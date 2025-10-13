可引起中枢神经系统脱髓鞘的疾病
分类
疾病
遗传性疾病
Krabbe病和其他脑白质营养不良*
Leber遗传性视神经萎缩和相关的线粒体疾病
苯丙酮尿症以及其他氨基酸尿症
缺氧缺血
一氧化碳中毒和其他迟发性缺氧性脑脱髓鞘综合征
进行性皮层下缺血性脱髓鞘
营养缺乏
胼胝体脱髓鞘（Marchiafava-Bignami病）
渗透性脱髓鞘综合征†（既往称脑桥中央髓鞘溶解）
中枢神经系统病毒直接侵害
原发性脱髓鞘性疾病
单相疾病，如视神经炎、急性横贯性脊髓炎、急性播散性脑脊髓炎和急性出血性白质脑炎
复发性、进展性疾病（多发性硬化及其变异类型）
毒素、药物和非法药物
乙胺丁醇
肿瘤坏死因子 (TNF) α 抑制剂（阿达木单抗、英夫利昔单抗、依那西普、聚乙二醇赛妥珠单抗、戈利木单抗[a] ）
免疫检查点抑制剂（阿替利珠单抗、伊匹木单抗、纳武利尤单抗、帕博利珠单抗、度伐利尤单抗[b])
* 某些亚型可能会同时引起周围神经脱髓鞘改变。
†渗透性脱髓鞘综合征也可能是由血钠波动引起的。
[a]Kunchok A, Aksamit AJ Jr, Davis JM 3rd, et al.Association between tumor necrosis factor inhibitor exposure and inflammatory Central Nervous System Events.JAMA Neurol.77 (8):937–946, 2020.doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1162
[b] Oliveira MCB, de Brito MH, Simabukuro, MM.Central nervous system demyelination associated with immune checkpoint inhibitors: Review of the literature.Front Neurol.11:538695, 2020.doi: 10.3389/fneur.2020.538695
CNS=中枢神经系统；HTLV-1=人类T淋巴细胞病毒Ⅰ型。