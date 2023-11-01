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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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妊娠贫血

作者：Lara A. Friel, MD, PhD, University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
已审核/已修订 11月 2023
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有高达三分之一的孕妇会在孕晚期出现贫血。最常见的贫血原因为

（也可参见贫血。)

有遗传性贫血（如镰状细胞贫血血红蛋白 S-C 病和某些地中海贫血）的女性在孕期出现问题的风险增高。对于在因种族、民族背景或家族史导致上述任何疾病风险增高的孕妇，分娩前应常规针对这些疾病进行血液检测。可以进行绒毛取样羊膜穿刺术以检查胎儿有无这些疾病。

妊娠贫血的症状

发生贫血时，血液不能像平常那样携带尽可能多的氧气。起初，贫血会导致没有自觉症状或仅有模糊的症状，如疲劳、乏力和头晕。受影响的女性可能会脸色苍白。如果贫血严重，脉冲可能快而弱，女性可能晕倒，血压也很低。

如果贫血仍然存在，可能会导致：

  • 胎儿可能不会收到正常生长和发育（特别是大脑）所需的足够氧气。

  • 孕妇可能会过度劳累和呼吸短促。

  • 早产的风险增加。

  • 分娩后，孕妇感染的风险会增加。

在生产和分娩期间正常发生的出血可能会使这些女性贫血情况恶化，并且十分危险。

妊娠贫血的诊断

  • 血液化验

医生确认怀孕后，在首次检查中进行常规的全血细胞计数时通常会检测到贫血。

妊娠贫血的治疗

  • 贫血的治疗

  • 对于胎儿的严重症状或某些问题，应输血

纠正妊娠贫血的措施取决于原因（见下文）。

是否需要输血取决于是否存在以下情况：

  • 诸如头晕，乏力和疲劳等症状是严重的。

  • 贫血影响呼吸或心率。

  • 胎儿心率模式异常。

贫血由铁或叶酸缺乏导致

缺铁是约 95％ 病例妊娠贫血的原因。缺铁性贫血常见的原因是

  • 饮食中摄入的铁不够（特别是在青少年女性中）

  • 月经

  • 既往有过妊娠

通常情况下，女性在每月的月经期间都会定期丢失铁。月经期间铁的流失量大致与女性每月的正常消耗相同。因此，女性无法存储很多铁。

为了让胎儿中存在红血细胞，孕妇需要两倍于平常的铁。结果导致缺铁普遍发生，并经常导致贫血

叶酸缺乏也可在孕期导致贫血。如果叶酸缺乏，新生儿患脑或脊髓出生缺陷（即神经管缺陷，如脊柱裂）的风险增高。

血液检查可以证实缺铁性贫血或叶酸缺乏性贫血的诊断。

通常可以在怀孕期间摄取铁和叶酸补充剂来防止或治疗贫血。如果孕妇缺铁，通常会给予新生儿铁补充剂。在怀孕前和孕期中补充叶酸可降低婴儿发生神经管缺陷的风险。

镰状细胞病

除了导致贫血症状，镰状细胞贫血在孕期还增加下列疾病的风险：

孕期可能与其他时间一样突发严重疼痛，称为镰状细胞危象。孕前镰状细胞贫血越严重，孕期孕妇和胎儿发生健康问题的风险越高，同时孕期胎儿死亡的风险也越高。镰状细胞贫血会随着孕期进展而加重。

常规输血可使孕妇发生镰状细胞危象的危险度降低，但易对输入血液发生排斥反应。这种情况，称为同种免疫，可危及生命。孕妇输血不会降低胎儿的风险。因此，仅在发生以下情况时给予输血：

  • 贫血导致症状、心衰或严重细菌感染。

  • 在生产和分娩期间发生严重问题，如出血或血液感染（脓毒症）。

如果发生镰状细胞危机，女性可以在没有怀孕的情况下按照自己的意愿进行治疗。她们可以入院治疗、静脉注射液体、输氧和服药来缓解疼痛。如果贫血严重，则输血。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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