具体的潜水禁忌证
禁忌证
特殊举例或不良反应
肺病
活动性哮喘
有自发性气胸病史
肺囊肿或大泡
慢性高碳酸血症
心血管疾病
有显著室性心律失常病史
血液动力学显著的心内分流或任何从右到左的分流（例如, 房间隔缺损, 法洛四联症)
未经治疗的冠心病
心理疾病
结构异常
未修补的疝（相对禁忌证）
神经性疾病
代谢性疾病
极度肥胖
正接受胰岛素治疗的1型或2型糖尿病（相对禁忌证）
耳、鼻和喉疾病
上呼吸道感染
妊娠
可能由减压病引起的先天畸形和胎儿损伤风险
习惯性吞咽气体
由于在深处吞咽加压气体导致上升时消化道过度膨胀
运动耐力差
不利潜水条件下生理反应不足
严重胃食道返流
下潜时由于腹部重力作用消失而加重
年龄<10岁的儿童
对安全潜水所需的物理和生理知识理解不充分
Wendling J, vanden Eede R, Elliott D, et al.Medical Assessment for Work Under Pressure: Fitness to Dive Standards.Biel-Bienne, Switzerland: International Marine Contractors Association; 2024.