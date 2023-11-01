最初的检查目的是评估孤立肺结节恶性的可能性。第一步是查看X线平片，接下来通常是使用CT检查。

放射学特征可用来确定孤立肺结节的恶性可能。

生长速率 通过与前次胸片或CT相比较可得出其生长速率。如果病灶在≥2年的时间里没有增大，多提示良性病变。如果肿块的体积倍增时间为21～400天，则为恶性疾病的可能性较大。

钙化 提示非恶性疾病，尤其是表现为中心性钙化（结核瘤、组织胞浆菌病）、同心性钙化（愈合后的组织胞浆菌病），或呈爆玉米花状（错构瘤）。

边缘 毛刺状或不规则（圆齿状）更提示为恶性疾病。

直径 < 1.5cm强烈提示良性病变；直径>5.3cm强烈提示恶性病变。然而，非恶性例外包括肺脓肿、肉芽肿性多血管炎和包虫囊肿。

位于上叶的位置具有较高的恶性肿瘤风险。

这些特征有时在胸部平片上比较明显，但仍常需做CT扫描。CT也能分辨肺部与胸膜的不透光病变。CT发现恶性疾病的敏感性为70%、特异性为60%。

孤立性肺结节诊断的主要手段是间隔成像。具体的影像学建议取决于结节的大小、结节是磨玻璃状、半实性还是实性，以及个体危险因素（重度吸烟史、石棉接触史、肺癌家族史、年龄较大 [1]）。

正电子发射断层扫描 (PET) 成像 可以帮助区分癌性结节和良性结节。PET是最常用于成像结节，以确定其为癌的概率是中度或高度。用于诊断癌症敏感性>90%、特异性约为78%PET的活性用（18）F-2-脱氧-2-氟-D-葡萄糖（FDG）的标准摄取值（SUV）定量。SUV> 2.5提示癌症，而SUV <2.5结节更可能是良性的。如果结节<8毫米，假阴性结果可能性更大。代谢不活跃肿瘤可导致PET扫描结果呈假阴性，而感染、炎症等却可能导致假阳性结果。

当病史提示感染性病因(如结核病、球孢子菌病)可能时，培养可能有用。

检查包括：

CT或超声引导下经胸壁针刺抽吸

灵活的支气管镜检查

手术活检

通过活检可以诊断恶性肿瘤，并可以通过切除治疗，因此高度怀疑可切除的病灶为恶性肿瘤时，应采取手术切除。 然而，临床越来越多地应用超声引导经支气管镜纵隔淋巴结活检，一些专家推荐其作为一种微创手段用于肺癌结节的术前诊断和分期。

胸膜腔穿刺最适合外周病变，尤其对于高度疑诊感染性病变的病因学检查特别有用，因为与支气管镜检查不同，经胸入路可避免上呼吸道样本受污染的可能性。经皮肺穿刺的缺点在于有10％气胸的风险。

纤维支气管镜可进行支气管冲洗、刷检、细针抽吸、经支气管活检。在较大的、位置较为中央的病灶，具有更高的诊断效率，但对于直径<1cm的外周病灶，需要经验丰富的操作者使用特别设计的细镜来活检。

如果通过以上创伤性较小的侵袭性方法无法获取结节病灶，须通过开放性手术进行检查。