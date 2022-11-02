哭是所有婴幼儿交流的一种方式；也是他们表达自己的需要的唯一方式。 因此，大多数的哭闹是对饥饿、不适（如弄湿尿布）或孤独的一种反应，当需要得到满足（如喂奶，换过尿布，拥抱）时会停止哭泣。 这种哭闹是正常的，3个月龄之后啼哭的持续时间和频率会减少。然而，如果在满足了基本需求或给予安慰后孩子仍然哭闹，或者孩子的啼哭时间超过了同龄儿童的基线水平，就应该检查下是否有某一特殊的病因。
哭泣的病因
哭泣的原因中
器质性病因所占比例<5%
功能性病因所占比例95%
器质性
虽然哭的器质性病因尽管少见，但必须引起注意。需要从心脏，胃肠道，感染和创伤等方面考虑病因（见 see table 导致哭泣的部分原因）。其中，潜在的生命威胁包括心衰、肠套叠、肠扭转、脑膜炎（另见见3个月以上婴幼儿的细菌性脑膜炎和新生儿细菌性脑膜炎）以及外伤，特别是头部创伤引起的颅内出血。
绞痛会引起不超过4个月的婴儿过度哭泣，连续>3周，每周>3天，每天至少哭3小时，但是找不到明显的气质性病因。
导致哭泣的部分原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
心脏
股动脉搏动或缺失
呼吸急促
咳嗽
发汗
喂养不良
收缩期射血杂音，收缩期喀喇音
胸部X线检查
心电图
超声检查
呼吸急促
咳嗽
发汗
喂养不良
第三心音（S3）奔马律
胸部X线检查
心电图
超声心动图
室上性心动过速
呼吸急促
咳嗽
发汗
喂养不良
心跳>180次/分钟（通常，婴儿220～280次/分钟；儿童：180～220次/分钟）
胸部X线检查
心电图
胃肠道
肛裂或肛瘘
排便频率低，大便干硬病史
腹胀
临床评估
肠鸣音亢进
稀便，频繁
临床评估
喂食后反流，背拱或哭闹病史
吞咽检查
食管pH或阻抗探头检查
严重的腹部绞痛，与平静无痛苦的间歇期交替出现
嗜睡
呕吐
果酱样大便
超声检查
腹部X线检查
空气灌肠
牛奶蛋白不耐受（牛奶蛋白过敏）
呕吐
腹泻或便秘
喂养不良
发育不良
粪便血红素检测
肠扭转
胆汁性呕吐
腹软，腹部饱胀
血便
无肠鸣音
腹部X线检查
钡剂灌肠
柔软，带有红斑的腹股沟肿块
临床评估
感染
发热
无法，烦躁
嗜睡
婴儿前囟膨隆（见 新生儿细菌性脑膜炎）
年长儿童的颈项强直（脑膜炎）（见细菌性脑膜炎发生于3个月以上新生儿）
腰椎穿刺行脑脊液检查
发热
揪耳朵或诉耳痛
鼓膜出现红斑，不透明、隆起
临床评估
发热
有时咳嗽
呼吸急促
有时缺氧
听诊有时为哮鸣、湿啰音，或是呼吸音减弱
胸部X线检查
尿路感染 （UTI）
发热
可伴呕吐
尿常规和尿培养
外伤
角膜擦伤
哭泣，无其他伴随症状
荧光检测
骨折（例如，由于 虐待儿童而导致）
肿胀和/或瘀斑的部位
偏向某肢体
骨骼X线检查
头发止血带综合征
头发缠绕在肢体近端，导致手指脚趾阴茎肿胀
临床评估
头部创伤合并颅内出血
高声哭泣不止
颅骨表面肿胀隆起，潜在畸形可能
头部CT
虐待性头部创伤（摇晃婴儿综合症）
高声哭泣不止
嗜睡
癫痫发作
头部CT
视网膜检查
骨骼检查
其他
感冒药
近来有感冒药治疗史
临床评估
不对称肿胀红斑的阴囊，提睾反射缺乏
多普勒超声或阴囊核磁共振扫描
疫苗反应
近来免疫接种史
临床评估
哭的评估
病史
现病史应着重询问啼哭的起始状况，持续时间，对安慰的反应，以及啼哭的频率和啼哭发作的独特性。 应询问家长相关一些相关的事件或情况，包括近期的免疫接种史，外伤史（如摔倒），与兄弟姐妹的关系，感染，药物服用情况，以及啼哭与喂养和排便的关系。
