贫血是(RBCs)数量减少，导致红细胞压积和血红蛋白含量减少。（参见红细胞生成。)
红细胞的数量代表着红细胞生成和破坏或丢失之间的平衡。因此，贫血可由三种基本机制中的一种或多种引起（见表贫血的病因分类）：
贫血的病因学分类
机制
举例
失血
急性
分娩
创伤
手术
慢性
胃肠道肿瘤或息肉
肾脏肿瘤
胃或小肠溃疡
红细胞生成不足或无效*
小细胞性
铁运输缺陷（难治性缺铁性贫血[IRIDA]）
铁利用障碍（遗传性 铁粒幼细胞性贫血）
正色素正细胞性
肾病
内分泌紊乱（甲状腺、垂体）
细小病毒B19感染
营养不良
大细胞性
肝脏疾病
营养吸收障碍（例如 热带口炎性腹泻）
骨髓发育不良
由于外源性诱发的红细胞异常导致的过度溶血
网状内皮系统功能亢进伴脾大
免疫功能异常
药物诱发型
感染
Epstein-Barr病毒(EBV)感染
机械性损伤
足底撞击性溶血
血栓性微血管病（溶血尿毒症综合征 [HUS]、非典型或补体介导的 HUS，以及 血栓性血小板减少性紫癜 [TTP]）
药物/毒素
非那吡啶
利巴韦林
蜘蛛螯伤
内源性红细胞破坏导致的过度溶血
红细胞膜改变，获得性
红细胞膜改变，先天性
遗传性口形红细胞增多症
遗传性干瘪细胞增多症
神经棘红细胞增多症
代谢异常（遗传性酶缺乏）
糖酵解途径缺陷 （埃姆登-迈耶霍夫-帕那斯途径缺陷）
血红蛋白病
镰状细胞性贫血症 （Hb SS 疾病， 血红蛋白C病， Hb S–β-地中海贫血病）
地中海贫血（beta，beta-delta和alpha）
*按 红细胞指数分类。
失血可能是
急性
慢性
急性失血后数小时，当组织液进入血液循环使血液稀释时，贫血才表现出来。然而在最初数小时，可出现多形核粒细胞和血小板计数增高，如果为急性大量出血，可出现未成熟白细胞和幼红细胞增多。慢性失血，如果失血速度较再生速度快，可引起贫血，最常见的是由于长期代偿性红细胞生成致机体铁储存耗竭（见缺铁性贫血）。
红细胞生成不足有许多原因。红细胞生成完全停止可使红细胞数每周下降7%~10%（每天下降1%）。红细胞生成减少，即使不足以引起红细胞数量减少，也常引起红细胞大小和形态的异常。
过度溶血 可由红细胞自身异常引起，也可由外在因素引起，如红细胞表面存在抗体或补体可致其早期被破坏。肿大的脾脏可较正常速度更快的滞留和破坏红细胞。一些导致红细胞溶血变形的原因也可引起红细胞的破坏。溶血在一般情况下可致网织红细胞生成增快，除非铁或其他必需的造血原料已出现耗竭或者红细胞生成素缺乏。