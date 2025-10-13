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多动障碍性疾病

多动障碍性疾病

异常运动

病因

描述

静坐不能（运动不安）

帕金森病、脑外伤、脑炎

抗精神病药、一些止吐药、抗抑郁药、钙通道阻滞剂

静坐不能患者不能保持静止；他们有不断移动的冲动（例如，向前摇摆、横向摇摆）。

手足徐动症

亨廷顿舞蹈病脑炎肝性脑病

药物和物质（例如可卡因、安非他明、抗精神病药）

运动是非节律性、缓慢的、扭动且蜿蜒的（蛇形），主要发生在远端肌肉；近端肢体的交替姿势常连续融合，形成流畅的动作流。

舞蹈症

亨廷顿舞蹈症、甲状腺功能亢进甲状旁腺功能减退高血糖症以及少见的低血糖症副癌综合征、影响中枢神经系统的系统性红斑狼疮（SLE）、其他自身免疫性疾病、风湿热、尾状核或壳核肿瘤或梗死

妊娠，通常见于曾患风湿热的女性

可引起舞蹈症的药物和物质（如左旋多巴、苯妥英、可卡因、口服避孕药）

可引起迟发性运动障碍的药物（例如抗精神病药

运动是随机的、流动的、不可抑制的，从一个部位到另一个部位，主要发生在远端肌肉或面部。

有时，异常运动融入半目的性行为中，从而掩盖了不自主运动（副运动）。

舞蹈症常与手足徐动症同时发生，称为舞蹈手足徐动症。

肌张力障碍

原发性（特发性）

中枢神经系统退行性或代谢性疾病（威尔逊病、神经退行性变伴脑铁积聚[NBIA]如PANK2突变所致PKAN[既往被称为哈勒沃登-施帕茨病]、多种脂质沉积病、多发性硬化脑瘫卒中、脑缺氧）

阻断多巴胺受体药物，最常见的为抗精神病药物（酚噻嗪类、硫杂蒽、丁酰苯）以及止吐药

由于任何情况（例如，血管性、创伤后、感染后或炎症原因；肿瘤）导致的基底神经节及其回路中的脑损伤

持续或间歇性的肌肉收缩往往使身体姿势扭曲，或引起扭曲或重复动作。

偏身投掷症

对侧底丘脑核或连接的传入或传出通路中的病变（最常见由卒中引起）

运动是非节律性、快速的、不可抑制性、剧烈的、粗暴的、投掷样的。

肌阵挛

各种病因（例如，基底神经节变性、痴呆、癫痫综合征、代谢紊乱、物理性和缺氧性脑病、中毒性脑病、病毒性脑病、某些药物如左旋多巴、锂盐和MAO(单胺氧化酶)抑制剂）

出现非常快速、突发、不可抑制的电击样抽搐；可为局灶性、节段性或全身性。

不宁腿综合征

原发性（特发性或家族性）

继发性：帕金森病、尿毒症、缺铁、周围神经病

腿感觉不舒服，患者有一种无法抗拒的移动腿的冲动。腿部移动时不适感明显减轻；夜间不适更严重（昼夜变化）。

许多患者在睡眠期间也患有周期性肢体运动障碍（睡眠中腿和手臂的不自主抽搐）。

刻板动作（刻板运动）

自闭症谱系障碍、智力障碍、边缘自身免疫性或副肿瘤性脑炎；正常儿童也可发生

出现重复的节律性动作；它们通常是双侧的动作（例如，拍手、挥手）或行为（例如，吸鼻子、发声、摆姿势）

学龄前刻板动作发生在3%～4%的患者中；它们是良性的，通常可以通过分散注意力（例如，呼唤孩子的名字）来使其停止。

迟发性运动障碍

抗精神病药，一些止吐药

运动是刻板的，不能自主抑制；意识保留。

抽动症

原发性：抽动秽语综合征

继发性： 亨廷顿病、神经棘红细胞增多症、PKAN（泛酸激酶相关神经变性病）、感染、卒中、药物和物质（如哌甲酯、可卡因、苯丙胺、多巴胺拮抗剂[可引起迟发性运动障碍]）

动作呈非节律性、刻板性、快速且重复性；特征性表现为患者有强烈的冲动去完成这些动作，完成后会感到短暂缓解。

抽动只能在短时间内通过有意识的努力加以抑制。

抽动可以是运动性的或发声性的；可以是简单的（例如，眨眼、低吼、清嗓子）或复杂的（例如，耸肩、摆臂、喊叫词语或句子，包括秽语）。

震颤

特发性震颤

帕金森病

Wilson病

某些药物（例如锂剂、丙戊酸、奥氮平、其他典型和非典型抗精神病药物——见表格 继发性和非典型帕金森病的一些病因

小脑疾病

戒断综合征（如酒精、阿片类或镇静药）

内分泌、代谢和中毒性疾病（例如，缺氧性脑病、肝性脑病低血糖甲状旁腺功能亢进高血糖甲状腺功能亢进低钙血症、尿毒症、重金属中毒）

生理性

动作呈规则、大多节律性和振荡性。

CNS=中枢神经系统；MAO=单胺氧化酶；PKAN=泛酸激酶相关神经变性；PANK2=泛酸激酶2。

CNS=中枢神经系统；MAO=单胺氧化酶；PKAN=泛酸激酶相关神经变性；PANK2=泛酸激酶2。

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