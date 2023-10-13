头痛的鉴别诊断
头痛类型或原因
临床特征*
诊断方法†
原发性头痛（不是由其他疾病引起的）
剧烈刺痛性头痛
无法躺下和躁动（有时表现为走来走去）
在疼痛侧：流鼻涕、流泪、眼睑下垂(霍纳综合征)，有时眼睛下方区域肿胀
仅需医生进行体格检查
偶尔需做头部 MRI 检查以排除其他疾病，特别是如果头痛最近有所进展或者症状模式已经改变
为中至重度
在头痛发作前，患者常有某种感觉，这种感觉（称为前驱症状）包括情绪改变、食欲减退、恶心
在头痛发作之前，常有短暂的感觉、平衡、言语、或视觉障碍（如看到闪光或出现盲点），这些短暂的功能障碍称之为先兆。
与丛集性头痛相同
为轻至中度的
与丛集性头痛相同
继发性头痛（由某种疾病引起的头痛）
轻度头痛、食欲不振、恶心和呕吐、疲劳、肌无力、烦躁不安或难以入睡
发生在最近去过高海拔地区的病人（包括在飞机上飞行6小时及以上）
仅需医生进行体格检查
从脑部引流血液的大静脉形成的血栓（脑静脉窦血栓形成）
头疼
有时伴随脉搏出现的双重或模糊视力、恶心或耳鸣(搏动性耳鸣)
有时癫痫发作和症状与中风类似（如手臂或腿瘫痪，视力丧失）
MRI和磁共振静脉造影
轻度至重度头痛，并有以下情况
MRI，或如果 MRI 不可用或禁忌，则进行 CT 成像
一氧化碳中毒（冬天，如果供暖设备通风不畅，人们可能会吸入这种气体）
人们可能没有意识到暴露在这种气体中，因为一氧化碳是无色无味的
血液化验
牙科感染（上牙）
疼痛：
牙痛
牙齿检查
脑炎（脑部感染）
头疼有不同的特征
通常伴有发热、嗜睡加重、意识模糊、躁动、肌无力和/或笨拙
癫痫发作和昏迷
MRI，或如果 MRI 不可用或禁忌，则进行 CT 成像
脊椎穿刺
在一侧太阳穴感到搏动痛
梳头或咀嚼时可出现疼痛
有时颞部（颞动脉）出现触痛、增大的动脉并出现周身疼痛，尤其是肩部、大腿和臀部
可能视力受损或丧失
有时乏力、发烧和体重减轻
在 50 岁以上的人群中更常见
血液检测，以测量红细胞沉降率 (ESR)，其可检测炎症
颞动脉活检
青光眼，一种称为闭角型青光眼的类型，突然发作(急性)
发生在头部前方、眼睛内部或上方的中度或重度疼痛
眼睛发红、看到灯光周围有光晕、恶心、呕吐和视力丧失
尽快进行眼科检查
头部受伤（脑震荡后综合症）
头部受伤后（有或无意识丧失）不久即开始的头痛
有时有错误的记忆、人格改变、或两者兼而有之
有时仅需医生进行体格检查
通常进行CT或MRI
特发性颅内压增高症（颅内压增高，没有相关原因的证据）
头疼
有时伴随脉搏出现的双重或模糊视力、恶心或耳鸣(搏动性耳鸣)
MRI和磁共振静脉造影，然后进行脊椎穿刺
脑出血（脑内出血）
轻度或严重的疼痛，并有以下情况
可能有严重的嗜睡、动作笨拙、肌无力、说话或理解困难、视力丧失、感觉丧失、或意识模糊
偶尔癫痫发作或昏迷
MRI，或如果 MRI 不可用或禁忌，则进行 CT 成像
低颅压性头痛（脑脊液‡被取出或泄漏时发生）
强烈头痛，常伴颈项强直和恶心
疼痛在坐位或站位时加重，平躺时缓解
通常发生在脊椎穿刺（腰穿）后
有时仅需医生进行体格检查
如果头痛自行发展（不是在腰椎穿刺后），则在静脉注射造影剂后进行MRI
位置和强度不同的慢性和经常性每日头痛
通常在早晨醒来时出现
通常发生在有偏头痛或紧张性头痛的病人
过度使用疼痛缓解药物（止痛药，如非甾体类抗炎药或阿片类药物）、巴比妥类药物、咖啡因、或有时使用曲坦类药物或其他药物来治疗头痛
仅需医生进行体格检查
严重且持续性的头痛
发热
颈部僵硬，使得下巴下压靠近胸部时发生疼痛，有时甚至无法低头
病人感到痛苦，伴发热、呕吐
脊椎穿刺（通常在CT之后）
疼痛
患者有流涕，有时伴脓涕或血涕
生病的感觉，可有夜间咳嗽，常伴发热
仅需医生进行体格检查
有时行鼻窦 CT 或鼻腔内窥镜检查
蛛网膜下腔出血（覆盖脑组织的内层和中间层之间的出血）
严重、持续的疼痛
头痛开始时，可能短暂的意识丧失
可表现为嗜睡、意识模糊，难以唤醒、或昏迷
颈部僵硬和恶心呕吐
CT 或 MRI 检查
如果MRI或CT结果是阴性的，通常需脊椎穿刺
硬膜下血肿（覆盖脑组织的外层和中间层之间有一袋血液）
头疼有不同的特征
可能嗜睡、意识模糊、健忘、和/或身体一侧肌无力或瘫痪
更常见于老年人和患有痴呆症或服用抗凝剂§或有酒精滥用障碍的人
CT 或 MRI 检查
当咀嚼坚硬的食物时疼痛
有时下颌内或周围疼痛，或者颈部疼痛
当嘴巴张开时，有时会发出咔嚓声或爆裂音，下颌固定、或难以张大嘴巴
体检，有时由牙医检查
有时进行MRI、X线或CT检查
三叉神经痛
面部一侧的中部和下半部分反复短的闪电样突发疼痛
仅需医生进行体格检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。
‡ 脑脊液是围绕在脑和脊髓周围并有助于保护和支持它们的液体。
§ 抗凝剂是防止血液凝结或减慢凝血过程的药物。
CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像；NSAID = 非甾体类抗炎药。