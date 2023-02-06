妊娠试验

测量激素水平

确定原因的附加测试

有时进行基因检测和染色体分析

年龄小于 40 岁的女性出现绝经症状、月经少或无月经或无法怀孕，医生可能判断为过早绝经。

将进行妊娠测试以确认妊娠不是月经停止的原因。然后，测量雌激素和促卵泡激素（刺激卵巢产生雌激素和孕酮）的水平。这些测量可能需要每周进行一次并重复数周，以确认过早绝经的诊断。

还可能进行额外的测试来帮助医生确定过早绝经的原因或相关疾病，从而评估患者的健康风险，并推荐治疗方法。例如，如果医生怀疑女性也患有甲状腺炎（一种自身免疫性疾病），他们会测量血液中的甲状腺激素水平。

如果女性有认知障碍、震颤或失去平衡（共济失调）或近亲有过早绝经或年龄小于 35 岁，则进行遗传咨询和检测。

在用生育药物治疗后，可以进行抗苗勒管激素（由卵巢产生）的血液检查，以评估卵巢的功能，并估计怀孕的可能性。

可以测量骨密度来检查骨质疏松症。