心力衰竭的常见原因

小儿心力衰竭的常见原因

发病年龄

病因

在子宫内

慢性贫血继发的高输出量心力衰竭

巨大的体循环动静脉瘘（例如，Galen大脑静脉分流术）

继发于心肌炎的心肌功能障碍

持续的宫内心动过速

生后数日

上述任一项

重度主动脉瓣狭窄或重度主动脉缩窄

Ebstein畸形伴有严重三尖瓣和/或肺动脉反流

左心发育不良综合征

宫内的或新生儿的阵发性室上性心动过速

代谢紊乱（例如，低血糖低体温、严重的代谢性酸中毒

新生儿脓毒血症

伴心肌损伤的围产期窒息

严重的宫内贫血（胎儿水肿）

完全性肺静脉异位引流伴重度梗阻（通常是心下型）

最多 1 个月

上述任一项

主动脉缩窄伴有或不伴有其他畸形

完全性心脏传导阻滞，伴有或不伴有相关的心脏结构异常

早产儿左向右分流（例如，动脉导管未闭

大动脉换位合并大型室间隔缺损

婴儿期（尤其是6～8周）

支气管肺发育不良（右心室衰竭）

完全性房室间隔缺损

动脉导管未闭

永存动脉干

少见的代谢性疾病（例如，糖原累积病II型，又称庞贝氏症）

单心室

室上性心动过速

室间隔缺损

儿童期

急性肺源性心脏病（由上呼吸道梗阻所致，如巨大扁桃体）

急性风湿热伴心肌炎

急性严重高血压（如伴急性肾小球肾炎）

全肺静脉回流异常（无梗阻）

感染性心内膜炎

严重慢性贫血

扩张性心肌病

由于铁代谢改变而导致的铁超负荷（遗传性血色病），或由于频繁输血导致的铁超负荷（例如，重型地中海贫血

营养缺乏

由先天或获得性心脏病导致的心脏瓣膜疾病（例如，风湿热

病毒性心肌炎

非心源性疾病引起的容量过度负荷

在这些主题中