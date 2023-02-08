已审核/已修订 2月 2023 | 修改的 9月 2023

BRUE（短暂、好转、无法解释的事件）不是特定疾病。相反，它用于描述 1 岁以下儿童突然出现某些令人不安的症状，例如呼吸改变、肤色改变、肌张力改变或反应性水平改变。

如果经过全面的医学评估后没有发现引起症状的原因，则将其分类为 BRUE。

类似症状可能由消化、神经系统、呼吸、感染、心脏和代谢疾病以及身体创伤引起。

诊断基于与看护者的共同讨论、体格检查和（有时候）特定的实验室检查结果。

如果可识别具体原因，则针对其进行治疗。

有时，婴儿会出现症状发作，从而引起对其健康的担忧。描述这些发作的术语最近发生了变化。之前，医生使用术语“ALTE”（明显危及生命的事件）对所有婴儿突然出现的令人担忧症状的事件进行分类，无论是否最终发现潜在病因。目前，如果没有潜在原因，医生将该事件称为 BRUE（短暂、好转、无法解释的事件）。

BRUE 是一个仅描述 1 岁以下儿童发作的术语：

B = 短暂：事件持续不到 1 分钟。

R = 好转：事件结束，儿童恢复正常的健康状态。

U = 无法解释：医生评估后找不到病因。

E = 事件：儿童有症状，如呼吸改变或一段时间没有呼吸（呼吸暂停）、肤色改变、肌张力改变和/或反应性水平改变。

这类发作似乎与婴儿猝死综合征 (SIDS) 相关，但大多数 SIDS 患儿没有任何类型的先兆性警示事件。然而，患有 2 次或更多次 BRUE 的婴儿似乎患 SIDS 的风险增加。

BRUE 的症状 BRUE 通常表现为婴儿出现难以预期的、突然的呼吸改变，这应引起父母和看护者警惕。 可能让父母或看护者警觉的 BRUE 特征包括下列部分或全部： 呼吸停止 20 秒或更长时间（呼吸暂停），呼吸不规则，或完全没有呼吸

肤色变化，变蓝或苍白

肌张力变化，变得过于僵硬或松软

反应性水平的变化（例如，嗜睡、不活动、意识丧失） 在超过半数病例中，不能确定令人担忧的症状原因。因此，将这些病例称为 BRUE。 与 BRUE 类似的症状的病因 根据定义，BRUE 是没有已知病因的发作。在某些情况下，医学评估中会确定症状的病因。 当存在病因时，最常见的可能病因包括 消化系统疾病：胃食管反流病或吞咽困难

神经系统病变：癫痫发作或脑肿瘤、屏气或脑积水

呼吸障碍：呼吸道合胞病毒、流行性感冒（流感）或百日咳感染

感染：脓毒症或脑膜炎 不太常见的可能病因包括 心脏疾病

代谢性疾病

气道狭窄或完全堵塞（阻塞性呼吸暂停）

其他疾病（如药物相关疾病、虐待儿童或过敏反应）

BRUE 的治疗 对已明确病因的治疗 如能查明病因，应治疗病因。 如果婴儿需要 CPR、或在体格检查或实验室检测中发现任何异常、或存在医生关注的病史，则需住院治疗，以监测和进一步评估。 需训练家长和看护者对婴儿进行 CPR 和基本的婴儿安全护理（如使婴儿仰卧位睡眠和避免吸二手烟）。 医生不建议使用家庭呼吸监测仪来降低 SIDS 的风险。尚无证据表明这类监测器可降低 SIDS 风险。它们不能替代遵循推荐的安全睡眠措施。

BRUE 的预后 预后取决于任何已确定的病因。例如，如果原因是严重神经系统疾病，则死亡或致残风险较高。 尽管尚不清楚 BRUE 和 SIDS 的关系，但是有 2 次或更多次 BRUE 事件的孩子罹患 SIDS 的风险更高。