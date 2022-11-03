所有婴儿和年幼儿童都会将哭闹作为一种表达方式。这是他们表达需求的唯一方式。因此，大多数哭闹是由于饥饿、不适（例如由于尿布变湿）、恐惧或与父母分离引起的。这种哭闹是正常的，通常会在需求得到满足后停止，例如在对婴儿喂食、拍背打嗝、更换尿布或拥抱婴儿时。在儿童满 3 个月后，这种哭闹频率往往减少且持续时间变短。

过度哭闹是指儿童在看护者尽力满足其日常需求后仍在哭闹，或者哭闹时间长于平常。

哭闹的病因 95% 以上的过度哭闹不是由特定疾病引起。虽然这种哭闹让父母非常紧张，但儿童最终会独自安静下来并停止哭闹。 疲劳是婴儿哭闹的常见原因。 在 6 个月至 3 岁之间，夜间哭闹常常是因为夜间正常觉醒后难以再次入眠。对于习惯在摇动或有人抚慰等特定条件下入睡的儿童而言，独自再次入眠尤其困难。 夜间恐惧在 3 岁之后较常见。这些异常恐惧通常取决于儿童的年龄以及情感和生理发育阶段。有时 3 到 8 岁的儿童会在半夜害怕地哭闹，但似乎并未醒来或能够加以安抚。早上醒来时他们也不记得做梦或哭闹。这些哭闹发作被称为夜惊。 你知道吗…… 疾病 少于 5% 的过度哭闹是由疾病引起。一些疾病会产生不舒适感，但没有即时危险。导致哭闹的这种不太严重的原因包括胃食管反流、毛发缠绕在手指、脚趾或阴茎上（头发止血带综合征）、眼睛表面划痕（角膜擦伤）、肛裂和中耳感染。 少数情况下，病因是严重疾病。此类疾病包括因肠套叠（一个肠段滑入另一个肠段）和肠扭转（肠扭转）引起的肠梗阻，以及心力衰竭、脑膜炎和导致颅内出血的头部受伤。患有此类重度疾病的婴儿通常会出现其他症状（例如呕吐或发热），从而使父母警惕更严重的问题。不过，有时过度哭闹是首发症状。 绞痛是指没有明显原因的过度哭闹，并且每天至少 3 小时，每周 3 天以上，持续 3 周以上。绞痛通常发生在 6 周到 3 或 4 个月的婴儿中。

哭闹的评估 医生尽力鉴别出任何可能引起婴儿持续哭闹的疾病。 警示体征 以下症状需要引起注意，并提示疾病引起哭闹： 呼吸困难

头部或身体其他部位瘀伤或肿胀

任何身体部位运动异常或抽搐

极度烦躁（正常触摸或移动都会引起哭闹或烦躁）

连续哭闹，尤其是伴有发热

阴囊发红和/或肿胀

不满 8 周的婴儿出现发热状况 何时就医 如儿童发生以下情况，应立即由医生进行评估：有任何警示体征；呕吐；停止进食；或者父母发现腹部肿胀、阴囊发红和／或肿胀或任何异常行为（除哭闹之外）。 如果儿童没有这些表现且在其他方面状况良好，父母可以试一下喂哺、拍背打嗝、更换尿布和拥抱等措施。如果采取这些措施之后仍在哭闹，父母应联系医生。医生可帮助父母确定最快要在何时对孩子进行评估。 医生会怎么做 医生首先会询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体检中的发现往往会提示哭闹的原因和接下来可能需要进行的检查 ( see table 一些引起婴儿和年幼儿童过度哭闹的疾病)。发热婴儿常有感染，呼吸困难的婴儿可能有心脏或肺部疾病，而呕吐、腹泻或便秘的婴儿可能有消化道疾病。 医生会询问关于哭闹的以下问题： 什么时候开始的

持续多长时间

发生频率如何

是否与喂食或排便有关

婴儿对抚慰的反应如何 会向父母询问近期可以解释哭闹的事件（如近期免疫接种、损伤和疾病）及给予婴儿的药物。医生还会通过询问问题，了解父母与婴儿的亲密关系如何，以及如何处理婴儿的需求。 进行体检，以检查可能引起不适或疼痛的疾病症状。医生会特别检查儿童眼睛是否有角膜擦伤，检查手指、脚趾和阴茎是否有头发止血带综合征。 检查 可能需要检查，也可能不需要，具体取决于婴儿症状和医生怀疑的原因。如果医生检查未提示严重疾病，通常不做检测，但医生可能会安排后续访视，以便对婴儿进行再次评估。 表格 一些引起婴儿和年幼儿童过度哭闹的疾病 表格

哭闹的治疗 治疗任何特定疾病。例如，除去缠绕的头发，或用抗生素药膏治疗角膜擦伤。 对于无特定疾病的婴儿，父母或看护者应继续查找哭闹的明显原因，如尿布变湿或穿着过热，并满足婴儿需求。可尝试多种其他对策。例如，通过以下方式安抚婴儿 抱起、轻摇或抚拍

听听白噪声，如雨声或者风扇、洗衣机、真空吸尘装置或干发器产生的声音

乘车

吮吸奶嘴

如果婴儿进食过快，使用开口较小的奶嘴

舒适裹起（襁褓）

拍背打嗝

喂食（不过父母在通过喂食让婴儿停止哭闹时应避免过度喂食） 如果哭闹原因是疲劳，上述许多干预措施仅可暂时安抚婴儿，在激励或活动停止后还会哭闹，使得婴儿感到更加疲劳。可有规律地将清醒婴儿放在婴儿床中，鼓励他们自我安抚和入睡，这种做法有时更有效，这样婴儿可不依赖父母或某些活动、物品或声音入睡。 母乳喂养的母亲可能会发现，当她们吃了某些食物后，她们的婴儿在哺乳后哭闹。因此她们应避免食用这些食物。 出牙最终会结束，且哭闹通常会随着时间推移减少。在此期间，温和止痛药（例如对乙酰氨基酚或布洛芬）和牙套环可能会有所帮助。不应使用含有止痛药苯佐卡因的出牙治疗产品，因为这可能会引起严重副作用，即高铁血红蛋白血症。美国食品药品监督管理局 (FDA) 已要求公司停止出售这些出牙治疗产品。 为父母提供支持 当婴儿过度哭闹而无明显原因时，父母可能感到疲惫和压力。有时他们变得很沮丧以致发生虐童事件。朋友、家人、邻居和医生的情感支持可帮助父母应对问题。父母应寻求所需的任何帮助（向兄弟姐妹、办事人员或儿童护理人员），并彼此交流以及与其他支持人员交流感受和担忧。如果父母感到沮丧，他们应休息一下，让哭闹婴儿或儿童在安全环境静待几分钟。此对策可帮助父母应对问题并有助于预防虐待。 医生可向感到压力的父母提供有关支持服务的信息。