晕厥的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
心脏流出道或流入道梗阻
年轻或老年病人
常有劳力性晕厥；迅速恢复
心脏杂音
年轻或老年病人
常有劳力性晕厥；迅速恢复
心脏杂音（在肥厚型心肌病中）
第四心音（限制性心肌病）
超声心动图
心脏肿瘤 或血栓
体位性晕厥
常有杂音（可能有变化）
周围动脉栓塞现象
超声心动图
肺栓塞 ，羊水栓塞，或偶尔空气栓塞
通常由大的栓子所致，伴有呼吸困难，心动过速或呼吸增快
常有肺栓塞的危险因素
有时 D-二聚体
有时需要进行POCUS或超声心动图检查
CT血管造影或核素显像
心律失常
晕厥发生前无警告，醒来后迅速恢复
任何体位均可发生
缓慢性心律失常在老年人中更常见
服用药物的患者，尤其是抗心律失常药物或其他阻断易感患者房室结传导的药物
器质性心脏病
如果心电图不清晰，可以考虑使用动态心电图监测仪、事件记录仪，或偶尔使用植入式循环记录仪（监测时长由症状出现的频率决定）
如果发现或高度怀疑异常，行电生理检查
如果临床提示异常（如服用利尿剂，呕吐，腹泻），测定血清电解质
快速性心律失常，无论是室上性还是室性（例如，由于缺血、心力衰竭、心肌疾病、药物†、电解质异常、致心律失常性右室心肌病、长QT综合征、布鲁格达综合征、预激综合征）
晕厥发生前无警告，醒来后迅速恢复
任何体位均可发生
患者服用药物，尤其是抗心律失常药物或其他延长 QT 间期的药物
器质性心脏病
如果心电图不明确，可以考虑使用动态心电图监测仪、事件记录仪，或偶尔使用植入式循环记录仪（监测时长由症状出现的频率决定）
如果发现或高度怀疑异常，进行电生理检查。
如果临床提示异常（如服用利尿剂，呕吐，腹泻），测定血清电解质
心室功能不全
晕厥是心肌梗死（多数这样的患者是老年人）较少见的临床表现，伴有心律失常或休克
血清肌钙蛋白
心电图
超声心动图检查（传统、POCUS或两者皆有）
有时心脏MRI
心包填塞或心包缩窄
颈静脉充盈，奇脉>10mmHg
超声心动图检查（传统、POCUS或两者皆有）
必要时CT检查
血管迷走性（神经心源性）
胸腔内压力升高（如张力性气胸，咳嗽，用力排尿或排便，Valsalva动作）
警告性症状（如眩晕，恶心，出汗）；通常迅速恢复，但不是即刻恢复（5至15分钟），但在罕见情况下可以延长
常有明显诱因
临床评估
强烈情绪（如疼痛、恐惧、看见血液）
警告性症状（如眩晕，恶心，出汗）；迅速恢复，但不是即刻恢复（5~15min，有时可达数小时）
常有明显诱因
临床评估
颈动脉窦压迫
警告性症状（如眩晕，恶心，出汗）；迅速恢复，但不是即刻恢复（5~15min，有时可达数小时）
通常有明显的诱因（如转头、衣领过紧、剃须）
临床评估
吞咽（罕见）
警告性症状（如眩晕，恶心，出汗）；迅速恢复，但不是即刻恢复（5~15min，有时可达数小时）
常有明显诱因
临床评估
给药、虫咬、过敏史、其他过敏症状（如皮疹、喘息、低血压）
过敏原测试
药物†
直立位后数分钟内发生症状
检查时站立后血压下降
临床评估
有时直立倾斜试验
自主神经功能障碍
直立位后数分钟内发生症状
检查时站立后血压下降
临床评估
有时直立倾斜试验
长期卧床导致的失适应状态
直立位后数分钟内发生症状
检查时站立后血压下降
临床评估
有时直立倾斜试验
贫血
慢性疲乏，有时有黑便，月经过量
全血细胞计数或血细胞比容
内分泌疾病（如肾上腺皮质功能不全、甲状腺功能减退）
直立位后数分钟内发生症状
常伴有潜在内分泌失调的症状
基础代谢面板
早晨皮质醇测量
促甲状腺激素（TSH）
脑血管
有时有脑神经缺陷和共济失调
MRI或CT
伴有视觉症状的先兆、畏光；通常是单侧的，但也可能为双侧的
临床评估
其他
长时间站立
病史明确，无其他症状
临床评估
妊娠
育龄期健康妇女；无其他症状
常为妊娠早期或未知晓的妊娠
尿妊娠试验
过度通气
晕厥前常有嘴周或指尖麻木
通常在情绪激动的情况下
临床评估
精神状态改变直至得到治疗，很少突发起病，出汗，竖毛
通常有糖尿病史或胰岛素瘤
指尖血糖
对输注葡萄糖有反应
精神异常
不是真正的晕厥（事件发生时病人可部分或间断地有反应）
常规检查
常有精神异常的病史
临床评估
*所有病人均行ECG检查和脉搏血氧测定。
† 见表格 。
AV=房室；BP=血压；POCUS=临床超声；S4=第四心音。