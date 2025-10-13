肾小球肾炎的病因
类型
示例
原发性
特发性
继发性
细菌*
内脏脓肿（由Escherichia coli（大肠埃希菌）、或Pseudomonas（假单胞菌属）、Proteus（变形杆菌属）、Klebsiella（克雷伯菌属）、或Clostridium（梭菌属）引起）
寄生虫性*
Malaria（疟疾）（由Plasmodium falciparum（恶性疟原虫）或P. malariae（疟原虫）引起）
Schistosomiasis（血吸虫病）（由Schistosoma mansoni（曼氏血吸虫）引起）
病毒*
其他感染及感染后因素
真菌感染（由Candida albicans（白色念珠菌）[candidiasis（念珠菌病）]或Coccidioides immitis（粗球孢子菌）[coccidiomycosis（球孢子菌病）]引起）
系统性风湿病
药物引起的疾病
SLE（由肼苯哒嗪或普鲁卡因酰胺导致）
溶血尿毒综合征（奎宁、顺铂、吉西他滨、丝裂霉素）
血液病
血清病
肾小球基底膜疾病
遗传性疾病
*感染及感染后因素。
GN = 肾小球肾炎；IgA = 免疫球蛋白A；IgM = 免疫球蛋白M；SLE = 系统性红斑狼疮。