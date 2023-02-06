过早绝经是指 40 岁前月经永久结束。这是因为卵巢不再定期释放卵子（排卵）并停止产生正常的绝经前水平的生殖激素。
有些女性除了无月经外没有任何症状，而有些女性无法怀孕或症状与自然绝经期症状相同（例如潮热或盗汗）。
血液检查可确诊，其他检查可判断病因。
各种措施，包括雌激素（通常使用至 51 岁左右，平均绝经期到来时），可以缓解或减轻症状。
为了怀孕，过早绝经的女性可以进行生育治疗（例如将其他女性的卵子植入其子宫）。
激素方面，过早绝经类似于自然绝经。卵巢产生很少的雌激素或不产生雌激素。排卵完全或几乎完全停止。然而，有时卵巢会开始短时间运转并可能释放卵子，这时则有可能怀孕。卵巢仍然含有数以千计的卵子。过早绝经并不意味着女性过早衰老。它仅意味着她的卵巢不再正常工作。
过早绝经的病因
过早绝经的症状
过早绝经的诊断
妊娠试验
测量激素水平
确定原因的附加测试
有时进行基因检测和染色体分析
年龄小于 40 岁的女性出现绝经症状、月经少或无月经或无法怀孕，医生可能判断为过早绝经。
将进行妊娠测试以确认妊娠不是月经停止的原因。然后，测量雌激素和促卵泡激素（刺激卵巢产生雌激素和孕酮）的水平。这些测量可能需要每周进行一次并重复数周，以确认过早绝经的诊断。
还可能进行额外的测试来帮助医生确定过早绝经的原因或相关疾病，从而评估患者的健康风险，并推荐治疗方法。例如，如果医生怀疑女性也患有甲状腺炎（一种自身免疫性疾病），他们会测量血液中的甲状腺激素水平。
如果女性有认知障碍、震颤或失去平衡（共济失调）或近亲有过早绝经或年龄小于 35 岁，则进行遗传咨询和检测。
在用生育药物治疗后，可以进行抗苗勒管激素（由卵巢产生）的血液检查，以评估卵巢的功能，并估计怀孕的可能性。
可以测量骨密度来检查骨质疏松症。
过早绝经的治疗
联合口服避孕药（雌激素和孕激素）或绝经期激素治疗
如果想怀孕，进行体外受精
如果过早绝经的女性不想怀孕，则可以：
使用含有雌激素和孕激素的避孕药（复方口服避孕药）或避孕贴。
含有雌激素和孕激素（女性激素的合成形式）或孕酮的绝经期激素治疗（也称为激素替代治疗）
这些治疗通常持续到大约 51 岁（绝经的平均年龄）。然后，医生根据患者的个人情况决定是否继续治疗。
雌激素治疗有助于缓解症状，并有助于防止绝经期的其他影响（例如阴道干燥和情绪波动）。它还有助于维持骨密度（预防骨质疏松症）。因为单独服用雌激素会增加子宫内膜癌症（子宫内膜癌）的风险，所以大多数女性也应服用孕激素，或雌激素联合孕酮，来帮助预防这种癌症。接受过子宫切除术（切除子宫）的女性不需要服用孕激素或孕酮。
如果过早绝经的女性希望怀孕，医生可能会建议使用另一位女性的卵子（供体卵子）进行体外（试管）受精。这些卵子在实验室体外受精后，移植到有受孕需求的患者体内。这种技术使过早绝经的女性有 50% 的几率（有时甚至更高）怀孕。否则受孕几率为 5% 到 10%。