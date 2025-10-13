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可引起中枢神经系统脱髓鞘的疾病

可引起中枢神经系统脱髓鞘的疾病

分类

疾病

遗传性疾病

肾上腺脑白质营养不良*

肾上腺脊髓神经病*

Hurler综合征

Krabbe病和其他脑白质营养不良*

Leber遗传性视神经萎缩和相关的线粒体疾病

苯丙酮尿症以及其他氨基酸尿症

泰 - 萨克斯病尼曼 - 匹克病戈谢病

缺氧缺血

一氧化碳中毒和其他迟发性缺氧性脑脱髓鞘综合征

进行性皮层下缺血性脱髓鞘

营养缺乏

胼胝体脱髓鞘（Marchiafava-Bignami病

渗透性脱髓鞘综合征†（既往称脑桥中央髓鞘溶解）

维生素B12缺乏

中枢神经系统病毒直接侵害

进展性多灶性脑白质病

亚急性硬化性全脑炎

热带痉挛性截瘫/HTLV-1相关的脊髓病

原发性脱髓鞘性疾病

单相疾病，如视神经炎急性横贯性脊髓炎急性播散性脑脊髓炎和急性出血性白质脑炎

视神经脊髓炎谱系疾病

复发性、进展性疾病（多发性硬化及其变异类型）

毒素、药物和非法药物

酒精

一氧化碳

乙胺丁醇

肿瘤坏死因子 (TNF) α 抑制剂（阿达木单抗、英夫利昔单抗、依那西普、聚乙二醇赛妥珠单抗、戈利木单抗[a]

免疫检查点抑制剂（阿替利珠单抗、伊匹木单抗、纳武利尤单抗、帕博利珠单抗、度伐利尤单抗[b])

* 某些亚型可能会同时引起周围神经脱髓鞘改变。

†渗透性脱髓鞘综合征也可能是由血钠波动引起的。

[a]Kunchok A, Aksamit AJ Jr, Davis JM 3rd, et al.Association between tumor necrosis factor inhibitor exposure and inflammatory Central Nervous System Events.JAMA Neurol.77 (8):937–946, 2020.doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1162

[b] Oliveira MCB, de Brito MH, Simabukuro, MM.Central nervous system demyelination associated with immune checkpoint inhibitors: Review of the literature.Front Neurol.11:538695, 2020.doi: 10.3389/fneur.2020.538695

CNS=中枢神经系统；HTLV-1=人类T淋巴细胞病毒Ⅰ型。

* 某些亚型可能会同时引起周围神经脱髓鞘改变。

†渗透性脱髓鞘综合征也可能是由血钠波动引起的。

[a]Kunchok A, Aksamit AJ Jr, Davis JM 3rd, et al.Association between tumor necrosis factor inhibitor exposure and inflammatory Central Nervous System Events.JAMA Neurol.77 (8):937–946, 2020.doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1162

[b] Oliveira MCB, de Brito MH, Simabukuro, MM.Central nervous system demyelination associated with immune checkpoint inhibitors: Review of the literature.Front Neurol.11:538695, 2020.doi: 10.3389/fneur.2020.538695

CNS=中枢神经系统；HTLV-1=人类T淋巴细胞病毒Ⅰ型。

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