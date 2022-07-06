贫血是(RBCs)数量减少，导致红细胞压积和血红蛋白含量减少。（参见红细胞生成。)

红细胞的数量代表着红细胞生成和破坏或丢失之间的平衡。因此，贫血可由三种基本机制中的一种或多种引起（见表贫血的病因分类）：

失血

红细胞生成不足

过度溶血（红细胞破坏）

表格 贫血的病因学分类 表格

失血可能是

急性

慢性

急性失血后数小时，当组织液进入血液循环使血液稀释时，贫血才表现出来。然而在最初数小时，可出现多形核粒细胞和血小板计数增高，如果为急性大量出血，可出现未成熟白细胞和幼红细胞增多。慢性失血，如果失血速度较再生速度快，可引起贫血，最常见的是由于长期代偿性红细胞生成致机体铁储存耗竭（见缺铁性贫血）。

红细胞生成不足有许多原因。红细胞生成完全停止可使红细胞数每周下降7%~10%（每天下降1%）。红细胞生成减少，即使不足以引起红细胞数量减少，也常引起红细胞大小和形态的异常。

过度溶血 可由红细胞自身异常引起，也可由外在因素引起，如红细胞表面存在抗体或补体可致其早期被破坏。肿大的脾脏可较正常速度更快的滞留和破坏红细胞。一些导致红细胞溶血变形的原因也可引起红细胞的破坏。溶血在一般情况下可致网织红细胞生成增快，除非铁或其他必需的造血原料已出现耗竭或者红细胞生成素缺乏。