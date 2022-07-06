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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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贫血的病因学

作者：Evan M. Braunstein, MD, PhD, Johns Hopkins University School of Medicine
已审核/已修订 7月 2022
看法 进行患者培训

    贫血是(RBCs)数量减少，导致红细胞压积和血红蛋白含量减少。（参见红细胞生成。)

    红细胞的数量代表着红细胞生成和破坏或丢失之间的平衡。因此，贫血可由三种基本机制中的一种或多种引起（见表贫血的病因分类）：

    表格
    表格

    贫血的病因学分类

    机制

    举例

    失血

    急性

    分娩

    胃肠道（GI）出血

    创伤

    手术

    慢性

    膀胱肿瘤

    胃肠道肿瘤或息肉

    大量月经出血

    肾脏肿瘤

    胃或小肠溃疡

    红细胞生成不足或无效*

    小细胞性

    慢性贫血

    铁缺乏

    铁运输缺陷（难治性缺铁性贫血[IRIDA]）

    铁利用障碍（遗传性 铁粒幼细胞性贫血

    地中海贫血

    正色素正细胞性

    慢性贫血

    肾病

    内分泌紊乱（甲状腺、垂体）

    骨髓发育不良性

    骨髓病性

    细小病毒B19感染

    纯红细胞再生不良

    营养不良

    大细胞性

    酒精利用障碍

    铜缺乏

    叶酸缺乏

    肝脏疾病

    营养吸收障碍（例如 热带口炎性腹泻

    骨髓发育不良

    维生素B12缺乏

    由于外源性诱发的红细胞异常导致的过度溶血

    网状内皮系统功能亢进伴脾大

    脾功能亢进

    免疫功能异常

    冷凝集素病

    药物诱发型

    阵发性冷性血红蛋白尿

    温抗体型溶血

    感染

    梭状芽孢杆菌感染

    Epstein-Barr病毒(EBV)感染

    疟疾

    机械性损伤

    心脏瓣膜疾病

    足底撞击性溶血

    血栓性微血管病（溶血尿毒症综合征 [HUS]、非典型或补体介导的 HUS，以及 血栓性血小板减少性紫癜 [TTP]）

    药物/毒素

    非那吡啶

    利巴韦林

    蜘蛛螯伤

    内源性红细胞破坏导致的过度溶血

    红细胞膜改变，获得性

    获得性口形红细胞增多症

    低磷酸盐血症

    红细胞膜改变，先天性

    遗传性椭圆形红细胞增多症

    遗传性球形红细胞增多症

    遗传性口形红细胞增多症

    遗传性干瘪细胞增多症

    神经棘红细胞增多症

    代谢异常（遗传性酶缺乏）

    糖酵解途径缺陷 （埃姆登-迈耶霍夫-帕那斯途径缺陷）

    6-磷酸葡萄糖脱氢酶（G6PD）缺乏

    血红蛋白病

    血红蛋白C病

    血红蛋白E病

    镰状细胞性贫血症 （Hb SS 疾病， 血红蛋白C病Hb S–β-地中海贫血病

    地中海贫血（beta，beta-delta和alpha）

    *按 红细胞指数分类。

    失血可能是

    • 急性

    • 慢性

    急性失血后数小时，当组织液进入血液循环使血液稀释时，贫血才表现出来。然而在最初数小时，可出现多形核粒细胞和血小板计数增高，如果为急性大量出血，可出现未成熟白细胞和幼红细胞增多。慢性失血，如果失血速度较再生速度快，可引起贫血，最常见的是由于长期代偿性红细胞生成致机体铁储存耗竭（见缺铁性贫血）。

    红细胞生成不足有许多原因。红细胞生成完全停止可使红细胞数每周下降7%~10%（每天下降1%）。红细胞生成减少，即使不足以引起红细胞数量减少，也常引起红细胞大小和形态的异常。

    过度溶血 可由红细胞自身异常引起，也可由外在因素引起，如红细胞表面存在抗体或补体可致其早期被破坏。肿大的脾脏可较正常速度更快的滞留和破坏红细胞。一些导致红细胞溶血变形的原因也可引起红细胞的破坏。溶血在一般情况下可致网织红细胞生成增快，除非铁或其他必需的造血原料已出现耗竭或者红细胞生成素缺乏

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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