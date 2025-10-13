与神经传递缺陷相关的疾病示例
疾病状态
病理生理
治疗
神经递质失衡
细胞外β-淀粉样蛋白沉积、细胞内神经纤维缠结以及老年斑，尤其见于边缘系统（如海马）、皮质联络区，以及合成和利用乙酰胆碱的神经元（如Meynert基底核及其广泛投射到皮质的纤维）
胆碱酯酶抑制剂（多奈哌齐、卡巴拉汀、加兰他敏）减慢突触间隙乙酰胆碱的降解，从而在一定程度上改善认知功能和记忆。
美金刚，一类NMDA受体拮抗剂，能减缓病情进展，提高病人生活自理能力。
未来的治疗可能涉及增加大脑中 H2S 水平从而改善短期记忆或影响大脑中 NO 水平从而改善长期记忆的药物。
焦虑症
可能是由于GABA受体的内源性抑制剂和（或）激动剂失衡引起GABA活性降低
也可能与去甲肾上腺素和 5-HT 反应失衡有关
苯二氮䓬类药物通过激活GABA-A（γ-氨基丁酸-A）受体，增加GABA（γ-氨基丁酸）介导的氯离子通道开放的概率。
SSRIs（选择性血清素再摄取抑制剂）是长期治疗的首选药物，因为苯二氮䓬类可能产生耐受性。
30%～50%的孤独症患者可能存在高血清素血症，但目前尚无明确证据提示中枢神经系统内5-HT（5-羟色胺）异常
SSRIs和利培酮可能有效
损伤（如外伤、缺氧、持续癫痫）刺激过量的兴奋性神经递质（如谷氨酸）释放和细胞内钙积聚，从而导致神经元死亡
在缺血和损伤的实验模型中，钙通道阻滞剂、甘氨酸以及较早的NMDA（N-甲基-D-天冬氨酸）受体拮抗剂（如右美沙芬、氯胺酮）可能减少神经元损失的程度，但这些药物对人类无效。
胆碱能、儿茶酚胺能（去甲肾上腺素能、多巴胺能）和5-HT传递的复杂异常
可能涉及其他激素和神经肽（如P物质、多巴胺、乙酰胆碱、GABA）
抗抑郁药通过抑制5-HT（如SSRIs）、去甲肾上腺素或多巴胺的再摄取，间接或直接下调受体，或通过阻断MAO。
阻断5-HT2A/2C受体（一种在前额叶区域含量丰富的5-HT受体）可增加SSRIs（选择性血清素再摄取抑制剂）类药物的疗效（如曲唑酮）。
癫痫发作是指大脑特定区域局部神经元群突然同步高频放电，可能由谷氨酸活性增加或GABA（γ-氨基丁酸）活性降低引起。
苯妥英、拉莫三嗪、卡马西平、丙戊酸、托吡酯和其他一些抗癫痫药（如唑尼沙胺、奥卡西平）能稳定电压门控的钠通道。
乙琥胺和加巴喷丁能减少某种钙电流。
苯妥英还能减少神经递质的过度释放。
拉莫三嗪可减少谷氨酸和天冬氨酸的水平。
苯巴比妥和苯二氮䓬类通过影响GABAA受体-氯离子通道复合物，增强GABA的活化。
噻加宾阻断胶质细胞对GABA的再摄取。
丙戊酸增加GABA水平。
托吡酯增加GABA活性。
亨廷顿病（舞蹈病）
由于多谷氨酰胺重复扩增（由CAG重复序列编码）引起皮层和纹状体的神经元损害，该基因位于4号染色体上（异常基因产生过量的亨廷顿蛋白，可与相关分子结合，导致兴奋性氨基酸神经递质如谷氨酸对细胞的过度刺激）
目前无特异性治疗，但是一些NMDA受体阻滞剂能阻断过度谷氨酸的毒性作用。
拟GABA类药物无效
去甲肾上腺素和多巴胺活性增加，5-HT水平下降，和谷氨酸神经传递异常
锂剂是传统的首选。它减少去甲肾上腺素的释放并增加 5-HT 的合成。
丙戊酸和拉莫三嗪也有效果，其机制可能是使谷氨酸传递正常化
托吡酯阻断电压依赖性钠通道，在某些GABA-A（γ-氨基丁酸-A）受体亚型上增强GABA（γ-氨基丁酸）活性，拮抗谷氨酸受体的AMPA/红藻氨酸盐受体亚型，并抑制碳酸酐酶，尤其是Ⅱ和Ⅳ同工酶。
