有特殊身体状况的人们旅途中会遭遇特殊问题。
心脏病和旅行
如果心绞痛、心力衰竭或某些心律不齐患者在休息或稍微用力时出现症状，那么他们不宜旅行。如果最近有心脏病发作，建议根据心脏病发作的严重程度将其旅行推迟，时间不定。他们应该问医生是否需要等待，以及如果需要，需要等待多长时间。如果人们有严重心绞痛或心绞痛加重应避免乘飞机旅行。其症状可能会恶化，因为在高海拔飞行的飞机机舱中可用的氧气较少。
所有心脏病旅行者应该随身带一份最近心电图（ECG）的复印件。安装起搏器、植入式除颤器或冠状动脉支架植入术者应携带记录有植入设备的目前情况、类型、位置及规格的卡片或医生写的字条。当该类人群过安检时，体内金属设备会触发报警。安检设备一般不会影响植入式除颤器的功能，但建议游客避免在金属探头处停留15秒钟以上。手提式金属探头对植入除颤器的人群是安全的，但应避免长时间接触，如：将探头放在除颤器上超过5秒。
如果提前告知，各大航空公司大都会在普通餐服务中提供低钠低脂饮食。如果提前告知，许多邮轮公司也可提供这类餐饮。
你知道吗……
肺病和旅行
患有肺囊肿、严重肺气肿、肺周大量液体积聚（胸腔积液）、近期肺萎缩（气胸）或近期接受过胸部手术的旅行者可能会出现由机舱内压力改变引发的并发症。如果没有医生同意，他们是不该乘飞机的。
患有肺部疾病的其他旅行者在登机时可能需要补充氧气。医生可通过测定病人血中氧合水平决定是否需要机内吸氧。低氧血症指血液内氧气水平低。大多数航空公司在收到医生的处方并得到提前通知后会提供飞行中氧气。不允许乘客以任何形式携带氧气登机。需要吸氧的乘客在飞机中途停留时要做好准备，尽管多数氧气供应商在约定的城市免费提供服务。对于其他呼吸设备（如持续气道正压通气装置），如果体积未超过随身携带行李的允许尺寸，则可将其放置在飞机上。然而，需要这种设备的旅游者应该允许多余的时间进行检查。
陆地高海拔旅行可出现特殊问题，因为与海平面相比，可利用的氧气相对较少( see chapter 高原病)。一般情况下，在海拔低于5000英尺（1500米）时轻度或中度肺病患者不会出现问题，但海拔越高，出现问题的可能性越大。肺病患者在此类地区旅行或经过此类地区时应采取与飞行时相同的预防措施。
乘公共汽车、火车、小车或乘船旅行对于有肺疾患者来说是安全的，但需要确保氧供。商业服务可在世界各地为游客提供氧气设备。
有哮喘、肺气肿及支气管炎的人们可能会发现在空气污染严重的城市中其症状会加重。他们可能需要额外的吸入器或药物治疗以充分控制症状，如使用类固醇激素。吸烟可使轻度低氧血症加重，在飞行前应避免吸烟。缺氧和疲劳可能会使酒精的作用增强，因此旅行中最好避免饮酒。
糖尿病和旅行
在旅途中频繁检测并按需要调整食物摄入和药物剂量可使血糖水平得到最佳控制。有糖尿病的旅行者需在行李袋中预备好补糖品（葡萄糖），或带一些果汁、饼干和水果以备低血糖时用。一般来说，应根据旅行中消耗的时间而不是当地时间来确定何时使用胰岛素。如果旅游计划遭遇数小时以上变化时，糖尿病患者应该咨询一下医生有关最佳服药时间的问题，尤其是那些使用胰岛素的患者。在没有冰箱的情况下，胰岛素可储备多日，但应远离高热环境。
如果提前24小时告知，大多数主要的航道为糖尿病患者提供特殊饮食。飞机中预防脱水是很重要的。
你知道吗……
旅行时应频繁检测血糖水平，因为活动与饮食情况与在家时不同。因为旅行时精确的控制血糖水平比较困难，血糖值倾向于稍高于平时水平。试图将血糖水平控制在接近正常水平有时会增加血糖值降得太低（低血糖症）的风险。鉴于这一原因，旅行时，目标血糖水平在某种程度上可略高于理想水平。糖尿病游客应坚持规律饮食，尽管有新鲜食物及多次进餐或打破饮食习惯的诱惑存在。他们该穿宽松舒适的鞋袜，每日检查一下脚，避免徒步行走，这样可预防发生轻伤以诱发感染或难愈合。
