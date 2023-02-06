多囊卵巢综合征 (PCOS)

多囊卵巢综合征包括月经不规律或无月经、通常有肥胖或雄性激素（雄激素）升高引发的症状，例如体毛过多和痤疮。
通常，女性月经不规律或没有月经，并且往往超重或肥胖，并出现由雄性激素引起的痤疮和特征，例如体毛过多）。
医生常常根据症状进行诊断，同时需要进行血液检查测定激素水平和超声检查。
锻炼、减肥和/或使用含雌激素加孕激素的药物可能有助于减轻症状（包括体毛过多）并使激素水平恢复正常。
如果患者有生育需求，则减轻体重，服用克罗米酚和/或二甲双胍，可以促进排放卵子（排卵）。
多囊卵巢综合征影响 5%～10% 左右的女性。
在美国，这是导致不孕最常见的原因。
这种综合征得名于卵巢中经常出现的许多充满液体的囊（囊肿），导致卵巢增大。
你知道吗……
对于许多患有多囊卵巢综合征的女性，体细胞抵抗胰岛素效应（称为胰岛素抵抗或前驱糖尿病）。胰岛素帮助糖（葡萄糖）进入细胞，使得细胞能够利用糖转化为能量。当细胞抵抗这种效应，糖在血液中聚集，胰腺产生更多的胰岛素降低血糖水平。如果胰岛素抵抗为中度或重度，可能发展为糖尿病。
如果患有多囊卵巢综合征且超重或肥胖的女性怀孕，她们在怀孕期间发生并发症的风险会增加。这些并发症包括妊娠期糖尿病（妊娠期间出现的糖尿病）、早产和先兆子痫（妊娠期出现的一种高血压）。
多囊卵巢综合征的病因
多囊卵巢综合征的病因尚不清楚。一些证据显示它是因控制雄性激素的酶功能失调造成的。这种功能失调会导致雄性激素（雄激素）的水平增高。
高水平的雄性激素会增加患代谢综合征（伴有高血压、高胆固醇水平和抵抗胰岛素的作用）以及肥胖的风险。如果雄激素持续高水平，糖尿病、心血管疾病（包括动脉粥样硬化和冠心病）和高血压的风险会增加。而且，某些雄性激素可能转换为雌激素，提高雌激素水平。如果不能产生足够的孕酮来平衡雌激素水平升高，并且这种情况持续很长时间，子宫内壁（子宫内膜）可能会变得极厚（称为子宫内膜增生）或发展为子宫内壁癌（子宫内膜癌）。多囊卵巢综合征也可能增加非酒精性脂肪性肝病的风险（肝细胞内脂肪的异常积累，与饮酒无关）。
多囊卵巢综合征的症状
多囊卵巢综合征的症状通常在青春期出现，并随着时间的推移而恶化。症状因人而异。
有时在多囊卵巢综合征女孩中，她们青春期时不来月经，并且卵巢不排出卵子（即不排卵）或者排卵不规律。已经开始来月经的女性或女孩可能会有不规律阴道出血或月经周期可能停止。
女性可能还会出现与高水平雄性激素相关的症状——称为男性化。常见症状包括痤疮和体毛增多（多毛症）。罕见情况下，变化包括声音变粗、乳房缩小、肌肉增大、男性型（例如胸部和面部）毛发生长以及毛发变薄或秃头。
许多患有多囊卵巢综合征的女性体重超重，但有些体重较轻。产生过量的胰岛素会导致体重增加，减肥困难。胰岛素抵抗引起的过量胰岛素也可能导致腋窝、颈背和皮褶的皮肤变暗变厚（一种称为黑棘皮病的疾病）。
其他症状可能包括疲劳、精力不足、睡眠相关问题（包括睡眠呼吸暂停）、情绪波动、抑郁、焦虑和头痛。
如果女性出现代谢综合征，脂肪可能会在腹部积聚。
多囊卵巢综合征的诊断
医生根据特定诊断标准进行评估
超声检查
测量激素水平
通常，多囊卵巢综合征根据症状进行诊断。
通常进行妊娠测试。进行血液检查以测量雄性激素水平，并可能测量其他激素水平，以检查其他疾病，例如过早绝经或罕见的库欣综合征。
用超声检查卵巢是否有多个囊肿，要注意排除卵巢肿瘤或肾上腺肿瘤。这类肿瘤会产生过多的雄性激素，导致与多囊卵巢综合征相同的症状。超声检查可用于检查卵巢异常。如果可能，进行经阴道超声检查。经阴道超声检查会使用一个小的手持装置插入阴道，以查看子宫内部。经阴道超声检查通常不用于青春期女孩，因为青春期的改变使它不太可能帮助诊断多囊卵巢综合征。
通常，子宫内壁活检（子宫内膜活检）是为了确保没有癌症，特别是如果存在异常阴道出血。
在患有这种综合征的女性中，医生可能会进行其他检查，以检查多囊卵巢综合征女性中经常发生的并发症或其他疾病。医生可能会测量血压，通常测量血糖和脂肪（脂质）的水平，例如胆固醇，以检查可增加冠心病风险的代谢综合征。
