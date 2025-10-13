淋巴结病的一些病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
肿瘤
白血病（典型慢性的，有时是急性淋巴细胞性白血病）
疲劳、发热、体重减轻、脾肿大
急性白血病，经常易瘀血和/或出血
血常规，外周血涂片，流式细胞仪，骨髓检查
无痛性淋巴结肿大（局部或全身），经常有弹性，有时有硬结
经常发热、盗汗、体重减轻、脾肿大
淋巴结活检和流式细胞术检测
转移性癌症（经常为头颈部、甲状腺、乳腺或肺）
一个或数个无痛局部淋巴结
淋巴结经常质地坚硬，有时固定于邻近组织
经常进行检查来鉴别原发肿瘤
如果未发现原发性癌症则进行活检
系统性和全身性风湿性疾病
儿童有压痛的颈部淋巴结肿大
发热（通常>39°C）、躯干皮疹、草莓舌、甲周、手掌和足底脱皮
临床标准，通常辅以超声心动图和实验室检查（炎症标志物、电解质、肝功能检查、血常规）
无痛性淋巴结肿大（局部或全身）
经常发生咳嗽和/或呼吸困难、发热、不适、肌无力、体重减轻、关节痛
胸部影像学分析（X线平片或CT）
如果影像结果是阳性的，则进行淋巴结活检
系统性红斑狼疮（SLE）
广泛性淋巴结病
典型症状为关节炎或关节痛
有时发生面颊疹，其他皮肤病变
临床标准
抗体检测
变化
不定
感染
HIV（原发感染）
广泛性淋巴结病
经常发热、萎靡、皮疹、关节痛
经常有HIV或高风险活动暴露史
HIV抗体检测
有时HIV-RNA试验（如果怀疑早期原发感染）
对称性淋巴结病，通常发生于颈部，但有时在腋窝和/或腹股沟区
发烧、咽痛、严重的疲劳
经常出现脾肿大
在青少年或年轻人中较典型
嗜异性抗体检测
有时EB病毒血清学试验
仅颈淋巴结病（经常出现压痛）
临床上明显的口咽感染
临床评估
除了继发梅毒，仅有腹股沟淋巴结肿大（波动性或引流性淋巴结提示性病淋巴肉芽肿）
经常具有排尿症状和尿道或宫颈的分泌物
有时出现外阴病变
对于继发梅毒，经常具有广泛性皮肤黏膜病变，全身淋巴结肿大
对于单纯性疱疹，进行培养
对于衣原体感染，进行核酸检测
对于梅毒，进行血清学检测
通常在肿大淋巴结的远端部位可见局部皮损（或近期皮损史）
有时仅显现红斑，孤立淋巴结具有压痛（经常为颈部），而原发部位不明显
通常，需要临床评估来进行诊断
对于猫抓病，应检测血清抗体滴度。
两侧无压痛颈部或腋窝淋巴结肿大
有时表现为一种流感样综合征，肝脾肿大
经常有猫屎接触史
血清学检测
结核（肺外结核--结核性淋巴结炎）
通常在颈部或锁骨上发生淋巴结肿大，有时伴发炎或引流
HIV感染患者经常发生
结核菌素皮肤试验或gamma干扰素释放试验
经常进行淋巴结穿刺或活检
上呼吸道感染
颈淋巴结病，轻微压痛或没有压痛。
咽痛，流涕，咳嗽
临床评估
变化
常见风险因子（如地理位置、暴露史）
不定
其他情况
药物，如别嘌呤醇、抗菌药（如头孢菌素类，青霉素，磺胺类药物）、阿替洛尔、卡托普利、卡马西平、苯妥英钠、乙胺嘧啶、奎尼丁
应用致病药物史
除了苯妥英，会发生血清病型反应（如皮疹、关节炎和/或关节痛、肌痛、发热）
临床评估
硅乳房植入物
乳房植入患者局部淋巴结肿大
除外淋巴结肿大的其他病因
CT = 计算机断层扫描；HIV = 人类免疫缺陷病毒。