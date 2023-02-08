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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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短暂、好转、无法解释的事件 (BRUE)

作者：Christopher P. Raab, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 2月 2023 | 修改的 9月 2023
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BRUE（短暂、好转、无法解释的事件）不是特定疾病。相反，它用于描述 1 岁以下儿童突然出现某些令人不安的症状，例如呼吸改变、肤色改变、肌张力改变或反应性水平改变。

  • 如果经过全面的医学评估后没有发现引起症状的原因，则将其分类为 BRUE。

  • 类似症状可能由消化、神经系统、呼吸、感染、心脏和代谢疾病以及身体创伤引起。

  • 诊断基于与看护者的共同讨论、体格检查和（有时候）特定的实验室检查结果。

  • 如果可识别具体原因，则针对其进行治疗。

有时，婴儿会出现症状发作，从而引起对其健康的担忧。描述这些发作的术语最近发生了变化。之前，医生使用术语“ALTE”（明显危及生命的事件）对所有婴儿突然出现的令人担忧症状的事件进行分类，无论是否最终发现潜在病因。目前，如果没有潜在原因，医生将该事件称为 BRUE（短暂、好转、无法解释的事件）。

BRUE 是一个仅描述 1 岁以下儿童发作的术语：

  • B = 短暂：事件持续不到 1 分钟。

  • R = 好转：事件结束，儿童恢复正常的健康状态。

  • U = 无法解释：医生评估后找不到病因。

  • E = 事件：儿童有症状，如呼吸改变或一段时间没有呼吸（呼吸暂停）、肤色改变、肌张力改变和/或反应性水平改变。

这类发作似乎与婴儿猝死综合征 (SIDS) 相关，但大多数 SIDS 患儿没有任何类型的先兆性警示事件。然而，患有 2 次或更多次 BRUE 的婴儿似乎患 SIDS 的风险增加。

BRUE 的症状

BRUE 通常表现为婴儿出现难以预期的、突然的呼吸改变，这应引起父母和看护者警惕。

可能让父母或看护者警觉的 BRUE 特征包括下列部分或全部：

  • 呼吸停止 20 秒或更长时间（呼吸暂停），呼吸不规则，或完全没有呼吸

  • 肤色变化，变蓝或苍白

  • 肌张力变化，变得过于僵硬或松软

  • 反应性水平的变化（例如，嗜睡、不活动、意识丧失）

在超过半数病例中，不能确定令人担忧的症状原因。因此，将这些病例称为 BRUE。

与 BRUE 类似的症状的病因

根据定义，BRUE 是没有已知病因的发作。在某些情况下，医学评估中会确定症状的病因。

当存在病因时，最常见的可能病因包括

不太常见的可能病因包括

  • 心脏疾病

  • 代谢性疾病

  • 气道狭窄或完全堵塞（阻塞性呼吸暂停）

  • 其他疾病（如药物相关疾病、虐待儿童过敏反应

BRUE 的诊断

  • 医师的评估

  • 根据评估结果进行其他检查

当 BRUE 发生时，医生通常要提出几个关键的问题：

  • 发生事件时看护者观察到了什么（包括描述呼吸、肤色、肌肉张力、眼睛的改变，发出的声音和持续时间的长短、以及事件前的症状）？

  • 采取了何种干预措施（如温和的刺激、口对口人工呼吸或者心肺复苏 [CPR]）？

  • 母亲在怀孕期间是否服用药物或使用娱乐性药物？ 家庭成员目前是否使用药物、烟草和酒精？

  • 孩子是在妊娠第几周出生（受精后在子宫内生长的时间）？ 出生时是否有并发症？ 婴儿出生后是否因呼吸暂停而继续住院？

  • 喂养时，孩子是否有呛到、咳嗽或呕吐？ 是否存在体重增长不良？

  • 孩子是否达到所有与年龄相匹配的发育标准

  • 孩子之前是否有 BRUE 或近期受伤？

  • 家族中是否还有其他类似事件或夭折？

医生会进行体格检查，以检查是否有明显异常，特别是神经系统异常，例如过于僵硬（姿势做作）或过于松软（肌张力差）以及感染、受伤或可疑受虐待的迹象。

根据与看护者的讨论和体格检查，医生可能有足够的信息来确保儿童没有严重的医疗状况。

但是，如果不确信，医生可基于婴儿的体格检查结果进行实验室检测（如血液检查，以检查贫血或感染，或检查肝肾功能，以及进行便、尿和脊髓液化验）、影像学检查（如胸部 X 线检查或头颅计算机断层扫描 [CT]）、心电图或综合检查。也可进行其他检查以确定可能的癫痫发作（如脑电描记术）。

实验室检查
全套代谢功能检测组合 (CMP)
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肝功检查
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全套代谢功能检测组合 (CMP)
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肝功检查
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BRUE 的治疗

  • 对已明确病因的治疗

如能查明病因，应治疗病因。

如果婴儿需要 CPR、或在体格检查或实验室检测中发现任何异常、或存在医生关注的病史，则需住院治疗，以监测和进一步评估。

需训练家长和看护者对婴儿进行 CPR 和基本的婴儿安全护理（如使婴儿仰卧位睡眠和避免吸二手烟）。

医生不建议使用家庭呼吸监测仪来降低 SIDS 的风险。尚无证据表明这类监测器可降低 SIDS 风险。它们不能替代遵循推荐的安全睡眠措施

BRUE 的预后

预后取决于任何已确定的病因。例如，如果原因是严重神经系统疾病，则死亡或致残风险较高。

尽管尚不清楚 BRUE 和 SIDS 的关系，但是有 2 次或更多次 BRUE 事件的孩子罹患 SIDS 的风险更高。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 安全入睡®：关于婴儿安全睡眠实践的父母和看护者须知

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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