加巴喷丁被认为与中枢神经系统内电压门控钙通道的alpha-2delta亚单位（1和2）相结合
卡马西平和奥卡西平稳定电压依赖性钠通道。
使用阻断多巴胺（D2）受体的药物（如抗精神病药物、哌甲酯）或突然停用多巴胺能激动剂引起的肌强直、高热、神志改变和自主神经功能紊乱
采用D2受体激动剂（如溴隐亭）治疗可以逆转神经传递的障碍
其他根据需要选择药物（如丹曲林，是一种直接的肌肉抑制剂，可用于阻断肌肉痉挛）
组织损伤引起脊髓后角内P物质和谷氨酸的释放，并释放其他介导疼痛信号的大分子，如CGRP（降钙素基因相关肽）（可扩张颅脑血管并导致偏头痛疼痛）以及主要位于脊髓Ⅱ层和Ⅳ层的神经激肽A和缓激肽。
内啡肽（在脊髓内）以及 5-HT 和去甲肾上腺素（在源自大脑的下行通路中）进一步调节这些信号。
NSAIDs（非甾体抗炎药）可选择性抑制前列腺素合成（如 COX-2 抑制剂：塞来昔布、帕瑞昔布），或非选择性抑制（如 COX-1/2 抑制剂：布洛芬、萘普生），从而减少痛觉冲动的产生。
阿片类镇痛药物（如吗啡）能激活内啡肽-脑啡肽（mu，delta和kappa）受体，从而减少痛觉冲动的传递
可以阻断CGRP受体的新疗法可以治疗神经系统的疼痛。这些治疗改变了 CGRP 信号，从而减轻了偏头痛期间的疼痛；它们可能被考虑用于治疗面部疼痛、糖尿病性神经病变和癌症治疗后的疼痛。
抗精神病药物能阻断多巴胺受体，从而抑制多巴胺能神经系统
抗胆碱能药物降低胆碱能系统活性，使胆碱能系统与多巴胺能系统保持平衡
黑质致密部及其他区域的多巴胺能神经元丧失，导致多巴胺和甲硫脑啡肽水平降低，改变了多巴胺/乙酰胆碱的平衡，从而导致纹状体乙酰胆碱过度活跃。
左旋多巴到达突触间隙，通过突触前黑质神经元被轴突摄取，脱羧成为多巴胺，然后分泌到突触间隙激活树突多巴胺受体。金刚烷胺能增加突触前多巴胺的释放；多巴胺激动剂刺激多巴胺受体，尽管溴隐亭、普拉克索和罗匹尼罗仅与D2、D3和D4 多巴胺受体亚型结合。
抗胆碱能药物降低胆碱能系统的活性，使其与多巴胺能系统重新达到平衡
MAO-B（单胺氧化酶-B）抑制剂阻止多巴胺的再摄取，从而提高其水平。司来吉兰是一种MAO-B（单胺氧化酶-B）抑制剂，可阻断多巴胺的分解，从而延长对左旋多巴的反应并允许减少卡比多巴/左旋多巴的剂量。
儿茶酚O-甲基转移酶（COMT）抑制剂也抑制多巴胺的降解
突触前膜过度合成和释放多巴胺；突触后膜多巴胺受体密度及敏感性增加；或上述两者的综合作用
抗精神病药物为多巴胺受体阻滞剂，能降低多巴胺能系统活性至正常。
氟哌啶醇优先阻断中脑皮质区域的D2和D3受体（高亲和力）以及D4受体（低亲和力）。
氯氮平对结合D4和5-HT2（5-羟色胺2）受体具有高亲和力，提示5-HT（5-羟色胺）受体具有高亲和力，提示5-HT（5-羟色胺）系统参与了精神分裂系统参与了精神分裂症的发病机制及其对治疗的反应。但氯氮平可引起白细胞减少。
与氟哌啶醇类似，奥氮平和利培酮对5-HT2（5-羟色胺2）和D2受体也具有高亲和力。
由于抗精神病药物对多巴胺受体的慢性阻断作用，导致其过度敏感性
减少抗精神病药物的剂量能降低多巴胺受体的过度敏感性，然而，在有些病例中，这些改变是不可逆的
被免疫系统阻断或破坏的正常神经递质
由于自身免疫反应引起乙酰胆碱受体失活和神经肌肉接头突触后膜组织化学改变
抗胆碱酯酶药物能抑制乙酰胆碱酯酶活性，增加神经肌肉接头处乙酰胆碱浓度，并激活剩余的受体活性，引起肌肉的收缩
神经递质再摄取减少
部分由于谷氨酸的神经毒性，导致上下运动神经元破坏
