急性冠脉综合征的并发症

心肌不断的需要富氧血液。冠状动脉（从与心脏连接的主动脉冠状窦处发出）负责运送这种血液。当冠状动脉突发阻塞导致心肌（心脏肌肉）某区域的血供大幅度减少或中断时，会发生急性冠脉综合征。任何组织的供血不足都被称为缺血。如果供血大幅度减低或中断超过几分钟，心肌组织将坏死。心脏病发作（也称为心肌梗死 [MI]）是指由于心肌缺血导致心脏组织坏死。（也可参见冠状动脉疾病概述。）

急性冠脉综合征的并发症取决于直接因冠状动脉阻塞而损伤的心肌面积，以及动脉阻塞的持续时间。如果阻塞血管供血的心肌范围大，心脏将不能有效的搏动。如果阻塞切断心脏传导系统的血供，心脏节律将受影响。

泵血问题 心梗时，部分心肌坏死。与肌肉不同，坏死组织以及最终取代其的瘢痕组织不能收缩。当心脏不收缩时瘢痕组织有时甚至扩张或膨出。使泵血心肌进一步减少。如果太多的肌肉死亡，心脏的泵血能力会降低，心脏不能满足机体对血液和氧气的需求。出现心力衰竭、低血压和/或休克。如果超过一半的心肌组织损伤或坏死，心肌普遍不能做功，则出现严重的心功能不全，甚至可能死亡。 β-受体阻滞剂等药物、特别是血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂可以减少心脏的工作量和负荷，从而缩小异常区域的面积（见表治疗冠状动脉疾病使用的药物）。因此，这些药物能帮助心脏保持形状和功能。 受损的心脏可能扩大，以部分地代偿泵血功能的减弱（在一定程度上，心脏越大、搏动越有力）。扩大的心脏容易出现心律失常。

节律问题 90% 以上有过心脏病发作的患者会出现异常心律（心律失常）。这是因为心梗损伤部分心脏传导系统而产生。有时，触发心搏的那部分心脏会出现问题，导致心率太慢（心动过缓）。其他一些问题可使心脏跳动加快或不齐（例如心房颤动）。有时，起搏信号未能从心脏的一部分传导到另一部分，导致心搏减慢或停止（心脏传导阻滞）。 此外，心肌严重缺血但未坏死的范围可能变得非常敏感。这种应激性可引起心律问题，例如室性心动过速或心室颤动。这些节律问题在很大程度可影响心脏的泵血能力，可能使心脏停跳（心脏骤停）。导致意识丧失或死亡。这些节律紊乱在血液中电解质水平失衡（如血钾水平低）的患者中尤其明显。

心包炎 心脏病发作后第一天或第二天可能发生心包炎（包裹心脏的两层囊发炎）。心包炎更常见于未接受经皮冠状动脉介入治疗 (PCI) 或冠状动脉旁路移植术 (CABG) 疏通阻塞动脉的患者。患者很少注意到心包炎早期的症状，因为他们的心脏病发作症状更明显。但是，有时在心梗后 2~3 天，听诊器能够听到心包炎产生的心包摩擦音。有时，炎症引起两层心包膜之间的腔隙中少量液体积聚（心包积液）。 心肌梗死后综合征（Dressler 综合征）是指心脏病发作后 10 天至 2 个月期间发生的心包炎。该综合征可引起发热、心包积液（两层心包膜之间有额外液体）、胸膜炎（肺表面的胸膜发炎）、胸腔积液（两层胸膜之间有额外液体）和关节痛。诊断依据是这种疾病引起的症状以及起病时间。 发生心包炎的患者通常需使用一种非甾体类抗炎药。秋水仙碱常可快速起效。即使经过治疗，该综合征仍可复发。如果心肌梗死后综合征严重，可能需要短期使用一种皮质类固醇或另一种不同的非甾体类抗炎药。

心肌破裂 罕见，因为损伤的心肌很薄弱，在心脏泵血活动的压力下心肌破裂。心肌破裂通常发生在心脏病发作的 1 到 10 天之内，并且常发生于女性。分隔两心室的壁（隔膜）、心脏的外壁、打开和关闭二尖瓣（控制流经左心室的血流）的肌肉在心脏病发作时和发作之后特别容易破裂。 隔膜的破裂使大量的血液流入肺部，导致液体的潴留（肺水肿）。隔膜破裂有时可以通过手术修复。 心脏外壁的破裂几乎都会导致猝死。医生没有时间手术，即使手术也很少能成功。 如果二尖瓣肌肉破裂，该瓣膜会失去功能，从而导致突发重度心力衰竭。医生有时可以通过手术修复损伤。

心室壁瘤 损伤的肌肉在心室壁可能形成薄的瘤体（动脉瘤）。医生可根据心电图 (ECG) 的异常结果怀疑动脉瘤，但超声心电图可以确诊。动脉瘤能引起心律不齐的发作并且能降低心脏的泵血能力。由于血液在流经动脉瘤时流速非常慢，心脏腔内可形成血栓。如果发生心力衰竭或异常心律，可手术切除动脉瘤。

血栓 在一些有过心脏病发作的患者中，坏死心肌区域上方会形成心内血栓。有时，部分血栓脱落，通过血液转移，滞留在全身更小的血管。血栓可能阻断人脑的血液供应（引起卒中），也可能阻断其他器官的血液供应。 超声心动图可以检测心脏血栓的形成及血栓形成的危险因素。例如，左心室区域搏动减弱。 如果患者有血栓，医生一般会开处方让患者服用肝素、华法林等抗凝药（有时称为血液稀释剂）。在医院静脉注射肝素至少 2 天。然后，口服华法林 3 至 6 个月。阿司匹林也需要继续服用。