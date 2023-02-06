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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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过早绝经

（卵巢功能早衰；原发性卵巢功能不全）

作者：JoAnn V. Pinkerton, MD, University of Virginia Health System
已审核/已修订 2月 2023
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过早绝经是指 40 岁前月经永久结束。这是因为卵巢不再定期释放卵子（排卵）并停止产生正常的绝经前水平的生殖激素。

  • 有些女性除了无月经外没有任何症状，而有些女性无法怀孕或症状与自然绝经期症状相同（例如潮热或盗汗）。

  • 血液检查可确诊，其他检查可判断病因。

  • 各种措施，包括雌激素（通常使用至 51 岁左右，平均绝经期到来时），可以缓解或减轻症状。

  • 为了怀孕，过早绝经的女性可以进行生育治疗（例如将其他女性的卵子植入其子宫）。

激素方面，过早绝经类似于自然绝经。卵巢产生很少的雌激素或不产生雌激素。排卵完全或几乎完全停止。然而，有时卵巢会开始短时间运转并可能释放卵子，这时则有可能怀孕。卵巢仍然含有数以千计的卵子。过早绝经并不意味着女性过早衰老。它仅意味着她的卵巢不再正常工作。

过早绝经的病因

卵巢早衰的病因有多种：

  • 遗传性异常：染色体，包括性染色体异常。性染色体异常包括特纳综合征、导致含 Y 染色体的疾病（通常只发生在男性身上）和脆性 X 综合征

  • 自身免疫性疾病：机体产生异常的抗体攻击自身组织，包括卵巢。

  • 代谢性疾病，如酶缺乏

  • 病毒感染：腮腺炎就是一个例子。

  • 针对癌症的化疗或放疗

  • 手术切除卵巢：手术切除双侧卵巢（双侧卵巢切除术），结束月经周期并导致绝经。

  • 手术切除子宫：切除子宫的手术（子宫切除术）结束月经周期，但只要卵巢功能正常，不会引起绝经期的大多数其他症状。

  • 毒物：烟草等。

如果病因是一种含 Y 染色体的疾病，患卵巢癌的风险就会增加。

过早绝经的症状

一些女性可能没有症状，但月经量变少或月经周期不规则，或月经停止（闭经）。有些女性出现不孕或与正常绝经期（大约发生在 51 岁）相同的症状，例如潮热、盗汗或情绪波动。

女性可能表现出引发过早绝经的疾病的症状。例如，如果特纳综合征是病因，她们可能有身体或认知异常。

如果过早绝经是由自身免疫过程引起的，女性也可能患有其他自身免疫性疾病，例如甲状腺炎白癜风重症肌无力和艾迪生病（肾上腺功能不全）。艾迪生病可能危及生命。

雌激素缺乏可能导致骨密度降低（骨质疏松症）和阴道内膜变薄和干燥（阴道萎缩）。其他疾病（如抑郁焦虑帕金森病痴呆冠状动脉疾病）的风险可能增加。

过早绝经的诊断

  • 妊娠试验

  • 测量激素水平

  • 确定原因的附加测试

  • 有时进行基因检测和染色体分析

年龄小于 40 岁的女性出现绝经症状、月经少或无月经或无法怀孕，医生可能判断为过早绝经。

将进行妊娠测试以确认妊娠不是月经停止的原因。然后，测量雌激素和促卵泡激素（刺激卵巢产生雌激素孕酮）的水平。这些测量可能需要每周进行一次并重复数周，以确认过早绝经的诊断。

还可能进行额外的测试来帮助医生确定过早绝经的原因或相关疾病，从而评估患者的健康风险，并推荐治疗方法。例如，如果医生怀疑女性也患有甲状腺炎（一种自身免疫性疾病），他们会测量血液中的甲状腺激素水平。

如果女性有认知障碍、震颤或失去平衡（共济失调）或近亲有过早绝经或年龄小于 35 岁，则进行遗传咨询和检测。

在用生育药物治疗后，可以进行抗苗勒管激素（由卵巢产生）的血液检查，以评估卵巢的功能，并估计怀孕的可能性。

可以测量骨密度来检查骨质疏松症。

过早绝经的治疗

  • 联合口服避孕药（雌激素和孕激素）或绝经期激素治疗

  • 如果想怀孕，进行体外受精

如果过早绝经的女性不想怀孕，则可以：

这些治疗通常持续到大约 51 岁（绝经的平均年龄）。然后，医生根据患者的个人情况决定是否继续治疗。

雌激素治疗有助于缓解症状，并有助于防止绝经期的其他影响（例如阴道干燥和情绪波动）。它还有助于维持骨密度（预防骨质疏松症）。因为单独服用雌激素会增加子宫内膜癌症（子宫内膜癌）的风险，所以大多数女性也应服用孕激素，或雌激素联合孕酮，来帮助预防这种癌症。接受过子宫切除术（切除子宫）的女性不需要服用孕激素或孕酮。

如果过早绝经的女性希望怀孕，医生可能会建议使用另一位女性的卵子（供体卵子）进行体外（试管）受精。这些卵子在实验室体外受精后，移植到有受孕需求的患者体内。这种技术使过早绝经的女性有 50% 的几率（有时甚至更高）怀孕。否则受孕几率为 5% 到 10%。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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