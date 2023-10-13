恶心和呕吐的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
消化道疾病
显著腹痛
腹部触诊柔软
腹部影像学检查（如X-线，超声波扫描和/或CT）
无排便和排气
反复腹部绞痛
腹胀
通常发生在已知患有疝气或有腹部外科手术患者
腹部X-线光平和正位片
呕吐和腹泻
无或轻微腹痛（除呕吐时）
少见发热或便血
腹部检查正常
医生的检查
胃轻瘫（胃排空不良）
摄入后几小时呕吐出部分已消化的食物
常见于发生血糖（葡萄糖）升高的糖尿病患者或接受腹部手术后的患者
医生的检查
在患者躺下时和直立时，进行腹部 X 光检查
核扫描，旨在评估可能存在胃轻瘫的患者的胃排空情况
轻到中度恶心持续数日和有时呕吐
患病般的感觉（不舒服）
尿色加深，然后皮肤和巩膜黄染（黄疸）
食欲不振（不常见）
右上腹轻微不适
血液化验
麻痹性肠梗阻（肠道的收缩运动暂时停止）
呕吐和腹胀
可能发生在手术后、重度疾病期间或伴有重度电解质紊乱时
X 线检查或 CT 扫描
摄入毒素（许多可以引起呕吐——常见包括酒精、阿司匹林、铁、铅或杀虫剂）
基于患者的摄入史通常可明确
各种其他症状取决于摄入的物质
基于摄入的物质可包括血液检测和肝功能检查
神经系统疾病
头部外伤（如由于近期车祸、运动损伤或跌倒所致）
基于患者病史可明确损伤
通常头痛、混乱和回忆近期发生过的事情困难
头部 CT
突发、经常性严重头痛
意识模糊
头部 CT
如果CT结果正常进行脊髓穿刺
脑部感染（例如脑膜炎）
渐进性头痛和混乱
通常发热和倾斜头部时疼痛
如果由流行性脑脊髓膜炎所致，则会导致皮肤出现小点状紫红色皮疹（瘀点）‡
腰椎穿刺（有时之前进行头部 CT）
重度恶心和呕吐伴头痛和/或头晕
头颅 CT 或 MRI
恶心和呕吐（有时为重度），有时体重减轻
通常在长期使用大麻后发生
热淋浴后缓解或停用大麻后呕吐消失
医生的检查
尿液药物检测
颅内压增加（如血块或肿瘤导致）
头痛、混乱和有时神经、脊髓或脑功能异常
头部 CT
迷路炎（内耳炎）
运动错觉（眩晕），眼睛有节奏地抽搐运动（眼球震颤）和头部运动症状恶化
有时耳内有嗡嗡声（耳鸣）
医生的检查
有时 MRI
通常为中至重度头痛
头痛前有时眼冒金星或黑点（先兆）
有时对光敏感（畏光）或短时平衡或肌张力失调
通常有类似的病史
医生的检查
有时头部CT或MRI和腰椎穿刺（如果检查结果不明确）
根据患者的出行史，如乘船、乘车或乘飞机，明确触发因素
医生的检查
无腹泻或腹痛
通常有压力时发生呕吐
进食后被排斥
医生的检查
系统性（全身性）状况
每日排小便量增加（多尿症），过度口渴（烦渴）和通常显著脱水
血液化验
物质的副作用或毒性
患者病史明确记载有某种药物、非法药物或其他物质的摄入史
基于摄入的物质，可包括血液检测
通常晚期肝病黄疸
肾衰竭，呼吸氨味
通常在已知患有此病的患者中
双手粗大的震颤动作（扑翼样震颤）
血液和尿液检测以评价肝功能和肾功能
做血液检查，测定血氨水平
妊娠
恶心和/或呕吐通常发生在早晨或由食物引发
常规检查（除外脱水）
通常月经延迟
妊娠试验†
基于患者病史，暴露通常明确
重的恶心、呕吐，腹泻
医生的检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 医生通常会对所有育龄期女性进行尿妊娠试验。
‡ 有时强烈呕吐（由任何疾病或状况引起）导致上部躯干和面部瘀点，这可能类似于流行性脑脊髓膜炎（一种特别危险的脑膜炎）引起的瘀点。流行性脑脊髓膜炎患者通常病情严重，而有恶心和呕吐引起的瘀斑通常病情较轻。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。