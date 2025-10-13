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肾小球肾炎的病因

肾小球肾炎的病因

类型

示例

原发性

特发性

纤维丝免疫样肾炎

特发性新月体性GN

IgA肾病

膜增生性GN

继发性

细菌*

A组beta链球菌感染

支原体感染

脑膜炎奈瑟菌感染

伤寒沙门菌感染

葡萄球菌感染 （特别是细菌性心内膜炎

肺炎链球菌感染

内脏脓肿（由Escherichia coli（大肠埃希菌）、或Pseudomonas（假单胞菌属）、Proteus（变形杆菌属）、Klebsiella（克雷伯菌属）、或Clostridium（梭菌属）引起）

寄生虫性*

Malaria（疟疾）（由Plasmodium falciparum（恶性疟原虫）或P. malariae（疟原虫）引起）

Schistosomiasis（血吸虫病）（由Schistosoma mansoni（曼氏血吸虫）引起）

病毒*

柯萨奇病毒感染

巨细胞病毒感染

EB病毒感染

乙型肝炎

丙型肝炎

带状疱疹

麻疹

腮腺炎

水痘

其他感染及感染后因素

真菌感染（由Candida albicans（白色念珠菌）[candidiasis（念珠菌病）]或Coccidioides immitis（粗球孢子菌）[coccidiomycosis（球孢子菌病）]引起）

立克次体感染

系统性风湿病

嗜酸性肉芽肿性多血管炎

肉芽肿性多血管炎

IgA相关的血管炎

显微镜下多血管炎

结节性多动脉炎

SLE

药物引起的疾病

SLE（由肼苯哒嗪或普鲁卡因酰胺导致）

溶血尿毒综合征（奎宁、顺铂、吉西他滨、丝裂霉素）

血液病

混合性IgG-IgM冷球蛋白血症

血清病

血栓性血小板减少性紫癜-溶血尿毒综合征

肾小球基底膜疾病

肺出血-肾炎综合征

遗传性疾病

Alport综合征

薄基底膜肾病

*感染及感染后因素。

GN = 肾小球肾炎；IgA = 免疫球蛋白A；IgM = 免疫球蛋白M；SLE = 系统性红斑狼疮。

*感染及感染后因素。

GN = 肾小球肾炎；IgA = 免疫球蛋白A；IgM = 免疫球蛋白M；SLE = 系统性红斑狼疮。

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