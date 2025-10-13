常见足踝疾病的相关解剖位置
踝关节（前外侧）
半月板病变
距腓骨前韧带和/或跟腓韧带扭伤/撕裂，或者前下胫腓韧带和韧带联合韧带的近端扭伤/撕裂
足背中间皮神经神经痛
踝关节（后外侧）
腓骨肌腱腱鞘炎
踝关节（内侧）
跗管综合征
胫后肌腱病
胫后腱鞘炎
三角韧带损伤
前足
鸡眼和胼胝
Freiberg病
趾间神经痛 （如Morton神经瘤）
跖趾关节痛
足底板损伤
籽骨炎
足跟（跖侧）
跟下滑囊炎
足底内侧或外侧神经卡压
足底筋膜炎
足跟（后方）
跟腱附着点病，氟喹诺酮类肌腱病变
跟腱前滑囊炎
跟腱后滑囊炎
足跟（两侧）
跟骨骨突炎（Sever病）
跟骨应力性骨折
足弓（足底）
骰骨半脱位综合征
Lisfranc（中足/跖跗关节复合体）损伤
足底筋膜炎（足底筋膜炎，跟骨骨刺综合征）
跖腱膜纤维瘤病
胫骨后肌腱功能障碍伴足弓塌陷（获得性扁平足病）
足趾
拇囊炎
趾炎（由脊柱关节病引起的疼痛、孤立性足趾肿胀）
拇趾强直
锤状趾
嵌甲
甲真菌病
甲沟炎
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