妊娠和旅行
孕妇一般不会受乘坐飞机的影响。然而，接近预产期（妊娠36周以上）和那些有流产、早产或胎盘早剥风险的孕妇应避免乘飞机或长途旅行。大多数航空公司都有关于孕妇旅行的策略，买票前应查看这些策略。例如，对于想要乘飞机出行的处于孕期第九个月的孕妇，航空公司会要求其出示医生在其出发前72小时内开具的医生书面批准信，信上应写明其预产期。孕妇长期旅行时应当采取相应措施（如乘飞机时经常起身或乘轿车时停车短时散步）来降低血栓风险和预防脱水。安全带应置于腹部以下并跨过臀部以保护胎儿不受伤害。
应避免向孕妇注射活疫苗，包括黄热病疫苗、麻疹－流行性腮腺炎－风疹三联疫苗、水痘疫苗（水痘）以及口服伤寒疫苗（见表国际旅行疫苗）。
孕妇应避免长期使用包含有碘酒的净水药片，因为碘酒影响胎儿甲状腺的发育。
不能延期到疟疾盛行的地区旅行的孕妇应权衡使用防护药的风险，这些防护药对于没有做好充分防护的孕妇产生的效应不是很明确。与未怀孕女性相比，在孕妇中疟疾更有可能比较严重且危及生命，即使服用了预防性药物，情况也是如此，因此孕妇应考虑推迟到疟疾盛行地区旅行的行程。在整个妊娠过程中使用甲氟喹预防疟疾的指征已被批准。
孕妇也有感染戊型肝炎的风险，这是一种病毒性肝炎，在美国极少见，但在亚种、中东、北非及墨西哥常见。该病可导致流产、肝功能衰竭或死亡。该病没有相应治疗措施，所以到戊型肝炎盛行的地区旅行的孕妇可考虑延期旅行。不能推迟旅行的女性应注意经常洗手并遵循食品安全准则（ see page 预防）。
孕妇不应前往有寨卡感染风险的区域旅行。
其他情况
旅行及乘坐交通工具也对以下疾病造成影响
镰状细胞贫血
人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染
结肠造口术
隐形眼镜的佩戴
精神障碍
身体有残疾
下颌问题
在湿度及氧气水平均偏低的机舱，某些患有镰状细胞病的旅行者有疼痛（镰状细胞危象）的风险。如果氢与氧气准备充分，这种危险还是可以降到最低的。
用于治疗人类免疫缺陷病毒（HIV）感染或艾滋病的药物可与国际旅行者经常服用以预防疟疾及旅行者腹泻的药物发生相互作用。所以，受影响的旅行者应当与其医生及药剂师探讨一下这种相互作用的风险。
行结肠造瘘术的游客应带一个大袋或多带几个备用品，因为飞行期间粪便量可能随肠胃气体膨胀而增加。由于在飞行中气体膨胀，有充气袖口或气球保护的装备（如鼻饲管和尿管）中的空气应由水代替。
戴隐形眼镜的乘客在飞行途中可能想要换成普通眼镜或用人造泪液频繁湿润其隐形眼镜，以抵消机舱中湿度较低造成的影响。人造泪液对于眼镜干涩的游客而言是有帮助的。一般说来，多带一副普通眼镜或隐形眼镜或药方以备不时之需是一个好主意。为助听器多带几节电池也是有用的。
有严重精神疾病的游客如如症状控制不佳的精神分裂症患者对自己及他人具有危险性，应由富于责任心的人来照顾，。同时建议应用镇静药物治疗。
大多数航空公司会在商业航班上为残疾旅行者提供轮椅和担架。一些航空公司还会为需要特殊设备的旅行者准备仪器（如静脉注射管或呼吸机），前提是有专业人员陪同并提前安排。患者如果因病情严重不能乘坐商业航班，有必要提供救护机服务。
下颌已缝合（下颌手术后发生的情况）的人群不应乘坐飞机，除非他们有办法快速打开下颌。如果在下颌已缝合的情况下发生呕吐，则患者可能会窒息或吸入呕吐物。
关于在患有各种疾病情况下出行的一般性建议可从以下途径获得
主要航空公司的医疗部门
在线旅行信息资源
当地旅行诊所
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心: 旅行者健康