恶心及呕吐部分病因
病因
临床表现*
诊断方法
消化道疾病
腹胀
手术后或患有严重疾病或电解质异常的风险增加
病史和体格检查
X 光或 CT 扫描
便秘、腹胀及胀气
常呕吐物含胆汁，可见腹部手术瘢痕或疝
腹部立卧位片
呕吐和腹泻
体检无异常发现
病史和体格检查
胃轻瘫
进食数小时后，呕吐部分消化食物
常见于血糖升高的糖尿病患者或腹部手术后患者。
腹部平片和立位片
有时胃排空扫描
轻至中度恶心，持续数日，可伴呕吐
黄疸、厌食、不适
有时肝区可有轻压痛
血转氨酶、胆红素及肝炎病毒检测
腹部剧痛
通常有腹膜刺激征
见急性腹痛
毒物摄入（众多）
常有确切中毒史
根据物质而异
中枢神经系统 (CNS) 疾病
脑肿瘤
头晕和/或头痛
有时精神状态改变和/或局灶性神经功能缺损
头部CT或MRI
大麻使用（大麻过度呕吐综合征）
持续恶心、呕吐和消化不良
通常需要长期使用大麻
用热水淋浴或戒大麻来缓解
病史和体格检查
尿液药物筛查
根据病史易见
头部CT
中枢神经系统出血
突发头痛，伴精神状态改变
脑膜刺激征常阳性
头部CT
若CT无明显异常，进行腰椎穿刺
中枢神经系统感染
逐渐起病的头痛
脑膜刺激征常阳性，精神状态改变
脑膜炎球菌菌血症，可出现皮肤淤点*
头部CT
腰椎穿刺
颅内压升高（如血肿或肿块引起）
头痛、精神状态改变
时有局灶性神经功能缺损
头部CT
眩晕、眼球震颤随运动加重
有时伴耳鸣
参见头晕和眩晕
头痛发作前或发作时伴有神经系统先兆症状或畏光
有反复类似发作病史
偏头痛患者可能发展为其他中枢神经系统疾病
病史和体格检查
若诊断不明确，可考虑完善头颅CT及腰穿
根据病史易见
病史和体格检查
症状发生于应激状态下
进食时有抵触感
病史和体格检查
全身性疾病
癌症晚期（与化疗或肠梗阻无关）
根据病史易见
病史和体格检查
多尿、多饮
常有重度脱水
伴或不伴糖尿病病史
血糖、血电解质及酮体
药物或违禁药物的不良反应或毒性
根据病史易见
根据物质而异
肝功能衰竭或肾功能衰竭
有明确相关病史
扑翼样震颤
肝病晚期常有黄疸；肾衰竭时可有尿毒症气味
肝肾功能
血氨水平
妊娠
表现为晨吐或进食后呕吐
体检无明显异常（可能脱水）
妊娠试验
根据病史易见
病史和体格检查
剧痛（如肾结石）
根据具体病因而定
病史和体格检查
* 有时，剧烈呕吐（由任何疾病或状况引起）会导致上躯干和面部出现瘀点，这可能类似于脑膜炎球菌血症的瘀点。脑膜炎球菌血症患者通常病情危重，而那些因呕吐引起瘀点的患者通常其他方面状况良好。