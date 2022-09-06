通常使用地拉罗司或去铁胺，有时使用去贴酮，进行祛铁治疗

有些患者可用放血疗法进行治疗，并给予促红细胞素来维持红细胞生成。 然而，由于放血疗法会加重贫血，因而很多患者不建议使用。（如，血红蛋白< 10g/dL[100 g/L]的患者、依赖输血的患者及放血治疗后有贫血症状的患者）。这些患者应进行祛铁治疗。治疗的目标是使转铁蛋白饱和度<50%。

去铁胺是铁螯和治疗的传统药物。剂量为40至50 mg/kg/天（最大值：60 mg/kg/天），通过便携式泵在8至12小时内缓慢皮下输注，每周5至7晚。3岁以上儿童和成长期青少年的剂量为20至40 mg/kg/天，每周5至7天，持续8至12小时静脉输注，通常每日最大剂量为40 mg/kg/日。然而，该药物由于给药方式复杂，患者需要固定用药时间，常导致依从性较差。重要的不良反应包括低血压、胃肠道症状和过敏反应（急性的）以及视觉、听觉的丧失（持续使用）。

地拉罗司是一种有效的口服铁螯和剂，已越来越多的取代去铁胺用于治疗。地拉罗司可降低血清铁的水平，且可防止或延缓铁过载并发症的发生。初始剂量为20mg/kg，每天口服一次。如果需要，患者应每月监测，并逐渐增加剂量至每天30mg/kg。最大剂量为40mg/kg/天。如果使用地拉罗司口服颗粒，初始剂量为 14 mg/kg/天，最大剂量为 28 mg/kg/天。当血清铁蛋白< 500ng/mL (< 500 mcg/L)时，应停止治疗。不良反应（10%的患者可发生）包括恶心、腹痛、腹泻和皮疹。 可能会损伤肝肾功能；故应定期进行肝肾功能检查（如，每月一次，有时高危患者应更频繁的去复查）。

去铁酮 是另一种口服铁螯合剂，适用于地拉罗司或去铁胺效果较差、由地中海贫血综合征引起的输血性铁过载的患者。 去铁酮也可以与去铁斯若联合使用因为它们有不同的作用机制。 初始剂量为25mg/kg，口服，一天三次。最大剂量为每天33kg/mg,口服，每天三次。每周需进行中性粒细胞绝对计数以明确有无中性粒细胞减少（粒细胞缺乏之前）。 每2到3个月应进行血清铁蛋白的检测；当水平持续<500ug/L时，治疗应暂停 (< 500 mcg/L)。

糖尿病、心肌病、勃起功能障碍及其他性继发性的临床表现按相应指征进行处理。晚期纤维化或肝硬化 的患者由于铁过载应对 肝细胞癌进行筛查，可每6个月进行一次肝脏超声检查。

患者需平衡饮食，但没有必要限制含铁食物的摄入（如红肉、动物肝脏）。仅允许适度饮酒，因为酒精可增加铁的吸收，且大量饮酒会增加肝硬化的风险。应避免补充维生素 C，因为它们会增加十二指肠对铁的吸收。