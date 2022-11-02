现病史应着重询问啼哭的起始状况，持续时间，对安慰的反应，以及啼哭的频率和啼哭发作的独特性。 应询问家长相关一些相关的事件或情况，包括近期的免疫接种史，外伤史（如摔倒），与兄弟姐妹的关系，感染，药物服用情况，以及啼哭与喂养和排便的关系。

系统回顾主要关注可能提示病因的一些症状，包括便秘，腹泻，呕吐，角弓反张，排出大量稀便或血便（胃肠道失调）；发热，咳嗽，气喘，鼻塞，呼吸困难（呼吸道感染）；外伤或洗澡后明显疼痛。

既往史应询问以前是否有过啼哭发作，是否有可能导致啼哭的潜在病因（例如，心脏病史，发育迟滞）。