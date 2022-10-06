临床标准

眼部和唾液腺检查

自身抗体

唾液腺活检

Sjögren综合征患者有持续的眼干或口干症状、唾液腺增大、外周神经痛、紫癜或无明显诱因的肾小管酸中毒时应怀疑本病。这些患者需行诊断性试验包括眼和唾液腺的评估及血清学检查。

对原发性干燥综合征有不同的分类标准。2016年提出了对美国-欧洲原发性干燥综合征分类标准的修改（见表 原发性干燥综合征分类的EULAR/ACR标准；1)。 不是每个诊断SS的患者都要完全符合推荐标准，但该标准为疾病评估提供了有用的指导，适用于至少有1种眼部或口腔干燥症状的患者：

眼部症状： ≥ 每日3次，持续，令人烦恼的眼睛干涩，反复感觉眼中异物，或使用眼泪替代品 ≥ 3次/天

口腔症状：出现口干 > 3月，或日常生活中吞咽时需要使用液体帮助。

为满足标准，患者必须至少有 1 种眼睛或口腔干燥的症状，并且评分必须≥ 4，并且不得有以下任何排除标准：

头部和颈部放疗史

活动性丙型肝炎感染（经聚合酶链反应证实）

获得性免疫缺陷综合征

结节病

淀粉样变

移植物抗宿主疾病

IgG4相关疾病

表格 原发性干燥综合征分类的EULAR/ACR标准 表格

眼睛干燥和口干（干燥症状）最常见的原因是衰老和药物治疗，但当除了干燥症状外还出现腮腺肿大时，应将丙型肝炎、HIV、贪食症和结节病等疾病与干燥综合征区分开来。当下颌下腺增大时，特别是有胰腺炎病史的患者，应考虑IgG4相关疾病（以淋巴浆细胞浸润和各种器官纤维化为特征）。

眼部表现需要Schirmen试验（眼睑下放置一滤纸条，测定5分钟内分泌的泪液量）来评估。正常年轻人浸湿滤纸15mm。多数干燥综合征患者5分钟内浸湿滤纸<5mm。但有约15%试验结果为假阳性，15%为假阴性。将一滴玫瑰红液滴入眼内，做眼染色试验，具有高度特异性。记录每只眼睛的全部眼染色评分（OSS）（2)。 裂隙灯检查示泪膜破裂<10秒亦有诊断价值。

唾液腺受累可通过唾液分泌量降低（≤0.1 mL/min）确定，也可通过唾液流量、涎管X线、唾液腺同位素扫描来评价，但此类检查较少运用。唾液分泌可以通过多种方式进行定性评价(3)，包括收集舌下唾液。或者用压舌板将舌头紧贴颊黏膜持续10秒。如果压舌板移开时舌头立刻脱落，唾液流被认为是正常的。舌头越难脱落，干燥的程度越严重。女性的口红印黏附于前牙不易舔去，也是指示口干症的有效方法。

自身抗体灵敏度有限，特异度特别低。包括抗Ro抗体（SSA自身抗体—见系统性红斑狼疮（SLE））或核抗原（称为La或SSB自身抗体）、抗核抗体或抗γ球蛋白抗体水平升高。>70%患者RF阳性。 70%患者红细胞沉降率增快，33%患者有贫血，25%患者白细胞减少。 然而，只有SSA抗体被纳入新分类标准的一部分。

病理组织学通过对患者颊黏膜上小唾液腺进行活检。唾液腺活检一般用于通过抗体检测不能确诊或有些主要器官受累的患者。若发现多发性的较大的淋巴细胞灶伴腺泡组织萎缩即可明确诊断。活检可能会并发持续性感觉迟钝。