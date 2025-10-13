囊肿性肾病的主要分类
疾病状态
临床特征
常染色体显性
常染色体显性多囊肾病(ADPKD)
腹胁和腹痛
大肾脏双侧有多个囊肿
肾外囊肿（肝、胰、肠道）
脑动脉瘤
成年期发生的终末期肾病
鳃-耳-肾综合征（BOR综合征或Melnick-Fraser综合征）
鳃瘘和鳃囊肿
耳前凹陷和皮赘
听力损失
肾发育不全与囊肿
家族性肾错构瘤
原发性甲状旁腺功能亢进
颌骨骨化性纤维瘤
可表现为囊肿的新生错构瘤
肾脏大小偏小或正常
烦渴、多尿
无至轻度蛋白尿
尿沉渣基本正常
疾病早期无严重高血压
儿童夜尿或遗尿
成人期出现ESRD
大多数变异型患者伴有痛风
肾髓质囊肿
脑、肾和皮肤的良性肿瘤
肾脏血管平滑肌脂肪瘤，可表现为囊肿
视网膜、脑、脊髓、肾上腺血管母细胞瘤增生
常染色体隐性遗传
Alstrom综合征
肾囊肿
常染色体隐性多囊肾病
大肾脏双侧有多个囊肿
儿童期发生的终末期肾病
Bardet-Biedl综合征
智力障碍
视网膜病
肥胖
多指（趾）
肾囊肿
Ellis-van Creveld综合征
短肢性侏儒
多指（趾）
常有心脏缺陷
肾囊肿
Ivemark综合征
脾发育不全
发绀性心脏病
肠旋转不良
肾囊肿
Jeune综合征（窒息性胸廓萎缩）
累及胸廓、上肢、下肢的侏儒症
微囊性肾病
Joubert综合征
智力障碍
肌张力减退
不规则呼吸
眼球运动异常
一些个体出现肾囊肿与肝病
Meckel-Gruber综合征
枕部脑膨出
多指（趾）
颅面发育不良
肾囊肿
小至正常大小的肾脏伴有囊肿
烦渴、多尿
轻微蛋白尿尿沉渣阴性
儿童期可能发生的终末期肾病
Zellweger综合征（脑肝肾综合征）
脑、肝缺陷
发育迟缓
血清铁、 铜水平升高
肌张力减退
肾囊肿
其他先天性*
非肾小管来源的囊肿（包括肾小球、包膜下及肾盂肾盏囊肿）
临床特征多样
小管扩张、集合管囊肿
通常不会进展到终末期肾病
多囊性肾发育不良
由囊肿及结缔组织构成的单侧非肾形肿块，通常有功能肾组织的缺失
口面指综合症（可遵循多种遗传模式，包括 X 连锁、常染色体显性遗传或常染色体隐性遗传）
部分性唇裂、舌裂和牙槽嵴裂
鼻软骨发育不良
肾脏微小囊肿
与尿路结构性梗阻或后肾畸形有关
肾脏和肾囊肿之间的发育不良程度不对称
严重发育迟缓
头、面、手、足畸形
一些病例可见肾囊肿
获得性
多发囊肿
与长期透析有关，通常>10年后出现
肾细胞癌的高风险
肿瘤相关的囊肿
例如，合并肾细胞癌或肾母细胞瘤
孤立性简单囊肿
与年龄有关
*由散发突变、染色体异常、致畸剂或其他未知原因所引起。
ESKD=end-stage kidney disease（终末期肾脏病）。