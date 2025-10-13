多动障碍性疾病
异常运动
病因
描述
静坐不能（运动不安）
帕金森病、脑外伤、脑炎
抗精神病药、一些止吐药、抗抑郁药、钙通道阻滞剂
静坐不能患者不能保持静止；他们有不断移动的冲动（例如，向前摇摆、横向摇摆）。
药物和物质（例如可卡因、安非他明、抗精神病药）
运动是非节律性、缓慢的、扭动且蜿蜒的（蛇形），主要发生在远端肌肉；近端肢体的交替姿势常连续融合，形成流畅的动作流。
亨廷顿舞蹈症、甲状腺功能亢进、甲状旁腺功能减退、高血糖症以及少见的低血糖症、副癌综合征、影响中枢神经系统的系统性红斑狼疮（SLE）、其他自身免疫性疾病、风湿热、尾状核或壳核肿瘤或梗死
妊娠，通常见于曾患风湿热的女性
可引起舞蹈症的药物和物质（如左旋多巴、苯妥英、可卡因、口服避孕药）
运动是随机的、流动的、不可抑制的，从一个部位到另一个部位，主要发生在远端肌肉或面部。
有时，异常运动融入半目的性行为中，从而掩盖了不自主运动（副运动）。
舞蹈症常与手足徐动症同时发生，称为舞蹈手足徐动症。
肌张力障碍
原发性（特发性）
中枢神经系统退行性或代谢性疾病（威尔逊病、神经退行性变伴脑铁积聚[NBIA]如PANK2突变所致PKAN[既往被称为哈勒沃登-施帕茨病]、多种脂质沉积病、多发性硬化、脑瘫、卒中、脑缺氧）
阻断多巴胺受体药物，最常见的为抗精神病药物（酚噻嗪类、硫杂蒽、丁酰苯）以及止吐药
由于任何情况（例如，血管性、创伤后、感染后或炎症原因；肿瘤）导致的基底神经节及其回路中的脑损伤
持续或间歇性的肌肉收缩往往使身体姿势扭曲，或引起扭曲或重复动作。
对侧底丘脑核或连接的传入或传出通路中的病变（最常见由卒中引起）
运动是非节律性、快速的、不可抑制性、剧烈的、粗暴的、投掷样的。
各种病因（例如，基底神经节变性、痴呆、癫痫综合征、代谢紊乱、物理性和缺氧性脑病、中毒性脑病、病毒性脑病、某些药物如左旋多巴、锂盐和MAO(单胺氧化酶)抑制剂）
出现非常快速、突发、不可抑制的电击样抽搐；可为局灶性、节段性或全身性。
原发性（特发性或家族性）
继发性：帕金森病、尿毒症、缺铁、周围神经病
腿感觉不舒服，患者有一种无法抗拒的移动腿的冲动。腿部移动时不适感明显减轻；夜间不适更严重（昼夜变化）。
许多患者在睡眠期间也患有周期性肢体运动障碍（睡眠中腿和手臂的不自主抽搐）。
刻板动作（刻板运动）
自闭症谱系障碍、智力障碍、边缘自身免疫性或副肿瘤性脑炎；正常儿童也可发生
出现重复的节律性动作；它们通常是双侧的动作（例如，拍手、挥手）或行为（例如，吸鼻子、发声、摆姿势）
学龄前刻板动作发生在3%～4%的患者中；它们是良性的，通常可以通过分散注意力（例如，呼唤孩子的名字）来使其停止。
迟发性运动障碍
抗精神病药，一些止吐药
运动是刻板的，不能自主抑制；意识保留。
抽动症
原发性：抽动秽语综合征
继发性： 亨廷顿病、神经棘红细胞增多症、PKAN（泛酸激酶相关神经变性病）、感染、卒中、药物和物质（如哌甲酯、可卡因、苯丙胺、多巴胺拮抗剂[可引起迟发性运动障碍]）
动作呈非节律性、刻板性、快速且重复性；特征性表现为患者有强烈的冲动去完成这些动作，完成后会感到短暂缓解。
抽动只能在短时间内通过有意识的努力加以抑制。
抽动可以是运动性的或发声性的；可以是简单的（例如，眨眼、低吼、清嗓子）或复杂的（例如，耸肩、摆臂、喊叫词语或句子，包括秽语）。
特发性震颤
Wilson病
某些药物（例如锂剂、丙戊酸、奥氮平、其他典型和非典型抗精神病药物——见表格 继发性和非典型帕金森病的一些病因）
内分泌、代谢和中毒性疾病（例如，缺氧性脑病、肝性脑病、低血糖、甲状旁腺功能亢进、高血糖、甲状腺功能亢进、低钙血症、尿毒症、重金属中毒）
生理性
动作呈规则、大多节律性和振荡性。
CNS=中枢神经系统；MAO=单胺氧化酶；PKAN=泛酸激酶相关神经变性；PANK2=泛酸激酶2。