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常见足踝疾病的相关解剖位置

常见足踝疾病的相关解剖位置

踝关节（前外侧）

  1. 半月板病变

  2. 距腓骨前韧带和/或跟腓韧带扭伤/撕裂，或者前下胫腓韧带和韧带联合韧带的近端扭伤/撕裂

  3. 足背中间皮神经神经痛

踝关节（后外侧）

  1. 腓骨肌腱腱鞘炎

踝关节（内侧）

  1. 跗管综合征

  2. 胫后肌腱病

  3. 胫后腱鞘炎

  4. 三角韧带损伤

前足

  1. 鸡眼和胼胝

  2. Freiberg病

  3. 趾间神经痛 （如Morton神经瘤）

  4. 跖趾关节痛

  5. 足底板损伤

  6. 籽骨炎

足跟（跖侧）

  1. 跟下滑囊炎

  2. 足底内侧或外侧神经卡压

  3. 足底筋膜炎

足跟（后方）

  1. 跟腱附着点病，氟喹诺酮类肌腱病变

  2. 跟腱前滑囊炎

  3. 跟腱后滑囊炎

足跟（两侧）

  1. 跟骨骨突炎（Sever病）

  2. 跟骨应力性骨折

  3. 跗管综合征

足弓（足底）

  1. 骰骨半脱位综合征

  2. Lisfranc（中足/跖跗关节复合体）损伤

  3. 足底筋膜炎（足底筋膜炎，跟骨骨刺综合征）

  4. 跖腱膜纤维瘤病

  5. 胫骨后肌腱功能障碍伴足弓塌陷（获得性扁平足病）

足趾

  1. 拇囊炎

  2. 趾炎（由脊柱关节病引起的疼痛、孤立性足趾肿胀）

  3. 拇趾强直

  4. 锤状趾

  5. 嵌甲

  6. 甲真菌病

  7. 甲沟炎

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