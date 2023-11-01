许多疾病可能导致步态功能失调或不安全。常见原因有

神经系统疾病，包括痴呆和帕金森病

肌肉或骨骼疾病，包括椎管狭窄

步态异常可能以各种方式出现，某些类型的异常有助于医生了解导致步态问题的原因。

不对称： 健康人的身体在行走时会匀称运动（即左右两侧的运动幅度相等）。如果一个人在行走时始终无对称性，则通常是单侧神经或骨骼和关节问题，例如，髋部或脚踝疼痛引起的跛行。如果丧失对称性的原因不明显，则原因可能是脑部功能障碍或使用某些药物。

丧失同步性： 步态的正常同步性包括以规律、有节奏的方式移动上肢和下肢，并平稳地协调肢体。同步性使人能够前进。影响步态特定方面的神经或肌肉骨骼疾病会导致同步性丧失。

开始或继续行走困难： 老年人可能难以开始或继续行走。当他们开始行走时，他们的脚似乎卡在地板上，这通常是因为他们没有将自己的体重转移到一只脚上，以使另一只脚向前移动。医生可能会检查有无运动障碍，例如帕金森病，以找出造成这种步态问题的原因。一旦步态开始，一个人的步伐应该是连续的，每迈一步所需时间的变化很小。僵住、停止或几乎停止通常表示步态谨慎、害怕跌倒或大脑额叶出现问题。拖脚行走是不正常的（并且是绊倒的危险因素）。拖脚行走的原因包括帕金森病以及神经损伤引起的足部无力和/或麻木。

后退步态： 后退步态是指一个人在尝试开始行走时无意中后退或在行走过程中向后倒。医生可能会检查是否有大脑额叶的问题、帕金森病、梅毒、小中风或进行性核上性麻痹等可能的病因。

足下垂： 由于受累肌肉无力或麻痹，足下垂者很难抬起脚的前部。迈出脚步时，人的脚趾会拖拉向下。为避免脚趾拖行，足下垂患者可能会在走路过程中将腿抬的比平时高。足下垂可能由神经损伤或肌肉无力引起。

步长短： 步长短可能是由于担心跌倒或神经或肌肉问题引起。步长短的腿通常是健康腿，当一个人行走时在问题腿上花费的时间少于正常腿时，就会发生步长短。

步宽增加： 随着步态速度的降低，步宽通常会略微增加。膝盖或髋或小脑问题可能导致宽步态。步宽变化不定（向一侧或两侧倾斜）可能是由于脑部问题导致肌肉控制不佳所致。

环行： 环行是指前移时足部呈弧形而不是直线移动。骨盆肌无力或弯曲膝关节困难可导致环行。

前倾：脊柱后凸、帕金森病或某些类型的痴呆（尤其是血管性痴呆和路易体痴呆）患者可能在走路时会向前倾。

慌张步态： 慌张步态是指步子逐渐加快（通常向前倾），可导致人们中断步行而开始跑步，以防止向前跌倒。慌张步态可发生在帕金森病患者中，罕见情况下，为多巴胺阻断药（如某些抗精神病药）的副作用。

躯干倾斜： 躯干侧身倾斜的人可能是在代偿关节炎或足下垂引起的关节痛。

手臂摆动的变化： 患有帕金森病或血管性痴呆的人可能在走路时很少摆动手臂或根本不摆动手臂。阻断多巴胺的药物的副作用也会引起手臂摆动的改变。