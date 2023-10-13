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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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婴儿、儿童和青少年呕吐的一些原因和特点

病因

（按最常见到最不常见的顺序列出）

临床特征*

检查

婴儿

胃肠炎

通常伴发腹泻（很少带血）

有时发热。

有时，近期与感染者（如日托中心人员）接触、与宠物动物园中的动物接触（可能在此感染大肠埃希氏杆菌）或与爬行动物（可能感染沙门氏菌）接触，或者近期食用过未煮熟、受污染的食物或受污染的水

医生的检查

有时检查大便、获得培养物和进行 PCR 检测

胃食管反流

喂食后出现症状，包括烦躁、吐奶、弓背、哭闹或这些症状一起出现

有时在躺下时咳嗽、体重增长不良或两种情况都出现

医生的检查

有时用药物治疗以抑制胃酸产生（如果症状缓解，则原因可能是胃食管反流）

有时在口服钡餐后对上消化道进行 X 线检查（上消化道造影）、胃排空扫描阻抗探针测试

有时需进行内镜检查

幽门狭窄（胃出口通道狭窄或梗阻）

3–6 周大的婴儿在每次进食时及之后发生剧烈（喷射性）呕吐

脱水体征、外表瘦弱，或两种情况都出现

婴儿看似饥饿且急待进食

更常见于男孩，尤其是头胎男孩

胃部超声检查

如果无法进行超声检查或者超声检查无法得出确定性结果，进行上消化道造影

出生缺陷引起消化道缩窄（狭窄）或堵塞（闭锁）

首次排便（称为胎便）延迟

腹部肿胀

出生后 24–48 小时内（如消化道堵塞）或稍晚时间（如仅为缩窄），呕吐物呈鲜绿色或黄色，提示含有胆汁

在唐氏综合征婴儿或妊娠期间母亲子宫内羊水过多的婴儿中更常见

腹部 X 线检查

上消化道造影，或在直肠内灌钡（钡灌肠）后对下消化道进行 X 线检查，具体取决于怀疑问题的所在部位

肠套叠（一个肠段滑入另一个肠段）

每 15–20 分钟哭闹一次且儿童双腿经常弯曲并贴近胸部

随后，触摸腹部时有触痛感且大便呈醋栗冻样（因为含有血液）

通常发生在 3–36 个月的儿童中

腹部超声检查

有时向直肠中充入空气（空气灌肠）

旋转不良（肠道异常发育，导致其位置异常并增加自身扭转的可能性）

呕吐物呈鲜绿色或黄色（提示含有胆汁）、腹部肿胀和便血

通常发生在新生儿中

腹部 X 线检查

上消化道造影或钡灌肠

脓毒血症

发热和嗜睡

全血细胞计数

获得血液、尿液和脑脊髓液培养物

如儿童有呼吸问题，进行胸部 X 线检查

对牛乳蛋白过敏

腹泻或便秘

喂食不佳

体重减轻、生长缓慢，或两种情况都出现

便中带血

更换配方奶后症状减轻

可能进行内窥镜检查、结肠镜检查，或者这两种检查都进行

遗传代谢性疾病

喂食不佳，生长或发育不及预期（发育停滞）

呆滞（嗜睡）

取决于疾病的其他特征，如

  • 黄疸

  • 白内障

  • 人体或尿液气味异常

通过刺破脚跟获得的少量血样对所有新生儿进行筛查

进行血检，以测量电解质（维持体液平衡必需的矿物质）、氨和葡萄糖水平

根据怀疑的原因进行其他检查

儿童和青少年

胃肠炎

通常伴发腹泻（很少带血）

有时发热

有时，近期与感染者（如日托中心、营地人员或船员）接触、与宠物动物园中的动物接触（可能在此感染大肠埃希氏杆菌）或与爬行动物（可能感染沙门氏菌）接触，或者近期食用过未煮熟、受污染的食物或受污染的水

医生的检查

有时检查大便、获得培养物和进行 PCR 检测

胃食管反流病消化性溃疡病

烧心

胸部或上腹部疼痛

躺下时或进食后症状加重

有时夜间咳嗽

医生的检查

使用抑制产酸的药物治疗后症状减轻或缓解

有时进行上消化道系列检查、胃排空扫描pH 探针阻抗探针测试

有时需进行内镜检查

胃肌轻瘫或胃排空延迟（胃排空缓慢）

很少量进食后有饱胀感

有时近期发生病毒性疾病

上消化道造影或在口服配方奶或食物后进行 X 线检查（胃排空扫描）

食物过敏

食用某些食物后立即发生呕吐

常出现荨麻疹、唇或舌肿胀、呼吸困难、哮鸣、腹痛、腹泻或这些症状一起出现

医生的检查

有时进行过敏检测

避开特定食物，以确定症状是否停止出现

消化道之外的其他身体部位感染

发热

常常提示感染部位的症状，如头痛、耳痛、咽喉痛、颈部淋巴结肿胀、排尿时疼痛、侧面（侧腹）痛或流涕

医生的检查

有时根据怀疑的原因进行其他检查

阑尾炎

最初全身不适和中腹部不适，随后疼痛转移到右下腹部

然后出现呕吐、食欲不振和发热

腹部超声波检查、CT 扫描或 MRI

肿瘤或损伤引起的颅内压增高（颅内高压）

夜间因头痛醒来或早上醒来时头痛

头痛逐渐加重，咳嗽或排便时加重

有时视力改变，走路、说话或思考困难

脑部 CT 或 MRI

周期性呕吐

呕吐反复发作，各发作周期之间状况良好

常发与呕吐相关的头痛

常有偏头痛家族史

医生的检查

有时进行相关检查，以排除呕吐反复发作的其他原因

进食障碍

为减肥而有目的地过少量进食，或过量进食（暴饮暴食），随后有目的地呕吐或服用轻泻药（清出）

牙釉质糜烂，以及因用手催吐而在手上产生疤痕

身体形象扭曲

医生的检查

妊娠

无月经期

孕妇晨吐、腹胀和乳房触痛

性行为（虽然许多青少年都会否认这一行为）未采取避孕措施或措施不充分

尿液妊娠试验

摄入毒素，例如大量对乙酰氨基酚或酒精

因不同物质而有不同特点

常有相应的物质摄入史

进行血检以测量物质水平

大麻素呕吐综合征

频繁吸食大麻的人交替出现恶心和呕吐

医生的检查

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

CT = 计算机断层扫描；GI = 胃肠道；MRI = 磁共振成像；PCR = 聚合酶链反应。

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