医生还可能进行影像学检查，以检查是否有冠心病的证据。影像学检查包括冠状动脉造影（将可在 X 光检查中看到的不透射线的造影剂注入动脉后进行动脉 X 光检查）和计算机断层扫描 (CT) 血管造影术（将不透射线的造影剂注入静脉后拍摄血管的 2 维和 3 维图像）。
由于患有多囊卵巢综合征的女性可能有抑郁和焦虑，医生会询问是否有这些疾病的症状。如果发现问题，会转诊至精神保健医生和/或根据需要进行治疗。
多囊卵巢综合征的治疗
运动、饮食调整，有时需要减肥
药物，例如避孕药、二甲双胍或螺内酯
控制过多体毛和痤疮
控制激素异常的长期风险
如果女性想要怀孕，则进行不育治疗
多囊卵巢综合征的治疗选择取决于以下几点：
症状的类型和严重程度
年龄
怀孕计划
一般措施
如果胰岛素水平过高，可以采取降胰岛素治疗。进行体育锻炼（每天30分钟以上），减少碳水化合物的摄取（如面包、比萨饼、土豆、甜食）有助于将胰岛素水平减少到可以开始排卵。
如果女性体重过重（超重或肥胖），可以考虑减轻体重：
降低胰岛素水平，使患者开始排卵
增加怀孕的机会
使月经更加规律
减少毛发生长和子宫内膜增厚的风险
减肥（减重）手术可能对一些女性有帮助。减轻体重不太可能使体重正常的多囊卵巢综合征患者获益。
药物
没有生育需求的女性通常可使用含雌激素和孕酮的避孕药（复方口服避孕药），或使用仅含孕酮的避孕药（女性激素孕酮的一种合成形式），例如使用宫内节育器 (IUD)可释放孕酮，或使用甲孕酮。任何一种治疗均可
降低因雌激素水平高导致子宫内膜癌的风险
使月经更加规律
帮助降低雄性激素水平
稍微减少过多的体毛和痤疮
二甲双胍，用于治疗2型糖尿病，可以用于增加胰岛素敏感性，从而减少体内产生过多的胰岛素。这种药物有助于患者减轻体重，恢复排卵和月经周期。如果女性服用二甲双胍，并且不准备怀孕，应进行避孕。二甲双胍对毛发过度生长、痤疮或不孕症影响很小或没有影响。使用二甲双胍时，女性需要定期进行血液测试，以测量血糖（糖）并评估肾脏和肝脏功能。
有助于多囊卵巢综合征女性减肥的新型药物包括利拉鲁肽（用于治疗 2 型糖尿病）和奥利司他（用于治疗肥胖）。奥利司他和肌醇（使胰岛素更有效）可以减轻与雄性激素水平高相关的症状（如体毛过多）并减轻胰岛素抵抗。
如果女性希望怀孕且体重过重，减肥可能有所帮助。通常，这些女性会被转诊至不孕不育专科医生。可尝试使用克罗米酚（生育药）或来曲唑。这些药物可刺激排卵。如果这些药物无效并且患者有胰岛素抵抗，二甲双胍可能有所帮助，因为降低胰岛素水平可能会触发排卵。如果这些药物都无效，可以尝试其他助孕治疗。它们包括卵泡刺激素（能刺激卵巢）、促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂（能刺激释放卵泡刺激素）和人绒毛膜促性腺激素（能诱发排卵）。
如果生育药物无效或女性不想使用，可以尝试手术（例如卵巢打孔术）。它通过腹腔镜进行。医生在肚脐正上方或正下方做小切口。然后，他们通过一个切口将一根细显像管（称为腹腔镜）插入腹腔。通过另一个切口，他们插入特殊的工具，使用电流或激光破坏产生雄性激素（雄激素）的卵巢小区域。因此，雄激素生成减少。降低多囊卵巢综合征女性的雄激素水平有助于调节月经周期和提高怀孕几率。需要全身麻醉。
体毛过多的治疗
体毛过多的治疗包括通过电解、拔毛、打蜡、脱毛液或脱毛膏（脱毛剂）或激光进行褪色或去除。没有哪种治疗对脱毛是理想的或完全有效的。可以参考以下方式：
依氟鸟氨酸霜有助于去除过多的面部毛发。
避孕药可能有所帮助，但必须服用几个月以后才能见到疗效，并且通常效果轻微。
安体舒通，是一种能抑制雄性激素产生和作用的药物，能有效地的减少过多的体毛。不良反应有尿量增多、低血压（有时导致晕厥）。安体舒通对妊娠可能有不利影响，因此对于有性行为的女性应采取有效的避孕措施。
环丙孕酮，是一种强效孕激素，能对抗雄性激素的作用，对 50%-75% 的多囊卵巢综合征女性的体毛过多都有效果。环丙孕酮在许多国家都被广泛使用，但在美国是禁用的。
促性腺激素释放激素激动剂和拮抗剂对治疗多毛的效果也在研究中。这两种药物都能抑制卵巢产生性激素。都会引起骨质丢失，导致骨质疏松。
减肥可减少雄激素的产生，从而减缓毛发生长。
痤疮的治疗
痤疮用药物进行常规治疗，例如过氧化苯甲酰、维甲酸乳膏、皮肤用抗生素或口服抗生素。