感染的表现可能是局灶的（如蜂窝织炎、脓肿）或系统的，最常见的是发热。这些表现可能在多个器官多个系统中出现。 严重的、广泛的感染可能产生危及生命的表现（如 败血症、脓毒性休克）。多数表现随着对感染的成功治疗而改善。
临床表现
多数感染增加脉率和体温，但另外一些（如伤寒，图拉热，布氏杆菌病，登革热）可能出现脉率增加低于体温增加幅度(相对心动过缓)。由于血容量不足、感染性休克或中毒性休克，可能出现低血压。常见过度通气和呼吸性碱中毒。
严重感染、无论是否中枢神经系统感染，都可能出现神志改变（脑病）。脑病在老年人中最常见、最严重，可导致焦虑、意识模糊、谵妄、木僵、惊厥和昏迷。
血液系统
感染性疾病通常会增加成熟的和不成熟的中性粒细胞。 其中的机制包括去边缘化和骨髓中未成熟粒细胞的释放，IL-1和IL-6介导的中性粒细胞从骨髓中释放，巨噬细胞、淋巴细胞和其他组织合成的集落刺激因子。 这些现象加剧时（例如在创伤、炎症和类似应激时）可导致过量未成熟白细胞进入血液循环（类白血病反应，白细胞计数可增加到25,000～30,000/mcL (25～30 × 109/L。
与之相反，一些感染（如伤寒、布氏杆）常导致白细胞减少。严重感染，显著白细胞减少提示预后不良。
脓毒症患者的中性粒细胞特性形态学变化包括杜勒小体，毒性颗粒和空泡形成。
即使组织铁储备充足仍可出现贫血。如果贫血是慢性的，则它是正常色素性、正细胞性贫血，其特征是血清铁水平减低，总铁结合能力低，血清铁蛋白水平正常至升高。
其他器官系统
肺顺应性可能下降，发展成急性呼吸窘迫综合征 （acute respiratory distress syndrome ，ARDS）和呼吸肌疲劳。
肾脏表现轻者仅有轻度蛋白尿，重者出现急性肾功能不全 ，这常继发于休克、急性肾小管坏死、肾小球肾炎或肾小管间质病变。
多种感染可导致肝功能不全，包括黄疸（通常是预后不良的标志）或肝细胞功能损害，即使这些感染并非发生在肝脏。
胃肠道 (GI) 表现包括由于脓毒症期间可能发生的应激性溃疡引起的上消化道出血。
内分泌功能障碍包括：
甲状腺刺激激素的产生增加,包括 加压素, 胰岛素, 胰高血糖素
骨骼肌蛋白质分解和肌肉萎缩继而引起代谢需求增加
骨骼矿物质流失