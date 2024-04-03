女性的预防性健康护理包括每年或每几年进行一次体检，包括妇科检查和筛查。虽然这些就诊通常被称为“女性健康”就诊，但预防性妇科护理实际上也可能与性别多样化的人群相关。

就妇科护理来说，女性更乐意选择能够轻松同她们讨论一些敏感话题（如性、避孕、妊娠、绝经等相关问题）的医务人员。这个医务人员可以是妇科医生、全科医生、护士-助产士、执业护士或医生助理。如果需要，儿童和青少年女孩的妇科评估通常可以由儿科医生进行。

关于女性健康就诊或初级保健就诊频率的建议各不相同。美国妇产科医师学会 (ACOG) 建议，凡是性活跃或年满 18 岁及以上的女性，均应每年进行一次女性健康就诊。ACOG 建议的就诊程序包括基于年龄和风险因素的筛查、评估、咨询和免疫接种。

在女性健康就诊期间，医生会询问问题（病史）并进行体格检查，通常包括盆腔检查。疫苗接种，可能包括人乳头状瘤病毒疫苗接种。

女性健康就诊期间的一般医疗护理可能包括整体健康状况、饮食和体能活动相关咨询，以及以下常规筛查：

此外，在女性健康就诊期间，患者可能会筛查或咨询以下内容：

乳腺癌

宫颈癌

性传播感染

避孕

安全性行为及性健康问题

月经周期和异常子宫出血 (AUB)

孕前护理

围绝经期和绝经期

骨密度

结肠癌

是否进行盆腔检查应由女性和医生共同决定。如果女性有妇科疾病的症状，作为常规预防性护理筛查的一部分，或者如果女性在与医生讨论风险和获益后表示愿意接受检查，则可能建议进行盆腔检查。除了宫内节育器外，女性在避孕前不需要做盆腔检查。

与盆腔检查一样，是否进行乳房检查应由女性和医生共同决定。如果女性有乳腺疾病症状，作为常规预防性护理筛查的一部分，或如果女性表示愿意接受检查，则可能建议进行乳房检查。女性采取坐姿，医生检查乳房是否有不规则、凹陷、皮肤紧绷、肿块和分泌物。然后让女性保持坐姿或平卧，双手上举过头，医生用手的掌面扪诊双侧乳房（触诊），同时检查双侧腋窝淋巴结是否肿大、有肿块和异常。

除了乳房或盆腔检查外，女性健康就诊可能包括一般体格检查。医生可能会触诊颈部和甲状腺，以检查肿块和异常。甲状腺肿大、过度活跃（甲状腺机能亢进）会导致月经异常。医生通过检查皮肤是否有痤疮、体毛或头发生长模式是否异常（多毛症）、是否有斑点和赘生物等体征来检查其他激素问题。

医生可能会进行腹部检查，用听诊器听肠管活动的情况和有无血流通过狭窄血管产生的异常杂音。医生可用手指按压腹部区域。医生要进行腹部扪诊，看腹腔器官有无增大或出现异常肿块（如脐疝或肿瘤），特别是肝脏和脾脏。虽然当医生深压时女性会有些不适，但检查应该不至于引起疼痛。

医生也可检查腹股沟是否有淋巴结肿大或疝。

在妇科门诊的时候，女性可以趁机向医生询问关于生殖和性生活及解剖结构等方面的问题，包括安全的性行为，比如使用避孕套以减少性传播感染的风险。