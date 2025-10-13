CDC高优先级生物制剂和毒素*
分类
制剂
A：最高优先级
Bacillus anthracis，引起 炭疽
来自Clostridium botulinum（肉毒梭菌）的肉毒毒素，引起肉毒中毒
Yersinia pestis,引起 鼠疫
Francisella tularensis，引起 土拉菌病
天花病毒，引起天花（经典天花）
病毒性出血热（VHF）病毒:
B：次要优先级
Brucella（布鲁氏菌）属，引起布鲁氏菌病
Clostridium perfringens（产气荚膜梭菌）产生的ε毒素引起 食物中毒
沙门氏菌引起食物中毒；大肠杆菌O157:H7；以及志贺菌引起志贺氏菌病
Burkholderia mallei（鼻疽伯克霍尔德菌）， 引起鼻疽病
Burkholderia pseudomallei（类鼻疽伯克霍尔德菌），引起 类鼻疽病
Chlamydia psittaci（鹦鹉热衣原体），引起 鹦鹉热
Coxiella burnetii（贝氏柯克斯体），引起Q热病
Ricinus communis产生蓖麻毒素
Staphylococcal enterotoxin B（金黄色葡萄球菌肠毒素B）葡萄球菌食物中毒
Rickettsia prowazekii（普氏立克次体），引起 斑疹伤寒
甲病毒引起的病毒性脑炎（如委内瑞拉马脑炎、东部马脑炎和西部马脑炎）
C：第三优先级
Nipah virus（尼帕病毒）、 hantavirus（汉坦病毒）、coronaviruses（冠状病毒）和流感病毒能引起流感大流行
与新发传染性疾病相关的其他制剂
*可以在以下位置找到按字母顺序排列的生物战剂和疾病清单 Centers for Disease Control and Prevention: Emergency Preparedness and Response。