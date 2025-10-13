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囊肿性肾病的主要分类

囊肿性肾病的主要分类

疾病状态

临床特征

常染色体显性

常染色体显性多囊肾病(ADPKD)

腹胁和腹痛

血尿

高血压

大肾脏双侧有多个囊肿

肾外囊肿（肝、胰、肠道）

脑动脉瘤

憩室病

腹壁疝

成年期发生的终末期肾病

鳃-耳-肾综合征（BOR综合征或Melnick-Fraser综合征）

鳃瘘和鳃囊肿

耳前凹陷和皮赘

听力损失

肾发育不全与囊肿

家族性肾错构瘤

原发性甲状旁腺功能亢进

颌骨骨化性纤维瘤

可表现为囊肿的新生错构瘤

常染色体显性遗传小管间质性肾病(ADTKD)

肾脏大小偏小或正常

烦渴、多尿

无至轻度蛋白尿

尿沉渣基本正常

疾病早期无严重高血压

儿童夜尿或遗尿

成人期出现ESRD

大多数变异型患者伴有痛风

肾髓质囊肿

结节性硬化

脑、肾和皮肤的良性肿瘤

肾脏血管平滑肌脂肪瘤，可表现为囊肿

Von Hippel-Lindau病

视网膜、脑、脊髓、肾上腺血管母细胞瘤增生

肾细胞癌和囊肿

嗜铬细胞瘤

常染色体隐性遗传

Alstrom综合征

肥胖

2型糖尿病

视网膜色素变性

肾囊肿

常染色体隐性多囊肾病

大肾脏双侧有多个囊肿

肝纤维化

高血压

儿童期发生的终末期肾病

Bardet-Biedl综合征

男性性腺功能减退症

智力障碍

视网膜病

肥胖

多指（趾）

肾囊肿

Ellis-van Creveld综合征

短肢性侏儒

多指（趾）

常有心脏缺陷

肾囊肿

Ivemark综合征

脾发育不全

发绀性心脏病

肠旋转不良

肾囊肿

Jeune综合征（窒息性胸廓萎缩）

累及胸廓、上肢、下肢的侏儒症

微囊性肾病

Joubert综合征

智力障碍

肌张力减退

不规则呼吸

眼球运动异常

一些个体出现肾囊肿与肝病

Meckel-Gruber综合征

枕部脑膨出

多指（趾）

颅面发育不良

肾囊肿

肾痨

小至正常大小的肾脏伴有囊肿

烦渴、多尿

轻微蛋白尿尿沉渣阴性

儿童期可能发生的终末期肾病

Zellweger综合征（脑肝肾综合征）

脑、肝缺陷

发育迟缓

血清铁、 水平升高

肌张力减退

肾囊肿

其他先天性*

非肾小管来源的囊肿（包括肾小球、包膜下及肾盂肾盏囊肿）

临床特征多样

髓质海绵肾

小管扩张、集合管囊肿

1型肾小管酸中毒肾结石有关

通常不会进展到终末期肾病

多囊性肾发育不良

由囊肿及结缔组织构成的单侧非肾形肿块，通常有功能肾组织的缺失

口面指综合症（可遵循多种遗传模式，包括 X 连锁、常染色体显性遗传或常染色体隐性遗传）

部分性唇裂、舌裂和牙槽嵴裂

鼻软骨发育不良

肾脏微小囊肿

肾脏囊性发育不良

与尿路结构性梗阻或后肾畸形有关

肾脏和肾囊肿之间的发育不良程度不对称

18三体综合征

严重发育迟缓

头、面、手、足畸形

一些病例可见肾囊肿

获得性

获得性囊肿性疾病

多发囊肿

与长期透析有关，通常>10年后出现

肾细胞癌的高风险

肿瘤相关的囊肿

例如，合并肾细胞癌或肾母细胞瘤

孤立性简单囊肿

慢性肾脏病高血压的危险度低

与年龄有关

*由散发突变、染色体异常、致畸剂或其他未知原因所引起。

ESKD=end-stage kidney disease（终末期肾脏病）。

*由散发突变、染色体异常、致畸剂或其他未知原因所引起。

ESKD=end-stage kidney disease（终末期肾脏病）。

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