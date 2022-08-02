如果心绞痛、心力衰竭或某些心律不齐患者在休息或稍微用力时出现症状，那么他们不宜旅行。如果最近有心脏病发作，建议根据心脏病发作的严重程度将其旅行推迟，时间不定。他们应该问医生是否需要等待，以及如果需要，需要等待多长时间。如果人们有严重心绞痛或心绞痛加重应避免乘飞机旅行。其症状可能会恶化，因为在高海拔飞行的飞机机舱中可用的氧气较少。

所有心脏病旅行者应该随身带一份最近心电图（ECG）的复印件。安装起搏器、植入式除颤器或冠状动脉支架植入术者应携带记录有植入设备的目前情况、类型、位置及规格的卡片或医生写的字条。当该类人群过安检时，体内金属设备会触发报警。安检设备一般不会影响植入式除颤器的功能，但建议游客避免在金属探头处停留15秒钟以上。手提式金属探头对植入除颤器的人群是安全的，但应避免长时间接触，如：将探头放在除颤器上超过5秒。

如果提前告知，各大航空公司大都会在普通餐服务中提供低钠低脂饮食。如果提前告知，许多邮轮公司也可提供这类餐饮。