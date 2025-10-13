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淋巴结病的一些病因

淋巴结病的一些病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

肿瘤

白血病（典型慢性的，有时是急性淋巴细胞性白血病）

疲劳、发热、体重减轻、脾肿大

急性白血病，经常易瘀血和/或出血

血常规，外周血涂片，流式细胞仪，骨髓检查

淋巴瘤

无痛性淋巴结肿大（局部或全身），经常有弹性，有时有硬结

经常发热、盗汗、体重减轻、脾肿大

淋巴结活检和流式细胞术检测

转移性癌症（经常为头颈部、甲状腺、乳腺或肺）

一个或数个无痛局部淋巴结

淋巴结经常质地坚硬，有时固定于邻近组织

经常进行检查来鉴别原发肿瘤

如果未发现原发性癌症则进行活检

系统性和全身性风湿性疾病

川崎病

儿童有压痛的颈部淋巴结肿大

发热（通常>39°C）、躯干皮疹、草莓舌、甲周、手掌和足底脱皮

临床标准，通常辅以超声心动图和实验室检查（炎症标志物、电解质、肝功能检查、血常规）

结节病

无痛性淋巴结肿大（局部或全身）

经常发生咳嗽和/或呼吸困难、发热、不适、肌无力、体重减轻、关节痛

胸部影像学分析（X线平片或CT）

如果影像结果是阳性的，则进行淋巴结活检

系统性红斑狼疮（SLE）

广泛性淋巴结病

典型症状为关节炎或关节痛

有时发生面颊疹，其他皮肤病变

临床标准

抗体检测

其他全身性风湿性疾病（如青少年特发性关节炎、菊池淋巴结病（坏死性组织细胞性淋巴结炎）、类风湿关节炎干燥综合征

变化

不定

感染

HIV（原发感染）

广泛性淋巴结病

经常发热、萎靡、皮疹、关节痛

经常有HIV或高风险活动暴露史

HIV抗体检测

有时HIV-RNA试验（如果怀疑早期原发感染）

单核细胞增多症

对称性淋巴结病，通常发生于颈部，但有时在腋窝和/或腹股沟区

发烧、咽痛、严重的疲劳

经常出现脾肿大

在青少年或年轻人中较典型

嗜异性抗体检测

有时EB病毒血清学试验

口咽感染（如咽炎口腔炎，口腔脓肿）

仅颈淋巴结病（经常出现压痛）

临床上明显的口咽感染

临床评估

性传播感染（STI——尤其是单纯疱疹衣原体感染软下疳梅毒

除了继发梅毒，仅有腹股沟淋巴结肿大（波动性或引流性淋巴结提示性病淋巴肉芽肿）

经常具有排尿症状和尿道或宫颈的分泌物

有时出现外阴病变

对于继发梅毒，经常具有广泛性皮肤黏膜病变，全身淋巴结肿大

对于单纯性疱疹，进行培养

对于衣原体感染，进行核酸检测

对于梅毒，进行血清学检测

皮肤和软组织感染（如蜂窝织炎脓肿猫抓病），包括直接淋巴结感染

通常在肿大淋巴结的远端部位可见局部皮损（或近期皮损史）

有时仅显现红斑，孤立淋巴结具有压痛（经常为颈部），而原发部位不明显

通常，需要临床评估来进行诊断

对于猫抓病，应检测血清抗体滴度。

弓形虫病

两侧无压痛颈部或腋窝淋巴结肿大

有时表现为一种流感样综合征，肝脾肿大

经常有猫屎接触史

血清学检测

结核（肺外结核--结核性淋巴结炎

通常在颈部或锁骨上发生淋巴结肿大，有时伴发炎或引流

HIV感染患者经常发生

结核菌素皮肤试验或gamma干扰素释放试验

经常进行淋巴结穿刺或活检

上呼吸道感染

颈淋巴结病，轻微压痛或没有压痛。

咽痛，流涕，咳嗽

临床评估

其他感染（如布氏杆菌病巨细胞病毒感染组织胞浆菌病副球孢子菌病瘟疫鼠咬热兔热病

变化

常见风险因子（如地理位置、暴露史）

不定

其他情况

药物，如别嘌呤醇、抗菌药（如头孢菌素类，青霉素，磺胺类药物）、阿替洛尔、卡托普利、卡马西平、苯妥英钠、乙胺嘧啶、奎尼丁

应用致病药物史

除了苯妥英，会发生血清病型反应（如皮疹、关节炎和/或关节痛、肌痛、发热）

临床评估

硅乳房植入物

乳房植入患者局部淋巴结肿大

除外淋巴结肿大的其他病因

CT = 计算机断层扫描；HIV = 人类免疫缺陷病毒。

CT = 计算机断层扫描；HIV = 人类免疫缺陷病毒。

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