感染性疾病通常会增加成熟的和不成熟的中性粒细胞。 其中的机制包括去边缘化和骨髓中未成熟粒细胞的释放，IL-1和IL-6介导的中性粒细胞从骨髓中释放，巨噬细胞、淋巴细胞和其他组织合成的集落刺激因子。 这些现象加剧时（例如在创伤、炎症和类似应激时）可导致过量未成熟白细胞进入血液循环（类白血病反应，白细胞计数可增加到25,000～30,000/mcL (25～30 × 109/L。

与之相反，一些感染（如伤寒、布氏杆）常导致白细胞减少。严重感染，显著白细胞减少提示预后不良。

脓毒症患者的中性粒细胞特性形态学变化包括杜勒小体，毒性颗粒和空泡形成。

即使组织铁储备充足仍可出现贫血。如果贫血是慢性的，则它是正常色素性、正细胞性贫血，其特征是血清铁水平减低，总铁结合能力低，血清铁蛋白水平正常至升高。

严重感染可能导致血小板减少弥漫性血管内凝血（DIC）。