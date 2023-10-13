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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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头痛的鉴别诊断

头痛类型或原因

临床特征*

诊断方法†

原发性头痛（不是由其他疾病引起的）

丛集性头痛

剧烈刺痛性头痛

  • 影响头的一侧且集中于眼周

  • 持续30至180分钟（通常30分钟至1小时）

  • 常在每天同一时间出现

  • 头痛呈一连串发作，间歇期无头痛症状

  • 光线、声音或气味并不会加重头痛

  • 不伴呕吐

无法躺下和躁动（有时表现为走来走去）

在疼痛侧：流鼻涕、流泪、眼睑下垂(霍纳综合征)，有时眼睛下方区域肿胀

仅需医生进行体格检查

偶尔需做头部 MRI 检查以排除其他疾病，特别是如果头痛最近有所进展或者症状模式已经改变

偏头痛

为中至重度

  • 搏动性疼痛或跳痛，位于一侧，有时为双侧

  • 持续数小时至数天

  • 可能由睡眠不足、头部受伤、饥饿或某些酒和食物引发

  • 可能会因身体活动而恶化

  • 睡眠可使其缓解

  • 常伴恶心、呕吐、及对大的声音、亮光和/或气味敏感。

在头痛发作前，患者常有某种感觉，这种感觉（称为前驱症状）包括情绪改变、食欲减退、恶心

在头痛发作之前，常有短暂的感觉、平衡、言语、或视觉障碍（如看到闪光或出现盲点），这些短暂的功能障碍称之为先兆。

与丛集性头痛相同

紧张性头痛

为轻至中度的

  • 感觉就像从头部前面或眼睛周围开始收紧一条带子

  • 波及整个头部

  • 疼痛持续30分钟至数小时

  • 在一天结束时会加重

  • 体力活动、光线、声音或气味对头痛没有影响

  • 不伴恶心、呕吐或其他症状

与丛集性头痛相同

继发性头痛（由某种疾病引起的头痛）

高原病

轻度头痛、食欲不振、恶心和呕吐、疲劳、肌无力、烦躁不安或难以入睡

发生在最近去过高海拔地区的病人（包括在飞机上飞行6小时及以上）

仅需医生进行体格检查

从脑部引流血液的大静脉形成的血栓（脑静脉窦血栓形成）

头疼

  • 每天或者几乎每天都发生，强度有所波动

  • 影响头部两侧

有时伴随脉搏出现的双重或模糊视力、恶心或耳鸣(搏动性耳鸣)

有时癫痫发作和症状与中风类似（如手臂或腿瘫痪，视力丧失）

MRI和磁共振静脉造影

脑肿瘤脑脓肿或其他肿块，例如血肿（血液积聚）

轻度至重度头痛，并有以下情况

  • 病情可能逐步恶化

  • 复发的频率通常越来越高，并最终变成持续性并且不缓解

  • 在患者改变体位时可能出现视物模糊

  • 可能会伴随动作笨拙、肌无力、意识模糊、恶心、呕吐、癫痫发作、或视力受损

  • 躺下时加重，当患者早晨醒来或从睡眠中醒来时加重

MRI，或如果 MRI 不可用或禁忌，则进行 CT 成像

一氧化碳中毒（冬天，如果供暖设备通风不畅，人们可能会吸入这种气体）

人们可能没有意识到暴露在这种气体中，因为一氧化碳是无色无味的

血液化验

牙科感染（上牙）

疼痛：

  • 通常感到面部上方疼痛，多为一侧

  • 咀嚼时加重

牙痛

牙齿检查

脑炎（脑部感染）

头疼有不同的特征

通常伴有发热、嗜睡加重、意识模糊、躁动、肌无力和/或笨拙

癫痫发作和昏迷

MRI，或如果 MRI 不可用或禁忌，则进行 CT 成像

脊椎穿刺

巨细胞（颞）动脉炎

在一侧太阳穴感到搏动痛

梳头或咀嚼时可出现疼痛

有时颞部（颞动脉）出现触痛、增大的动脉并出现周身疼痛，尤其是肩部、大腿和臀部

可能视力受损或丧失

有时乏力、发烧和体重减轻

在 50 岁以上的人群中更常见

血液检测，以测量红细胞沉降率 (ESR)，其可检测炎症

颞动脉活检

青光眼，一种称为闭角型青光眼的类型，突然发作(急性)

