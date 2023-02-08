BRUE（短暂、好转、无法解释的事件）不是特定疾病。相反，它用于描述 1 岁以下儿童突然出现某些令人不安的症状，例如呼吸改变、肤色改变、肌张力改变或反应性水平改变。
如果经过全面的医学评估后没有发现引起症状的原因，则将其分类为 BRUE。
类似症状可能由消化、神经系统、呼吸、感染、心脏和代谢疾病以及身体创伤引起。
诊断基于与看护者的共同讨论、体格检查和（有时候）特定的实验室检查结果。
如果可识别具体原因，则针对其进行治疗。
有时，婴儿会出现症状发作，从而引起对其健康的担忧。描述这些发作的术语最近发生了变化。之前，医生使用术语“ALTE”（明显危及生命的事件）对所有婴儿突然出现的令人担忧症状的事件进行分类，无论是否最终发现潜在病因。目前，如果没有潜在原因，医生将该事件称为 BRUE（短暂、好转、无法解释的事件）。
BRUE 是一个仅描述 1 岁以下儿童发作的术语：
B = 短暂：事件持续不到 1 分钟。
R = 好转：事件结束，儿童恢复正常的健康状态。
U = 无法解释：医生评估后找不到病因。
E = 事件：儿童有症状，如呼吸改变或一段时间没有呼吸（呼吸暂停）、肤色改变、肌张力改变和/或反应性水平改变。
这类发作似乎与婴儿猝死综合征 (SIDS) 相关，但大多数 SIDS 患儿没有任何类型的先兆性警示事件。然而，患有 2 次或更多次 BRUE 的婴儿似乎患 SIDS 的风险增加。
BRUE 的症状
BRUE 通常表现为婴儿出现难以预期的、突然的呼吸改变，这应引起父母和看护者警惕。
可能让父母或看护者警觉的 BRUE 特征包括下列部分或全部：
呼吸停止 20 秒或更长时间（呼吸暂停），呼吸不规则，或完全没有呼吸
肤色变化，变蓝或苍白
肌张力变化，变得过于僵硬或松软
反应性水平的变化（例如，嗜睡、不活动、意识丧失）
在超过半数病例中，不能确定令人担忧的症状原因。因此，将这些病例称为 BRUE。
与 BRUE 类似的症状的病因
BRUE 的诊断
医师的评估
根据评估结果进行其他检查
当 BRUE 发生时，医生通常要提出几个关键的问题：
发生事件时看护者观察到了什么（包括描述呼吸、肤色、肌肉张力、眼睛的改变，发出的声音和持续时间的长短、以及事件前的症状）？
采取了何种干预措施（如温和的刺激、口对口人工呼吸或者心肺复苏 [CPR]）？
母亲在怀孕期间是否服用药物或使用娱乐性药物？ 家庭成员目前是否使用药物、烟草和酒精？
喂养时，孩子是否有呛到、咳嗽或呕吐？ 是否存在体重增长不良？
孩子是否达到所有与年龄相匹配的发育标准？
孩子之前是否有 BRUE 或近期受伤？
家族中是否还有其他类似事件或夭折？
医生会进行体格检查，以检查是否有明显异常，特别是神经系统异常，例如过于僵硬（姿势做作）或过于松软（肌张力差）以及感染、受伤或可疑受虐待的迹象。
根据与看护者的讨论和体格检查，医生可能有足够的信息来确保儿童没有严重的医疗状况。
但是，如果不确信，医生可基于婴儿的体格检查结果进行实验室检测（如血液检查，以检查贫血或感染，或检查肝肾功能，以及进行便、尿和脊髓液化验）、影像学检查（如胸部 X 线检查或头颅计算机断层扫描 [CT]）、心电图或综合检查。也可进行其他检查以确定可能的癫痫发作（如脑电描记术）。
BRUE 的治疗
BRUE 的预后
预后取决于任何已确定的病因。例如，如果原因是严重神经系统疾病，则死亡或致残风险较高。
尽管尚不清楚 BRUE 和 SIDS 的关系，但是有 2 次或更多次 BRUE 事件的孩子罹患 SIDS 的风险更高。
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