系统回顾主要关注可能提示病因的一些症状，包括便秘，腹泻，呕吐，角弓反张，排出大量稀便或血便（胃肠道失调）；发热，咳嗽，气喘，鼻塞，呼吸困难（呼吸道感染）；外伤或洗澡后明显疼痛。
既往史应询问以前是否有过啼哭发作，是否有可能导致啼哭的潜在病因（例如，心脏病史，发育迟滞）。
体格检查
体格检查首先应对重要的体征进行评估，尤其是发热和呼吸急促。初期观察应评估婴幼儿是否有嗜睡或痛苦的体征，并且要注意父母与患儿的沟通情况。
婴幼儿应适当裸露以便观察呼吸窘迫（例如，锁骨上窝及肋间隙凹陷，发绀）的体征。对整体面貌进行检查，是否有水肿和擦伤。
听诊时应注意呼吸道感染（例如，气喘，湿啰音，呼吸音减低）和心脏受损（例如，心动过速，奔马律，全收缩期杂音，收缩期喀喇音）。腹部触诊柔软。 检查生殖器和肛门时应撤去尿布，以排除睾丸扭转（例如，阴囊红色瘀斑，触诊疼痛），阴茎上头发止血带综合征，腹股沟斜疝（阴茎或阴囊区水肿），肛裂。
检查四肢是否有骨折（例如，水肿，红斑，压痛，反跳痛）。检查指甲和趾甲是否有头发止血带综合征。
检查耳部是否有创伤（例如，耳道或鼓膜后出血）或感染（鼓膜发红，膨胀）。角膜用荧光染色，蓝光下检查是否有角膜磨损，用眼底镜检查眼底是否有出血。（如果怀疑有视网膜出血，建议由眼科医师进行检查）。检查口咽部是否有鹅口疮或口腔磨损。轻柔的触诊颅骨检查是否有颅骨骨折。
危险信号
要特别注意以下情况：
呼吸窘迫
擦伤
极度易激惹
发热和无法安抚
≤8周的婴儿发热
临床表现解析
对患儿啼哭进行评估时心里要保持高度怀疑。父母的关心是一个重要的变量。若关心程度比较高，当没有结论性发现时临床医生应特别谨慎，因为可能对一些轻微的但是有意义的变化，父母潜意识里就会做出反应。相反，父母的担忧程度很低，特别是在父母与婴儿或儿童缺乏互动的情况下，可能表明存在联系问题或无法评估和管理儿童的需求。当病史和患儿的临床表现不一致时，应考虑到孩子被虐待的可能性。
能够辨别通常关注的领域对临床诊断是有帮助的。例如，发热最可能的病因就是感染；呼吸窘迫不伴发热表明可能是心脏源性或疼痛引起的。有排便异常史或体格检查时有腹部疼痛与胃肠道疾病相一致。一些特殊的检查结果常常提示某种特定的疾病（ see table 导致哭泣的部分原因）。
哭泣的时间范围也是有助于诊断的。与突发的持续性哭泣相比，几天内的间断性啼哭不用特别引起注意。是否只在白天或夜里的某个时刻啼哭对临床诊断也是有帮助的。例如，健康快乐的婴幼儿新近出现的夜间啼哭可能由于分离焦虑或睡眠相关问题引起的。
哭泣的特点也具有提示作用。父母通常能够区分出由疼痛引起的哭泣和疯狂或恐惧的哭泣。对急性程度进行评判也是重要的。无法被哄住的婴幼儿的哭泣比办公室里表现良好能够被哄住的婴幼儿的啼哭更能引起注意。
检查
实验室检查主要是针对疑似病例（ see table 导致哭泣的部分原因），对有潜在生命威胁的患者也应特别注意，除非病史和体格检查足够临床做出诊断。若没有或只有很少的临床检查发现，实验室检查又不能很快出结果，合适的措施是密切随访和重新评估。
哭闹的治疗
潜在的器质性疾病要给予治疗。当婴幼儿没有明显的潜在疾病时，对父母的支持和鼓励是很重要的。在出生后第一个月用襁褓包裹婴儿是有帮助的。抱住婴儿或耳痛对减少啼哭时间是有帮助的。
如果父母感到沮丧，鼓励他们从哭闹的婴儿中抽身出来，把婴儿或儿童放在安全的环境中几分钟，也是很有价值的做法。教育父母和“允许”休息有助于防止虐待。为那些看起来不堪重负的父母提供支持服务的资源可能会防止未来的担忧。
关键点
哭闹是正常生长发育的一部分，在出生后的最初3个月内是最普遍的。
由器质性病变引起的啼哭，需要排除疝气的可能。
不到5%的啼哭是由器质性病变引起的。
当没找到器质性病变时，也许应该给父母以支持。