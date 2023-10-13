慢性腹痛的器质性因素和特征
病因*
共同特征†
检查‡
消化道疾病
儿童，生长迟缓（发育停滞）
腹部胀气和经常腹泻或淡色的、大量的和不寻常的恶臭粪便，可能为油性
当食入小麦制品（含谷蛋白）时症状加重
口炎性腹泻患者进食含谷蛋白食物时检测血液中抗体的水平
小肠上部活检
胆囊炎（胆囊发炎），如果为慢性
右上腹部反复发作的痉挛痛
做超声检查以寻找胆结石
通常无自觉不适，但如果结肠部分堵塞，可有不适性痉挛
有时便血（血液肉眼可见或医生检查时发现）
体重减轻
影像学检查，例如饮用造影剂后进行的结肠 CT 扫描（CT 结肠造影）
坚硬的、肠蠕动减少、排便困难
下腹部痉挛性疼痛，排便后减轻
有时大便疼痛
依据医生的检查，包括完整的饮食史
反复发作的剧烈疼痛伴发热、食欲不振、消瘦和腹泻
结肠镜检查
小肠影像学检查（CT 扫描、MRI 或小肠 CT 造影）
烧心（灼痛始于上腹部传至喉咙，有时伴口中反酸）
有时胸痛
有时咳嗽，声音嘶哑或二者同时发生
有时，躺下可加重症状
抗酸药物可缓解
通常仅由医生检查联合抑酸药物尝试性治疗（如果症状缓解，病因很可能就是胃食管反流病）
有时进行上消化道内镜检查（使用一根柔性观察导管检查食管和胃），在口服钡剂（钡餐）后进行上消化道 X 光检查，或使用 pH 探头检测有无胃酸反流
虚胖，痉挛性疼痛，通气（胃肠胀气）和摄入奶制品后腹泻
有时进行呼气测试，若检出氢，则提示乳糖未消化
不含乳糖饮食（剔除食谱）确定这些食物引起这些症状
上腹部持续疼痛，通常辐射到背部
体重减轻
有时黄疸
计算机断层扫描 (CT)
MRI/MRCP
胰腺炎，如果是慢性或伴随胰腺假性囊肿
上中腹部重度疼痛发作
有时腹泻和脂肪便
通常患者有急性胰腺炎病史
血液检测确定胰腺分泌酶的水平
CT 或 MRI/MRCP 等影像学检查
大便检查（针对慢性胰腺炎）
寄生虫感染（尤其是贾第虫病）
近期去发展中国家旅游，饮用溪流或湖里的水，或接触传染病患者
腹部绞痛、肠胃气胀和腹泻
粪便检查，检查寄生虫或它们的卵
进食和服用抗酸剂后胃痛缓解
可能导致人们夜间醒来
可能是由于使用NSAID
内镜检查并取活检标本检测幽门螺杆菌（可引起消化性溃疡的细菌）
有时进行幽门螺杆菌呼气试验或粪便检查
腹部外科手术患者肠周围瘢痕组织形成（肠粘连）
痉挛性不适伴恶心和有时呕吐
上消化道系列（饮用钡液后对胃和小肠拍摄 X 光片）和其他小肠 X 光检查
CT 扫描
消化不良或轻度疼痛
通常大便隐血（只有通过医生检查才能发现）
通常为中老年患者
食道和内镜检查
痉挛痛和几次便血的分开发作伴血性便
常见于青少年
乙状结肠镜或结肠镜检查
直肠或结肠活检
肾脏和泌尿道疾病
频繁发生尿路感染
常见于儿童
静脉尿路造影术或CT
超声检查
反复侧身痛（侧腹），常见于有结石的患者
有时发热
尿色深或血尿
尿液分析
CT或静脉尿路造影术
生殖系统疾病（女性）
月经前或月经期间不适
腹腔镜检查
下腹部隐约不适感
盆腔超声检查
胃气胀
有时在体检时骨盆可见肿块
盆腔超声检查
系统性疾病
反复发作的剧烈腹痛和呕吐
有时肌无力、癫痫发作和精神障碍（如兴奋或激动）
某些类型的卟啉病当暴露于太阳光线时发生皮肤泡疮
尿液和血液检测发作时产生物质（卟啉）
持续恶心、呕吐和消化不良
通常在长期使用大麻后发生
热淋浴后缓解或停用大麻后呕吐消失
医生的检查
尿液药物检测
有家庭成员患此疾病
腹痛发作持续48至72小时、常伴发热
始于儿童期或青春期
基因检测
仅在食用某些食物（如海鲜）后出现的症状
剔除过敏食物的饮食法
免疫球蛋白 A 相关性血管炎（旧称亨诺赫-舍恩莱因紫癜）
胳膊、腿部、臀部和脚面偏红的紫色小点（瘀点）或大斑点
关节疼痛、敏感、肿大
恶心、呕吐和腹泻
医生检查时可见血便
受感染皮肤活组织检查
痉挛性腹痛
精神变化如注意力降低、涣散和行为改变
食欲减退、呕吐和便秘
关节疼痛
通常只见于铅暴露的工人
常见于居住在使用含铅油漆（1978 年被禁）或铅管道的房屋中的幼儿
血液检测铅的水平
腹痛剧烈发作持续超过一天
除腹部外其他部位经常性疼痛如背部、胸部、胳膊和/或腿部
通常有家庭成员患此病的黑人儿童
血液检测镰刀形红细胞和具有镰状红细胞病特征的异常血红蛋白
* 归因于器质性疾病的慢性腹痛病例只有 10% 左右。大多数情况为功能性腹痛。本表并未囊括慢性腹痛的所有器质性病因。
† 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
‡ 对于大多数慢性腹痛患者，医生通常会进行基本的血检和尿检，例如全血细胞计数、评估肝脏和胰腺功能的血液检查，以及尿液分析。基于以上检查结果再进行其他检查。
CT = 计算机断层扫描；MRCP = 磁共振胰胆管成像；MRI = 磁共振成像；NSAID = 非甾体抗炎药。