发生在头部前方、眼睛内部或上方的中度或重度疼痛

眼睛发红、看到灯光周围有光晕、恶心、呕吐和视力丧失

尽快进行眼科检查

头部受伤（脑震荡后综合症）

头部受伤后（有或无意识丧失）不久即开始的头痛

有时有错误的记忆、人格改变、或两者兼而有之

有时仅需医生进行体格检查

通常进行CT或MRI

特发性颅内压增高症（颅内压增高，没有相关原因的证据）

头疼

  • 每天或者几乎每天都发生，强度有所波动

  • 影响头部两侧

有时伴随脉搏出现的双重或模糊视力、恶心或耳鸣(搏动性耳鸣)

MRI和磁共振静脉造影，然后进行脊椎穿刺

脑出血（脑内出血）

轻度或严重的疼痛，并有以下情况

  • 突然开始

  • 发生在头部的一侧或两侧

  • 往往伴随着恶心，有时呕吐

可能有严重的嗜睡、动作笨拙、肌无力、说话或理解困难、视力丧失、感觉丧失、或意识模糊

偶尔癫痫发作或昏迷

MRI，或如果 MRI 不可用或禁忌，则进行 CT 成像

低颅压性头痛（脑脊液‡被取出或泄漏时发生）

强烈头痛，常伴颈项强直和恶心

疼痛在坐位或站位时加重，平躺时缓解

通常发生在脊椎穿刺（腰穿）后

有时仅需医生进行体格检查

如果头痛自行发展（不是在腰椎穿刺后），则在静脉注射造影剂后进行MRI

药物过度使用性头痛

位置和强度不同的慢性和经常性每日头痛

通常在早晨醒来时出现

通常发生在有偏头痛或紧张性头痛的病人

过度使用疼痛缓解药物（止痛药，如非甾体类抗炎药或阿片类药物）、巴比妥类药物、咖啡因、或有时使用曲坦类药物或其他药物来治疗头痛

仅需医生进行体格检查

脑膜炎

严重且持续性的头痛

发热

颈部僵硬，使得下巴下压靠近胸部时发生疼痛，有时甚至无法低头

病人感到痛苦，伴发热、呕吐

脊椎穿刺（通常在CT之后）

鼻窦炎

疼痛

  • 有时在面部，头的前部感觉疼痛，或者像牙痛

  • 可能突然出现，并仅持续几天或几小时，或者逐渐起病，且持续存在

患者有流涕，有时伴脓涕或血涕

生病的感觉，可有夜间咳嗽，常伴发热

仅需医生进行体格检查

有时行鼻窦 CT 或鼻腔内窥镜检查

蛛网膜下腔出血（覆盖脑组织的内层和中间层之间的出血）

严重、持续的疼痛

  • 常在几秒钟内达顶峰（霹雳性头痛）

  • 患者常诉说从未经历过如此的头痛

头痛开始时，可能短暂的意识丧失

可表现为嗜睡、意识模糊，难以唤醒、或昏迷

颈部僵硬和恶心呕吐

CT 或 MRI 检查

如果MRI或CT结果是阴性的，通常需脊椎穿刺

硬膜下血肿（覆盖脑组织的外层和中间层之间有一袋血液）

头疼有不同的特征

可能嗜睡、意识模糊、健忘、和/或身体一侧肌无力或瘫痪

更常见于老年人和患有痴呆症或服用抗凝剂§或有酒精滥用障碍的人

CT 或 MRI 检查

颞下颌疾病

当咀嚼坚硬的食物时疼痛

有时下颌内或周围疼痛，或者颈部疼痛

当嘴巴张开时，有时会发出咔嚓声或爆裂音，下颌固定、或难以张大嘴巴

体检，有时由牙医检查

有时进行MRI、X线或CT检查

三叉神经痛

面部一侧的中部和下半部分反复短的闪电样突发疼痛

仅需医生进行体格检查

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。

‡ 脑脊液是围绕在脑和脊髓周围并有助于保护和支持它们的液体。

§ 抗凝剂是防止血液凝结或减慢凝血过程的药物。

CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像；NSAID = 非甾体类抗炎药。

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