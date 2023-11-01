随着人们衰老，某些步态要素发生正常变化；其他要素则不会变化。

行走速度（步态速度）在大约 70 岁之前保持不变，然后会减慢。步行速度是死亡率的有力预测指标，与人的慢性病和住院数一样重要。在 75 岁时，慢速步行者比正常速度的步行者提早 6 年或以上死亡，比快速步行者提早 10 年或以上死亡。

由于老年人步距较短，因此步行速度变慢。步长缩短（从一次脚跟着地到下一次脚跟着地的距离）的最可能原因是小腿肌肉无力。小腿肌肉推动身体向前，小腿肌肉的力量随着年龄增长而下降。但是，与年轻人相比，老年人似乎更多地使用髋部屈肌和伸肌来弥补小腿力量下降。

步频，即在一分钟内的步数，不会随着年龄增长而减慢。每个人有自己的习惯步频，与腿长相关。高个子的人以较慢的步频走路，步距更长；矮个子的人以更快的步频走路，步距更短。

双足站立时间是在跨步过程中双脚都着地的时间。与仅一只脚着地时相比，一步当中的这个阶段是向前移动的更稳定体位。双足站立所花费的时间百分比会随着年龄增长而增加。当老年人走在不平坦或光滑的表面上、不平衡或害怕跌倒时，他们可能会花更多时间采取双足站立。他们可能看起来好像在冰上行走。

步行姿势随着年龄增长仅会发生轻微变化。老年人直立行走，不前倾。但是，老年人走路时骨盆向下旋转更多，腰背部弯曲增加（称为腰椎前凸）。通常，腹肌无力、髋屈肌紧绷和腹部脂肪增加是这种姿势改变的原因。老年人步行时，其腿部横向旋转（脚趾向外）约 5 度，这可能是因为髋关节向内旋转能力丧失或为增加稳定性。迈步相时，脚离地的距离不随年龄而变化。