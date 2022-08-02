有利于微生物侵袭的因素

微生物可能释放毒素（称为外毒素），这是一些蛋白质分子，可能具有致病性（例如白喉、霍乱、破伤风、肉毒杆菌中毒、梭菌性小肠结肠炎），或者增加疾病严重程度。多数毒素与特定靶细胞受体相结合。除了造成食物中毒的毒素预先形成外（如，肉毒素、葡萄球菌或 Bacillus cereus 的食物中毒），外毒素都是微生物在感染的过程中生成的。

内毒素是一种由革兰氏阴性菌产生的脂多糖，是这些微生物外膜的一部分。内毒素触发体液酶促反应机制包括补体、血凝、纤溶和激肽途径，是多数革兰阴性菌感染致死的原因。