选择性免疫球蛋白缺乏症

选择性免疫球蛋白缺乏症通常是遗传的。它导致一个类型（类别）的抗体（免疫球蛋白）低水平，即便其它免疫球蛋白的水平正常。

（另见免疫缺陷病概述。）

免疫系统能产生几个类别的免疫球蛋白，如免疫球蛋白A (IgA)、IgD、IgE、IgG和IgM。每一种类都以不同方式（另见抗体）保护机体免受感染。一种或多种免疫球蛋白缺乏会增加严重感染的风险。

任何免疫球蛋白类别的水平都可能低，但最常见受影响的类别是IgA。