多囊卵巢综合征包括月经不规律或无月经、通常有肥胖或雄性激素（雄激素）升高引发的症状，例如体毛过多和痤疮。

通常，女性月经不规律或没有月经，并且往往超重或肥胖，并出现由雄性激素引起的痤疮和特征，例如体毛过多）。

医生常常根据症状进行诊断，同时需要进行血液检查测定激素水平和超声检查。

锻炼、减肥和/或使用含雌激素加孕激素的药物可能有助于减轻症状（包括体毛过多）并使激素水平恢复正常。

如果患者有生育需求，则减轻体重，服用克罗米酚和/或二甲双胍，可以促进排放卵子（排卵）。

多囊卵巢综合征影响 5%～10% 左右的女性。

在美国，这是导致不孕最常见的原因。

多囊卵巢综合征 (PCOS) 隐藏详情 多囊卵巢综合征得名于卵巢中经常出现的许多充满液体的囊（囊肿），导致卵巢增大。（下图为右卵巢）。

这种综合征得名于卵巢中经常出现的许多充满液体的囊（囊肿），导致卵巢增大。

你知道吗……

对于许多患有多囊卵巢综合征的女性，体细胞抵抗胰岛素效应（称为胰岛素抵抗或前驱糖尿病）。胰岛素帮助糖（葡萄糖）进入细胞，使得细胞能够利用糖转化为能量。当细胞抵抗这种效应，糖在血液中聚集，胰腺产生更多的胰岛素降低血糖水平。如果胰岛素抵抗为中度或重度，可能发展为糖尿病。

如果患有多囊卵巢综合征且超重或肥胖的女性怀孕，她们在怀孕期间发生并发症的风险会增加。这些并发症包括妊娠期糖尿病（妊娠期间出现的糖尿病）、早产和先兆子痫（妊娠期出现的一种高血压）。

多囊卵巢综合征 3D 模型

多囊卵巢综合征的病因 多囊卵巢综合征的病因尚不清楚。一些证据显示它是因控制雄性激素的酶功能失调造成的。这种功能失调会导致雄性激素（雄激素）的水平增高。 高水平的雄性激素会增加患代谢综合征（伴有高血压、高胆固醇水平和抵抗胰岛素的作用）以及肥胖的风险。如果雄激素持续高水平，糖尿病、心血管疾病（包括动脉粥样硬化和冠心病）和高血压的风险会增加。而且，某些雄性激素可能转换为雌激素，提高雌激素水平。如果不能产生足够的孕酮来平衡雌激素水平升高，并且这种情况持续很长时间，子宫内壁（子宫内膜）可能会变得极厚（称为子宫内膜增生）或发展为子宫内壁癌（子宫内膜癌）。多囊卵巢综合征也可能增加非酒精性脂肪性肝病的风险（肝细胞内脂肪的异常积累，与饮酒无关）。

多囊卵巢综合征的症状 多囊卵巢综合征的症状通常在青春期出现，并随着时间的推移而恶化。症状因人而异。 有时在多囊卵巢综合征女孩中，她们青春期时不来月经，并且卵巢不排出卵子（即不排卵）或者排卵不规律。已经开始来月经的女性或女孩可能会有不规律阴道出血或月经周期可能停止。 女性可能还会出现与高水平雄性激素相关的症状——称为男性化。常见症状包括痤疮和体毛增多（多毛症）。罕见情况下，变化包括声音变粗、乳房缩小、肌肉增大、男性型（例如胸部和面部）毛发生长以及毛发变薄或秃头。 许多患有多囊卵巢综合征的女性体重超重，但有些体重较轻。产生过量的胰岛素会导致体重增加，减肥困难。胰岛素抵抗引起的过量胰岛素也可能导致腋窝、颈背和皮褶的皮肤变暗变厚（一种称为黑棘皮病的疾病）。 多囊卵巢综合征中的黑棘皮症 隐藏详情 在患多囊卵巢综合征的人中，腋下、颈背部的皮肤以及皮褶中可能会变得又黑又厚（一种称为黑棘皮症的疾病）。在皮肤黝黑的人中，皮肤可能呈皮革状外观（下图）。 医学博士Thomas Habif供图。 其他症状可能包括疲劳、精力不足、睡眠相关问题（包括睡眠呼吸暂停）、情绪波动、抑郁、焦虑和头痛。 如果女性出现代谢综合征，脂肪可能会在腹部积聚。

多囊卵巢综合征的诊断 医生根据特定诊断标准进行评估

超声检查

测量激素水平 通常，多囊卵巢综合征根据症状进行诊断。 通常进行妊娠测试。进行血液检查以测量雄性激素水平，并可能测量其他激素水平，以检查其他疾病，例如过早绝经或罕见的库欣综合征。 用超声检查卵巢是否有多个囊肿，要注意排除卵巢肿瘤或肾上腺肿瘤。这类肿瘤会产生过多的雄性激素，导致与多囊卵巢综合征相同的症状。超声检查可用于检查卵巢异常。如果可能，进行经阴道超声检查。经阴道超声检查会使用一个小的手持装置插入阴道，以查看子宫内部。经阴道超声检查通常不用于青春期女孩，因为青春期的改变使它不太可能帮助诊断多囊卵巢综合征。 通常，子宫内壁活检（子宫内膜活检）是为了确保没有癌症，特别是如果存在异常阴道出血。 在患有这种综合征的女性中，医生可能会进行其他检查，以检查多囊卵巢综合征女性中经常发生的并发症或其他疾病。医生可能会测量血压，通常测量血糖和脂肪（脂质）的水平，例如胆固醇，以检查可增加冠心病风险的代谢综合征。 医生还可能进行影像学检查，以检查是否有冠心病的证据。影像学检查包括冠状动脉造影（将可在 X 光检查中看到的不透射线的造影剂注入动脉后进行动脉 X 光检查）和计算机断层扫描 (CT) 血管造影术（将不透射线的造影剂注入静脉后拍摄血管的 2 维和 3 维图像）。 由于患有多囊卵巢综合征的女性可能有抑郁和焦虑，医生会询问是否有这些疾病的症状。如果发现问题，会转诊至精神保健医生和/或根据需要进行治疗。