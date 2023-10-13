婴儿、儿童和青少年呕吐的一些原因和特点
病因
（按最常见到最不常见的顺序列出）
临床特征*
检查
婴儿
通常伴发腹泻（很少带血）
有时发热。
有时，近期与感染者（如日托中心人员）接触、与宠物动物园中的动物接触（可能在此感染大肠埃希氏杆菌）或与爬行动物（可能感染沙门氏菌）接触，或者近期食用过未煮熟、受污染的食物或受污染的水
医生的检查
有时检查大便、获得培养物和进行 PCR 检测
喂食后出现症状，包括烦躁、吐奶、弓背、哭闹或这些症状一起出现
有时在躺下时咳嗽、体重增长不良或两种情况都出现
医生的检查
有时用药物治疗以抑制胃酸产生（如果症状缓解，则原因可能是胃食管反流）
有时在口服钡餐后对上消化道进行 X 线检查（上消化道造影）、胃排空扫描或阻抗探针测试
有时需进行内镜检查
幽门狭窄（胃出口通道狭窄或梗阻）
3–6 周大的婴儿在每次进食时及之后发生剧烈（喷射性）呕吐
脱水体征、外表瘦弱，或两种情况都出现
婴儿看似饥饿且急待进食
更常见于男孩，尤其是头胎男孩
胃部超声检查
如果无法进行超声检查或者超声检查无法得出确定性结果，进行上消化道造影
出生缺陷引起消化道缩窄（狭窄）或堵塞（闭锁）
首次排便（称为胎便）延迟
腹部肿胀
出生后 24–48 小时内（如消化道堵塞）或稍晚时间（如仅为缩窄），呕吐物呈鲜绿色或黄色，提示含有胆汁
在唐氏综合征婴儿或妊娠期间母亲子宫内羊水过多的婴儿中更常见
腹部 X 线检查
上消化道造影，或在直肠内灌钡（钡灌肠）后对下消化道进行 X 线检查，具体取决于怀疑问题的所在部位
肠套叠（一个肠段滑入另一个肠段）
每 15–20 分钟哭闹一次且儿童双腿经常弯曲并贴近胸部
随后，触摸腹部时有触痛感且大便呈醋栗冻样（因为含有血液）
通常发生在 3–36 个月的儿童中
腹部超声检查
有时向直肠中充入空气（空气灌肠）
旋转不良（肠道异常发育，导致其位置异常并增加自身扭转的可能性）
呕吐物呈鲜绿色或黄色（提示含有胆汁）、腹部肿胀和便血
通常发生在新生儿中
腹部 X 线检查
上消化道造影或钡灌肠
发热和嗜睡
全血细胞计数
获得血液、尿液和脑脊髓液培养物
如儿童有呼吸问题，进行胸部 X 线检查
腹泻或便秘
喂食不佳
体重减轻、生长缓慢，或两种情况都出现
便中带血
更换配方奶后症状减轻
可能进行内窥镜检查、结肠镜检查，或者这两种检查都进行
喂食不佳，生长或发育不及预期（发育停滞）
呆滞（嗜睡）
取决于疾病的其他特征，如
通过刺破脚跟获得的少量血样对所有新生儿进行筛查
进行血检，以测量电解质（维持体液平衡必需的矿物质）、氨和葡萄糖水平
根据怀疑的原因进行其他检查
儿童和青少年
通常伴发腹泻（很少带血）
有时发热
有时，近期与感染者（如日托中心、营地人员或船员）接触、与宠物动物园中的动物接触（可能在此感染大肠埃希氏杆菌）或与爬行动物（可能感染沙门氏菌）接触，或者近期食用过未煮熟、受污染的食物或受污染的水
医生的检查
有时检查大便、获得培养物和进行 PCR 检测
烧心
胸部或上腹部疼痛
躺下时或进食后症状加重
有时夜间咳嗽
医生的检查
使用抑制产酸的药物治疗后症状减轻或缓解
有时进行上消化道系列检查、胃排空扫描、pH 探针或阻抗探针测试
有时需进行内镜检查
胃肌轻瘫或胃排空延迟（胃排空缓慢）
很少量进食后有饱胀感
有时近期发生病毒性疾病
上消化道造影或在口服配方奶或食物后进行 X 线检查（胃排空扫描）
食用某些食物后立即发生呕吐
常出现荨麻疹、唇或舌肿胀、呼吸困难、哮鸣、腹痛、腹泻或这些症状一起出现
医生的检查
有时进行过敏检测
避开特定食物，以确定症状是否停止出现
消化道之外的其他身体部位感染
发热
常常提示感染部位的症状，如头痛、耳痛、咽喉痛、颈部淋巴结肿胀、排尿时疼痛、侧面（侧腹）痛或流涕
医生的检查
有时根据怀疑的原因进行其他检查
最初全身不适和中腹部不适，随后疼痛转移到右下腹部
然后出现呕吐、食欲不振和发热
腹部超声波检查、CT 扫描或 MRI
肿瘤或损伤引起的颅内压增高（颅内高压）
夜间因头痛醒来或早上醒来时头痛
头痛逐渐加重，咳嗽或排便时加重
有时视力改变，走路、说话或思考困难
脑部 CT 或 MRI
呕吐反复发作，各发作周期之间状况良好
常发与呕吐相关的头痛
常有偏头痛家族史
医生的检查
有时进行相关检查，以排除呕吐反复发作的其他原因
为减肥而有目的地过少量进食，或过量进食（暴饮暴食），随后有目的地呕吐或服用轻泻药（清出）
牙釉质糜烂，以及因用手催吐而在手上产生疤痕
身体形象扭曲
医生的检查
无月经期
孕妇晨吐、腹胀和乳房触痛
性行为（虽然许多青少年都会否认这一行为）未采取避孕措施或措施不充分
尿液妊娠试验
因不同物质而有不同特点
常有相应的物质摄入史
进行血检以测量物质水平
频繁吸食大麻的人交替出现恶心和呕吐
医生的检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT = 计算机断层扫描；GI = 胃肠道；MRI = 磁共振成像；PCR = 聚合酶链反应。