利鲁唑能抑制谷氨酸的传递，从而在一定程度上延长患者生存期。
离子通道缺陷，但神经递质正常
周期性共济失调
由于电压门控钾离子通道缺陷，引起远端肌肉波动和共济失调（肌肉颤搐）
乙酰唑胺对某些类型的周期性共济失调有效
高钾性周期性麻痹
钠离子通道不能正常失活
葡萄糖酸钙、葡萄糖与胰岛素联合使用，可终止严重的（电解质 / 代谢）发作。
低钾性周期性麻痹
电压门控钙离子通道缺陷
钾盐能终止急性发作。
乙酰唑胺能预防（周期性麻痹的）发作。
抗体能减少突触前膜乙酰胆碱的释放
糖皮质激素、3,4-二氨基吡啶（DAP）、胍啶、静脉注射免疫球蛋白（IVIG）和血浆置换等治疗可能有效。
先天性副肌强直
电压门控钠离子通道缺陷，寒冷可诱发肌强直和发作性肌无力
美西律（钠通道阻滞剂）和乙酰唑胺（碳酸酐酶抑制剂）可能有效
Rasmussen脑炎
病毒感染后产生谷氨酸受体抗体，影响谷氨酸门控通道
部分性癫痫持续状态最与众不同的形式
通常，糖皮质激素和抗病毒药物无效。
如果症状不能自发缓解，功能性大脑半球切除术(如切断胼胝体)能控制癫痫症状。
惊跳病（过度惊骇，僵婴综合征）
甘氨酸门控通道的α-1亚基的基因突变
主要表现为僵硬、夜间肌阵挛、过度惊跳反射，伴高度反射亢进和跌倒
氯硝西泮或某些其他抗癫痫药物（如苯妥英、苯巴比妥、地西泮、丙戊酸）可能改善症状。
中毒
Clostridium botulinum（肉毒梭状芽胞杆菌）产生的毒素能抑制运动神经元释放乙酰胆碱
目前无特异性治疗药物。
小剂量的肉毒素可用于治疗一些肌张力障碍、肌痉挛、神经病理性疼痛、偏头痛，以及用于美容用途减少皱纹。
毒蝇伞：含有鹅膏蕈氨酸（作用类似于谷氨酸）及其类蝇蕈醇的代谢物（作用类似于GABA）
丝盖伞属和杯伞属：通过毒蕈碱或其类似物激活毒蕈碱受体
治疗以支持性为主，目前没有药物能逆转对神经传递的影响。
阿托品可逆转毒蕈碱样表现。
不可逆地抑制胆碱酯酶活性，从而大大增加突触间隙乙酰胆碱的浓度
解磷定能移除与乙酰胆碱酯酶结合的毒素，帮助逆转烟碱样和毒蕈碱样表现。
阿托品可快速逆转毒蕈碱样效应。
银环蛇蛇毒（台湾银环蛇）
alpha-银环蛇毒素能阻断神经肌肉接头的乙酰胆碱受体
抗毒血清似乎有效并且可以获得。
* 兰伯特-伊顿综合征是一种抗体介导的副肿瘤综合征，通常发生于小细胞肺癌。它可在肿瘤发生前起病。
CGRP = calcitonin gene-related peptide（降钙素基因相关肽）；CRF =corticotropin (ACTH)-releasing factor（促肾上腺皮质激素（ACTH）释放因子）；GABA = gamma-aminobutyric acid（γ-氨基丁酸）；H2S =hydrogen sulfide（硫化氢）；5-HT = serotonin（5-羟色胺）；IVIG =IV immune globulin（静脉注射免疫球蛋白）；MAO = monoamine oxidase（单胺氧化酶）；MAO-B =MAO type B（B型单胺氧化酶）；NMDA =（ N-methyl-d-aspartate）N-甲基-D-天冬氨酸；NO = nitric oxide（一氧化氮）；NSAID = nonsteroidal anti-inflammatory drug（非甾体抗炎药）；PIP2 =phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate（磷脂酰肌醇4,5-二磷酸）；SSRI = selective serotonin reuptake inhibitor（选择性5-羟色胺再摄取抑制剂）。