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CDC高优先级生物制剂和毒素*

CDC高优先级生物制剂和毒素*

分类

制剂

A：最高优先级

Bacillus anthracis，引起 炭疽

来自Clostridium botulinum（肉毒梭菌）的肉毒毒素，引起肉毒中毒

Yersinia pestis,引起 鼠疫

Francisella tularensis，引起 土拉菌病

天花病毒，引起天花（经典天花

病毒性出血热（VHF）病毒:

B：次要优先级

Brucella（布鲁氏菌）属，引起布鲁氏菌病

Clostridium perfringens（产气荚膜梭菌）产生的ε毒素引起 食物中毒

沙门氏菌引起食物中毒大肠杆菌O157:H7；以及志贺菌引起志贺氏菌病

Burkholderia mallei（鼻疽伯克霍尔德菌）， 引起鼻疽病

Burkholderia pseudomallei（类鼻疽伯克霍尔德菌），引起 类鼻疽病

Chlamydia psittaci（鹦鹉热衣原体），引起 鹦鹉热

Coxiella burnetii（贝氏柯克斯体），引起Q热病

Ricinus communis产生蓖麻毒素

Staphylococcal enterotoxin B（金黄色葡萄球菌肠毒素B）葡萄球菌食物中毒

Rickettsia prowazekii（普氏立克次体），引起 斑疹伤寒

甲病毒引起的病毒性脑炎（如委内瑞拉马脑炎、东部马脑炎和西部马脑炎）

霍乱弧菌微小隐孢子虫和其他制剂，可引发水源性疾病（例如霍乱隐孢子虫病

C：第三优先级

Nipah virus（尼帕病毒）、 hantavirus（汉坦病毒）coronaviruses（冠状病毒）和流感病毒能引起流感大流行

与新发传染性疾病相关的其他制剂

*可以在以下位置找到按字母顺序排列的生物战剂和疾病清单 Centers for Disease Control and Prevention: Emergency Preparedness and Response

*可以在以下位置找到按字母顺序排列的生物战剂和疾病清单 Centers for Disease Control and Prevention: Emergency Preparedness and Response

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