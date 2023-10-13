*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。

‡ 脑脊液是围绕在脑和脊髓周围并有助于保护和支持它们的液体。

§ 抗凝剂是防止血液凝结或减慢凝血过程的药物。